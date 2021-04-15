Новости Украины: СНБО расширил санкции против контрабандистов, в Харькове от COVID-19 умерли две роженицы

В Украине в четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, а в одном из роддомов Харькова умерли две роженицы, у которых диагностировали коронавирус.

В течение суток произошли и другие важные события. Предлагаем ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями дня в подборке OBOZREVATEL:

На новом заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе и ввели пакет санкций против 12 контрабандистов.

В Украине "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. В среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.