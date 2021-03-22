Новости Украины: наказание артистов из России и новые решения по вакцинации
В Украине в понедельник, 22 марта, открыли производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму, а также заговорили о более быстрой вакцинации украинцев, записавшихся в очередь через Дію.
О главных событиях дня предлагаем почитать в подборке новостей от OBOZREVATEL:
Прокуратура АРК начала уголовные дела в отношении 23 артистов из РФ по обвинению в незаконном въезде на территорию оккупированного полуострова. Среди фигурантов – много известных имен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву быстрее вакцинировать против коронавируса тех, кто заявил о желании получить прививку через мобильное приложение Дія.
Мошеннические схемы становятся все более изобретательными. Так, некоторым украинцам звонили от имени "родственников" с просьбой перевести деньги на "лечение COVID-19", а одна из финансовых пирамид обманула более 55 тысяч человек на сумму более 150 млн гривен.
В Польше в ДТП попал пассажирский автобус с десятью украинцами. Погиб один из водителей (23-летний мужчина), пять человек получили травмы.
Кабмин решил, как будет работать общественный транспорт в "красных" зонах Украины. В "Укрзалізниці" также пояснили, будут ли вводить ограничения.
В "Слуге народа" рассказали о нескольких вариантах развития событий относительно возможной отмены сезонного перевода часов. Если решение этого вопроса останется за Радой, то закон вступит в силу уже осенью.
В украинском Институте молекулярной биологии и генетики заявили: на территории страны распространяется мутация британского штамма COVID-19, которая считается более опасной.