Новости Украины: СНБО расширил санкции против контрабандистов, в Харькове от COVID-19 умерли две роженицы
В Украине в четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, а в одном из роддомов Харькова умерли две роженицы, у которых диагностировали коронавирус.
В течение суток произошли и другие важные события. Предлагаем ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями дня в подборке OBOZREVATEL:
На новом заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе и ввели пакет санкций против 12 контрабандистов.
В Украине "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. В среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.
В Киевской области правоохранители нашли живым 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка. Ребенка обнаружили примерно в 5 километрах от дома в лесополосе.
В Харьковском роддоме № 2 от COVID-19 умерли две роженицы. Одной из женщин было 25 лет, а второй – 31. Обе они ушли из жизни 5 апреля из-за легочной недостаточности.
Депутаты Верховной Рады 283 голосами, большинство из которого от "Слуги народа", поддержали в первом чтении законопроект №4651 об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Механизм предусматривает, что украинских чиновников смогут лишить свободы на 2 года за подачу недостоверной информации (в том числе и ошибку).
Россия официально объявила о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений. МИД Украины выказал протест.