Новости Украины: "красных" зон стало больше, а Байден обсудил эскалацию с Путиным

В Украине во вторник, 13 апреля, в результате провокации российско-оккупационных войск на Донбассе погиб воин ВСУ, а список "красных" карантинных зон снова расширили.

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным призвал его снизить напряжение на границе с Украиной и предложил встретиться.

Обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников школ в 2021 году отменили, а ВНО будут сдавать только те, кто будет поступать в вузы. Решение об этом большинством голосов – 298 – поддержали депутаты Верховной Рады.

Украинскую звезду "Фенербахче" Алину Ягупову во второй раз подряд признали лучшей баскетболисткой Евролиги. Наша соотечественница одержала победу единогласным решением.

С 00:00 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области. Там будет запрещена работа городского, внутриобластного и железнодорожного транспорта, но работники критической инфраструктуры смогут ездить по специальным пропускам.

В зоне ООС смертельное осколочное ранение от сброшенной с беспилотного летательного аппарата противопехотной мины получил 40-летний воин Вооруженных сил Украины из Черновцов Алексей Мамчий. В 2016 году на Донбассе погиб его младший брат Станислав.