1. Ровно 7 лет назад российские оккупанты захватили Симферопольский аэропорт и начали блокаду военных объектов Украины в Крыму. Вата и Кремль верещали, что “ихтамнет”

2. На оккупированный россией Армянск с помощью беспилотника, который обошел все оккупационные системы защиты, были сброшены украинские листовки в поддержку патриотов Украины в Крыму

3. Украинские активисты 28 февраля на админгранице Крыма с Херсонской областью запустили в сторону оккупированного полуострова большой флаг Украины с посланиями для крымчан. Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в “Крымском доме” в Киеве. Все желающие, дети и взрослые, военные приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам. “Дети писали: "Крым — Украина", "Крым будет Украиной". Ко мне обращались из Турции, из Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных. В эти дни мы являемся голосом тех ребят, которые сейчас борются в условиях неволи за свои права, за Украину, за нас всех”, — отметил Исмаил Рамазанов. Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева. “Я переселенка из Ясиноватой, и для меня это особенное занятие — это боль по утраченному и дому, и работе, и друзьям, и родным. Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель”, — сказала женщина

4. Национальный совет Украины по вопросам телевидения увеличил мощности передатчика для улучшения качества сигнала в оккупированном россией Крыму. С 26 февраля Радио Крым.Реалии слышно, в частности, в Симферополе, Белогорске, Феодосии и Евпатории

5. Запасы пресной воды в Крыму продолжают сокращаться. По данным оккупантов, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежные осадки, воды в них так и не прибавилось. Приближается к “мертвому объему” Балановское водохранилище в Белогорском районе Крыма. Неутешительная картина наблюдается в Старокрымском и Тайганском водохранилищах, уровень воды в которых не изменился после осадков

6. Крымские паблики полны радости к седьмой годовщине оккупации: “Зато Константинов в соцсетях сообщил, что туристам вода есть, запасы сделаны на сезон, и туристы не почувствуют недостатка воды. Какой же нужно быть сволочью, чтобы уже так открыто плюнуть жителям Крыма в лицо? Мы, значит, по графикам живем, с неудобствами, а туристам они запасы сделали. Во как!”, “Правильно, нафиг график. Как закончится вода, так и закончится”, “Медведев сказал еще 7 лет назад — надо осваивать дальневосточные земли. Так что, кому мало воды: чемодан — вокзал — Дальний Восток, там воды всем хватит. Вы до сих пор не поняли, для чего это делается? Мы тут нах*р никому не нужны. Печально, но факт”, “(Следующая писательница не может быть крымчанкой — хоть 10 раз напиши в ВК, что ты из Симферополя) Если вы сами о себе не думаете, то, естественно, кому вы нужны. Или вам кто-то ведрами водичку таскать будет? Тоже нашли мне проблему — вода по графику”, “А при чем тут вода по графику? Если в целом никого не заботит экологическая ситуация в Крыму. Вы еще скажите, что мы сами себе засуху устроили, сами себе цены подняли, сами себе безработицу создаем, сами себе медицину угробили и т.д. Все делается не в пользу местному населению”

7. Посмотрите, как масштабно оккупанты развернули уничтожение Форосского парка

8. Новой мишенью оккупантов в Крыму стал Форосский природный парк. Крымчане в соцсетях опасаются, что уникальный комплекс садово-парковой архитектуры не только застроят, но и закроют для посещения: “Масштабы строительства поражают воображение”, “Ещё одну аквадискотеку строят. Когда вы уже нажретесь?”, “Очередная жесть жестокая. Крым убивают — хладнокровно и планомерно”, “Такими темпами природы здесь не останется. А если вспомнить бесконечную вырубку деревьев в Симферополе, то ускорение процесса налицо”, “Бесноватые колонизаторы”, “Каждый день какой-то праздник”, “Негодяи!!! Вредители, варвары. Господи, воздай им по заслугам их!!!”, “Господи, когда же прекратится это варварство!”, “Ожидаемо. Пока не дожрут до конца, не отвалятся пиявки”, “Чей Крым, того и парк”, “Крымнаш во всей красе”, “После “Массандры” люди поняли, за кого они голосовали”, “Забудьте про Ялту, её больше нет!!!”, “Просто сердце кровью обливается. Нет у нас больше Крыма((((”, “Нападение орды”, “Судя по всему, территория от Симеиза до мыса Айя, вдоль дороги, будет огорожена одним сплошным забором, и ниже забора будет жить каста неприкасаемых, а над забором — их обслуга. Так что мы таких парков и территорий увидим еще немало”, “Вот проект Геленджик-2 на подходе. Как хорошо, что Крым российский! Мыс Айя, Батилиман, Олива — с вами уже попрощались. Теперь Форос. Ура, товарищи!!!”, “Просто, когда решил проголосовать за русские зарплаты и за "спасибо, я больше не кит", одновременно проголосовал за прекращение прогулок в парках и заборы-заборчики, так сказать. Оно просто в комплекте все шло”, “А где отряды самообороны, которые не пустили клятых биндер в счастливом 2014? Пусть мобилизуются и разберутся! Или в штанишки наклали?”, “И закроют, и застроят”, “Форос, Меласс… Все парки и старинные имения потихоньку раскурочат и построят, как захотят, никого не слушая, увы”, “Все равно построят. Про Меганом пошумели, да и успокоились, тут тоже немного пошумят и все”, “Боже, дорогие жители Крыма, дорогие соотечественники! Кому вы это пишете!?? Все уже продано и проекты нарисованы! Какой парк? Забудьте уже!!! Сердце оголилось уже от всего виденного за 5 лет!!! Да???? Дождались!”, “Страшно за будущее Крыма”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Уничтожение Фороса — это уничтожение Крыма. Как это остановить? Жители Крыма начинают проклинать 2014 год” – написал… кто бы вы думали? Понаехавший в Крым из Москвы нацист Александр Горный, который по всем пабликам скачет и воет, что крымчане клянут рашку и выбрасывают из машин сриколоры.

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