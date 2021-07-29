Новости Украины: назван убийца 6-летней Мирославы Третяк, а на Луганщине пытались подорвать чиновника СБУ
В Украине в четверг, 29 июля, случился ряд резонансных событий: под авто СБУ в Луганской области обнаружили взрывчатку, а в поселке на Харьковщине нашли мертвой пропавшую девочку. В убийстве шестилетней Мирославы Третьяк подозревается 13-летний местный житель.
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В Луганской области под одной из служебных машин управления Службы безопасности Украины охранник увидел взрывное устройство. По данным СМИ, подорвать якобы пытались первого заместителя начальника областного управления СБУ.
Полиция установила личность парня, который, вероятно, убил шестилетнюю Мирославу Третьяк в пгт Старый Салтов Харьковской области. Подозреваемому 13 лет. Тело ребенка после поисков обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибом головы и лица.
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Поскольку Израиль затягивает с признанием COVID-паспортов между странами, ежегодный приезд хасидов в Умань может сорваться. К тому же, из-за распространения коронавируса в Украине могут ввести жесткий карантин, и тогда тысячам паломников останется надеяться только на силовой прорыв границы.
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