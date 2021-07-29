Новости Украины: назван убийца 6-летней Мирославы Третяк, а на Луганщине пытались подорвать чиновника СБУ

Поскольку Израиль затягивает с признанием COVID-паспортов между странами, ежегодный приезд хасидов в Умань может сорваться. К тому же, из-за распространения коронавируса в Украине могут ввести жесткий карантин, и тогда тысячам паломников останется надеяться только на силовой прорыв границы.