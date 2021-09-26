1. Оккупанты опубликовали очередную статистику замещения населения, что является военным преступлением: “На каждого нового крымчанина приходится четырнадцать с половиной новых севастопольцев. С октября 2014 года количество жителей в городе-герое увеличилось на 125.974 человека (с учетом умерших и уехавших), тогда как численность населения Республики Крым — лишь на 8741. Население Севастополя по состоянию на 1 августа 2021 года составляет 519.278 человек. При этом ещё год назад глава региона Михаил Развожаев на совещании президента владимира путина с главами субъектов федерации сообщил, что реальная численность населения Севастополя составляет более 700 тысяч человек. Между тем значительная часть горожан предполагает, что в Севастополе уже живёт около миллиона людей”. Даже форпостная вата в ужасе от такого стремительного наплыва саранчи: “В основном в Севастополь едут на жительство какие-то жулики, воры, пройдохи, разводилы и тому подобный сброд со всего материка (прим — из россии)”, “Причем едут с 1944 года”, “Не продохнуть уже от вас. В Саки все”, “Подтверждением сему — как никогда массово развешанные объявления: куплю квартиру”, “А рядом с лесочками, где есть хоть один незастроенный участок, на каждом столбе: "Куплю участок". Пора брать деньги за рекламную площадь”, “Про Москву тоже говорят, что не резиновая, а продолжают заселять. С Севастополем то же самое будет”, “Через пору лет город погрязнет в пробках, мусоре, без воды, в колоссальных нагрузках на здравоохранение, социалку и всего остального по списку, и только потом все сделают удивительные лица, разведут руками, их будут потихоньку убирать, а вновь назначенные все будут валить на них. Очень печально, во что может превратится наш город-герой”, “Все, что вы перечислили, имеет место уже сейчас. Уютный город превращается в каменные джунгли с невозможностью попасть к врачу, с пробками на дорогах и сплошными мусорками везде”, “Камикадзе летят сюда без права возврата”, “Только Севастополь — не Москва, денег практически ноль, сегодня дали — завтра забрали. Севастополь стал объектом, а не субъектом, со всеми вытекающими”, “Пора лимит вводить. Понаперло колхозанов из разных мухосрансков”, “Им плевать на то, куда они приехали, главное — домик у моря”

2. Репрессии против тех, кто выражает критические или независимые взгляды, должны прекратиться, а основные свободы должны уважаться, — об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, говоря, в частности, о ситуации на оккупированном россией полуострове

3. “Дохрюкался”. Прочтите подробней о коллаборанте Евгении Кабанове, который арестован оккупантами до 22 ноября 2021 года по подозрению в коррупции

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4. Жители Крыма, в том числе ватные, активно комментируют страсти вокруг Кабанова: “Еще с 14-го года было ясно, что наших местных застройщиков рано или поздно схавают и рта не оботрут. Вопрос стоял только в том, когда это произойдет”, “Это банка с пауками с правилами и условиями российского государства. Другого не дано в этой системе. Просто отжимают нелегальный способ доходов в пользу других. Нужно принять, что Москва по-любому всё заберёт у местных деятелей, и поделит между собой. Это я про элиты под прикрытием власти”, “А вот мне кажется, что скоро даже папочками не будут прикрываться. Воронки. И тройки. Возвращение, так сказать, к себе”, “А кто имел какие-то ИЛЛЮЗИИ относительно системы в россии?”, “А нынешним у власти повод задуматься. Пока кое-кого обогащают, они под крылышком, но в любой момент пустят в утиль”, “Каждый понимает, что следующим может быть он”

5. Очередной “министр” Крыма подал в отставку. На этот раз это глава “минтранса” Евгений Исаков, понаехавший из Москвы. Он был седьмым на этом посту с начала оккупации. Паукам в банке становится тесно

6. Комический Севастополь… Оккупанты в городе сРусской славы собрались на междусобойский шабаш и потребовали от властей Чехии “освободить российского гражданина Александра Франчетти”, который активнейшим образом участвовал в оккупации Крыма россией, понаехав из Воронежа. Забавные какие

7. Евпатория. Кривизна земли наложилась на неправильный угол ветра: “Первые дожди осени опровергли утверждение администрации Евпатории, что был ремонт кровли дома ВЛКСМ, 16”, “Не под тем углом дождь шел, поэтому крыша дала течь. При изменении ветра такого не должно повториться”, “Изменить вектор работы администрации, а не ждать изменения погоды”, “Первые дожди много еще чего опровергнут. Дождемся первых морозов, когда неожиданно придет зима, посмотрим, что опровергнут они”

8. С паблика Севастополя притащила вам типичного мечтателя “вернуться в россию”: “Силового захвата не было. Мы мечтали вернуться в россию. Мечты сбываются. Спасибо путину”, — написала в крымской группе понаехавшая рашистка, уроженка Петропавловск-Камчатского, окончившая Хабаровский пединститут. И таких было – море. Ну, это как бы исчерпывающе про “крымчане сами хотели”

9. Я думал, что вырастет новое поколение, и совок уйдет в небытие! А хрен там! Откуда у 30-летних, которые и дня не жили в СССР, такая тяга к совку?

10. Симферополь. Новая скульптура появилась. Родная говень — все через дупу. Мило и честно. Жители Крыма в соцсетях прокомментировали шедевр: “Какие жутковатые скульптуры из ночных кошмаров установлены за роддомом на набережной Салгира в Симферополе. Что бы это могло символизировать?”, “Рождение новороса”. Строго 18+

P.S. В постскриптум вынесу еще одно сообщение из первого пункта дайджеста, в котором ватники негодуют из-за толп понаехавшей саранчи: “Проезжие — это ужасный менталитет, ушлые, негативные, дурно-активные. Я лично очень разочарована и приезжими, и вообще всеми нововведениями. Жалею, что в 2014 голосовала "ЗА". Знать бы, чем это все так плачевно кончится, надо было "ПРОТИВ"…”. Как видите, некоторые предатели все еще думают, что их “ЗА” или “ПРОТИВ” способно было повлиять на военную спецоперацию, замаскированную рашистами под “референдум”.

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