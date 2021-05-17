Новости Украины: "слуги" поддержали перестановки в Кабмине, а Семенченко попал в больницу

В Украине в понедельник, 17 мая, прошло заседание фракции "Слуга народа", где одобрили перестановки в Кабмине, а заключенный под стражу бывший "комбат" Семен Семенченко попал в кардиореанимацию.

В течение суток произошли и другие значимые для страны события. О главных и самых интересных новостях дня читайте в подборке OBOZREVATEL:

"Слуги" решили голосовать "за" увольнения министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Подтверждены имена их вероятных преемников.

Ряд украинских звезд отказался выступать на ежегодном международном фестивале искусств "Славянский базар". Кто решил не ехать в Беларусь и какая знаменитость пока еще указана в программе мероприятия, читайте тут.