Новости Украины: "слуги" поддержали перестановки в Кабмине, а Семенченко попал в больницу
В Украине в понедельник, 17 мая, прошло заседание фракции "Слуга народа", где одобрили перестановки в Кабмине, а заключенный под стражу бывший "комбат" Семен Семенченко попал в кардиореанимацию.
В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных и самых интересных новостях дня читайте в подборке OBOZREVATEL:
"Слуги" решили голосовать "за" увольнения министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Подтверждены имена их вероятных преемников.
Ряд украинских звезд отказался выступать на ежегодном международном фестивале искусств "Славянский базар". Кто решил не ехать в Беларусь и какая знаменитость пока еще указана в программе мероприятия, читайте тут.
В Украине из-за отмены спецобязательств по поставке газа для тепокоммунэнерго (занимаются поставками тепла и горячей воды), некоторые тарифы могут увеличится более чем на 50%. Так, отопление "двушки" может подорожать почти на 1000 грн в месяц.
На Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и мопеда. В результате столкновения и наезда водитель мопеда погиб.
Профильный комитет Верховной Рады не определился по поводу увольнения министра здравоохранения Степанова. Этот вопрос оставили на усмотрение народных депутатов.
Подозреваемый в создании частной военной компании экс-"комбат" Семенченко ночью был экстренно отправлен в кардиореанимацию. При этом судебное заседание по делу военного командира судьи переносить не стали.