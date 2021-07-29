Новости Украины: назван убийца 6-летней Мирославы Третяк, а на Луганщине пытались подорвать чиновника СБУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в четверг, 29 июля, случился ряд резонансных событий: под авто СБУ в Луганской области обнаружили взрывчатку, а в поселке на Харьковщине нашли мертвой пропавшую девочку. В убийстве шестилетней Мирославы Третьяк подозревается 13-летний местный житель.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми важными новостями дня:

  • В Луганской области под одной из служебных машин управления Службы безопасности Украины охранник увидел взрывное устройство. По данным СМИ, подорвать якобы пытались первого заместителя начальника областного управления СБУ.

  • Полиция установила личность парня, который, вероятно, убил шестилетнюю Мирославу Третьяк в пгт Старый Салтов Харьковской области. Подозреваемому 13 лет. Тело ребенка после поисков обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибом головы и лица.

Видео дня

  • Главный санитарный врач Игорь Кузин не исключил, что в Украине могут ввести COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР или же антиген-тест на коронавирус.

  • Из фракции "Голос" исключили семь народных депутатов. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

  • Поскольку Израиль затягивает с признанием COVID-паспортов между странами, ежегодный приезд хасидов в Умань может сорваться. К тому же, из-за распространения коронавируса в Украине могут ввести жесткий карантин, и тогда тысячам паломников останется надеяться только на силовой прорыв границы.

  • Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал большое интервью OBOZREVATEL. Он рассказал о налоге на квартиры, новшествах для украинцев и "слугах" не народа.

  • Синоптики предупредили, что 30 июля в некоторых регионах страны стоит ожидать ухудшения погоды. Детальный прогноз читайте по ссылке.

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