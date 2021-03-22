Новости Украины: наказание артистов из России и новые решения по вакцинации

В Украине в понедельник, 22 марта, открыли производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму, а также заговорили о более быстрой вакцинации украинцев, записавшихся в очередь через Дію.

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Прокуратура АРК начала уголовные дела в отношении 23 артистов из РФ по обвинению в незаконном въезде на территорию оккупированного полуострова. Среди фигурантов – много известных имен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву быстрее вакцинировать против коронавируса тех, кто заявил о желании получить прививку через мобильное приложение Дія.

Мошеннические схемы становятся все более изобретательными. Так, некоторым украинцам звонили от имени "родственников" с просьбой перевести деньги на "лечение COVID-19", а одна из финансовых пирамид обманула более 55 тысяч человек на сумму более 150 млн гривен.