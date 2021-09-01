На фронті за чотири доби 14 поранених!!! Одного нашого бійця окупанти вбили з дрона. Є воїни дуже в важкому стані. Кожного дня обстрілюють наши позиції. Новини з фронту жахливі. Ми маємо допомогати нашим захисникам.

Як завжди прошу допомогти з придбанням квадрокоптера, він зараз дуже потрібній на передовій. Дуже! Вчора оплатила ліки онкохворому воїну 12300 грн і в мене ще залишилося 9 тис, зі знижкою квадрокоптер буде коштувати 46600 грн.

Видео дня

Нагадую, що в серпні я відправила на фронт два квадрокоптера, дуже дякую Всім причетним за допомогу. Тож прошу допомогати хто як може, 10, 30,50,100 грн, квадрокоптери виконують найважливішу роботу і рятують життя бійців.

Картки для допомоги 5375 4115 0042 7369 та 4441 1114 4700 2464 Монобанк

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