1. Новости храшданской войны: установлены новые факты участия российских военных моряков Большого десантного корабля “Саратов” в агрессии против Украины. Также раскрыта роль династии российских военных, участвовавших в агрессии против украинского, чеченского и грузинского народов в XX и XXI столетиях. Все подробности с фотографиями смотрите по ссылке.

2. Политзаключенных второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Асана Яникова и Сейтвели Сейтабдиева оккупанты этапировали из Симферополя в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Еще несколько крымских татар на данный момент находятся в Краснодаре транзитом.

3. Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. “Китайская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также избранного украинским народом курса развития страны”, — говорится в сообщении.

4. Израильская ассоциация актеров “Маген”, которая базируется в Тель-Авиве, обратилась к председателю Следственного комитета россии Александру Бастрыкину, режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров россии с открытым письмом: “ПРОСЬБА: предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины!!! Известно, что многие члены Гильдии актеров посещают Крым в качестве туристов или трудовой деятельности, при этом нарушают законы Украины и международное право, пропагандируют аннексию полуострова, помогают оккупационной власти нарушать территориальную ценность Украины. Также члены гильдии работают на территории Украины без рабочей визы. Мы все прекрасно понимает, что Крым — это Украина! Мы просим вас сделать все возможное, дабы предотвратить нарушение законов международного права и провести разъяснительные работы с актерами гильдии и/или друзьями гильдии актеров. Только вместе мы сможем бороться с агрессорами аннексии Крыма. В государстве Израиль выступают многие актеры-члены гильдии рф, а также актеры эстрады и шоу-бизнеса. Важно отметить, что в ассоциацию ‘Маген’ обратились правозащитники из Украины. Изучив эту ситуацию, мы готовы помочь друзьям из Украины. Важно подчеркнуть, что государство Израиль не поддержало аннексию Крыма, в 2014 году в ООН проголосовало против агрессивного захвата территории Украины и аннексии Крыма. Важно знать и помнить: в марте 2014 года российские вооруженные силы и сепаратисты рф вторглись на территорию Украины, а именно, в здания центрального правительства, военные базы и т.д. Рф вынудила местные власти провести референдум о присоединении к россии. 18 марта 2014 Кремль официально аннексировал Крым. Посещение Крыма является уголовным преступлением, и во избежание уголовного наказания в Украине мы просим вас и ваших коллег не посещать Крым и не нарушать законы Украины”.

Кроме того, Ассоциация израильских актеров опубликовала список рашистов, которые уже посещали Крым или планируют приехать на полуостров.

5. В оккупированном россией Крыму задвухсотился Криворученко Олег — предатель Украины, активный коллаборант, “командир 11-й роты самооборона Крыма”, владелец медали за захват Крыма.

6. В Севастополе седьмой год оккупации продолжается стремительный рост преступности. Количество преступлений в 2020 году выросло на 44% по сравнению с 2019 годом. Тяжких и особо тяжких — на 43%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в остальном Крыму выросло на 20%.

7. Оккупанты быстрыми темпами застраивают крымские города многоэтажками. Большую часть из новых квартир раскупают понаехавшие. Возводятся и дома для карательных органов оккупантов и представителей оккупационных администраций. По ссылке предлагаю посмотреть фоторепортаж из Алушты, где новостройки уже подбираются к живописным склонам Бабагун-яйлы — к границам Крымского природного заповедника.

8. Оккупанты заявили, что крымский скот может остаться без кормов — речь о домашнем скоте, а не о том, о чем вы подумали. Даже в 2020 году собранного урожая едва хватило на обеспечение нужд животноводства. А в 2021 году (с учетом нехватки воды и, как следствие, кормов) скот просто будут вырезать. И как тут не вспомнить заявления гоблинообразных в конце каждого года о том, что и животноводство, и сельское хозяйство благодаря россиюшке встают с колен. А тут вдруг проговорились, что в прошлом году едва ноги не протянули. Кроме того, все это приведет к росту цен. А мост… Да кто про тот мост вспоминает!

9. Тож візьмемося за руки. Скажем на весь світ. В День Соборності та Злуки — Ми один нарід! Єдине, що нас роз’єднує — це окупант. Тож наступного року — у Сімферополі. Вітаю з Днем Соборності!

10. У День Соборності України не гріх нагадати, що Крим — це Україна, і ми обов’язково повернемось! #Qırım #CrimeaIsUkraine.

P.S. 22 января Украина отмечает День Соборности. 102 года назад — в 1919 году — на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт воссоединения между Украинской и Западноукраинской Народными Республиками. Член Директории УНР Федор Швец тогда зачитал слова из универсала: “Отныне сливаются в одно столетиями оторванные друг от друга части единой Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и Надднепрянская Украина. Исполнились вековые мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика”. К сожалению, и спустя 102 года украинцы продолжают бороться за свою независимость и территориальную целостность, а лучшие сыны все так же гибнут на фронте, сражаясь против российских оккупантов. До оккупации в Крыму также отмечали День Соборности. Особенно масштабно этот праздник проходил в самой престижной Украинской гимназии в Симферополе, в которой дети с учителями подключали свою фантазию, чтобы выразить свою любовь к Украине. Сразу после захвата Крыма россией Украинская гимназия была ликвидирована, многие дети с родителями и учителя были вынуждены покинуть Крым. Оставшихся детей в этом учебном учреждении активно вовлекают в Путлерюгенд.

А учителей украинского языка и литературы “переквалифицировали” на преподавателей “русской словесности”. Ни о каком изучении украинского языка, конечно, и речи больше нет.

Несмотря ни на что, тысячи жителей Украины, проживающие на захваченных россией территориях, берегут Соборы своих душ и живут с Украиной в сердце. С Днем Соборности!

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