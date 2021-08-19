1. В самом центре оккупированной рашистами Ялты неизвестные вывесили украинский флаг

2. Трем задержанным накануне крымским татарам оккупанты вчера назначили меру пресечения: Джеббар Бекиров арестован до 10 октября, Рустам Таиров — до 11 октября, Раиф Февзиев — до 12 октября 2021 года. Зауру Абдуллаеву и Рустему Мурасову меру пресечения объявят сегодня вечером

3. В целом, новые аресты кырымлы заходят плохо в Крыму. Абсолютно все крымчане знают, что “терроризм” — липовый, что россия давит кырымлы за позицию и отношение к оккупации. За то, что коренные, тут хозяева, и Крым — не Таврида. Но есть залетные рашисты, которым НРАВИТСЯ этот геноцид

4. Запад поддерживает Киев в деоккупации Крыма, от этого у российских властей “ухудшаются настроения и начинается истерика” — говорит крымский политолог Евгения Горюнова, которая живет и работает на материковой части Украины. Она не исключает, что россия пойдет на многое, вплоть до “подрывной деятельности”, чтобы сорвать или дискредитировать “Крымскую платформу”, старт которой планируется 23 август

5. Прочтите, как пройти экспресс-тестирование на КПВВ лицам, которые направляются на материковую часть Украины из оккупированного россией Крыма. Информация по состоянию на август 2021 года

6. Если даже севастопольские пропагандоны так пишут, то представьте уровень погружения в говень: “В соцсетях говорят, что настолько утопающим в мусоре и таким неухоженным город-герой не был даже при Украине, но приехавшей два года назад команде губернатора не с чем сравнивать. Как всегда, во время аппаратного совещания не коснулись темы набережной, которая на удивление гуляющих и фотографирующихся возле Памятника затопленным кораблям туристов постоянно разрушена. Городское хозяйство всегда находит ответ: либо прошел шторм, либо нет смысла ничего ремонтировать перед штормом”. Украина заботилась о Севастополе, холила и лелеяла его, а как вперлись сюда руське оккупанты, так город погряз в дерьме. И отрицать этот очевидный факт не может даже упоротая вата

7. Бомжетуристы говени: “От этих бомжетуристов загажено все побережье, а прибыль полуострову минимальна. Не проще ли не допускать их? Ведь и мусора будет меньше, и часть из них все-таки будет размещаться в гостиничной инфраструктуре, помогая бюджету”, “Согласен на 1000000%. Крыму нужны туристы, приносящие прибыль, а не бомжи, срущие нам на головы”, “Мало что заполонили, еще и все прибрежные кусты зассали и засрали, как неандертальцы”, “На диком пляже между Судаком и Новым Светом происходит то же самое. Только из Севастополя приехала блудня, живут уже 3-ий месяц, засирают пляж и окрестности заповедника, и всем на это наплевать. Такое ощущение, что мзду платят местным егерям за крышу (прим — местных егерей оккупанты разогнали и прислали своих рашистов)”, “Потом обижаются, когда говорят: понаехали”, “Поповка, Штормовое — тоже все загажено”

8. Наконец-то хорошие новости. В некогда престижном ТНУ, из которого оккупанты слепили КФУ, потихоньку отказываются от изучения русского языка: “Филфак крымского университета размывают технологиями и дизайном”, — сообщили пропагандоны. Вата в ужасе: “Какой кошмар. А о сокращении часов на обучение русского иностранцев даже говорить не хочется. Такого не было даже при Украине. Непрофессионально, непродуманно и безответственно”

9. Сотрудники пародии на Почту россии не вытерпели покращень родной говени: “Что происходит на Главпочтамте Ялты??? Почему увольняются сотрудники?”, “Сказали же, что над потерпеть, пока встанем с колен. Что за народ непонятливый”, “Медведев: надо потерпеть. Не вытерпели”

10. На паблике Ялты происходит безудержная радость от очередного забора: “Не страна, а готовящийся концлагерь”, “Весь ЮБК в заборах. Зона особого режима? Все для людей? Прискорбно”, “Страна-зона отлично строит заборы”, “Отдых. Заборчик уж если нужен, то с полметра и красивый”, “Это ужас!!”, “Какая администрация, такой и вид на море”, “Да, заборы везде, ребята, это россия”, “Весь ЮБК в зону превратили!!! Пора гнать их поганой метлой, все на выборы”, “Вся страна в колючей проволоке, автовокзалы — как в зоопарке, пляжи — как зоопарки, и главное, кого-то это все устраивает”, “Это какая же должна быть разруха в головах, чтобы городить это уродство? А отдыхающим за этим забором остается только тюремные песни напевать, “любуясь” таким видом… Голуби летят над нашей зоной, голубям нигде преграды нет…”

11. Число больных коронавирусом в Крыму стремительно растет. За 17 августа выявили 602 новых случая заболевания, из них 230 — в Севастополе. Двадцать человек скончалось

12. Я не знаю, что не так? Как так получается, что всё это сейчас происходит? Как же ждали 21-ый век мы в 20-ом, а тут в 21-ом — люди сыплются из переполненных самолетов, половиной мира правят озверевшие убийцы, диктаторы… и т.д., и т.п.

P.S. Завершу выпуск мнением нашей крымчанки: “Вчера утром смотрела прямой репортаж из Строгановки (где был один из пяти обысков). Было рано, но джемат уже был на месте. Настроение было испорчено на весь день. Жалко дочь и жену имама Раифа Февзиева. Девочка ещё маленькая, но уже всё понимает. Адвокат Эмиль Курбединов написал: “Когда закончатся активисты, придут за "тихосидящими". Не оставайтесь в стороне и не отсиживайтесь”. В соцсетях ему ответили, что всю нацию не пересажают, на место арестованных придут новые… Так закаляют ненависть на генном уровне к оккупантам”.

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