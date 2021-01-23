Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
2,1 т.
Новости Крымнаша. 'Я люблю Україну!'

1. Новости храшданской войны: установлены новые факты участия российских военных моряков Большого десантного корабля “Саратов” в агрессии против Украины. Также раскрыта роль династии российских военных, участвовавших в агрессии против украинского, чеченского и грузинского народов в XX и XXI столетиях. Все подробности с фотографиями смотрите по ссылке.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

2. Политзаключенных второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Асана Яникова и Сейтвели Сейтабдиева оккупанты этапировали из Симферополя в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Еще несколько крымских татар на данный момент находятся в Краснодаре транзитом.

3. Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. “Китайская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, а также избранного украинским народом курса развития страны”, — говорится в сообщении.

4. Израильская ассоциация актеров “Маген”, которая базируется в Тель-Авиве, обратилась к председателю Следственного комитета россии Александру Бастрыкину, режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров россии с открытым письмом: “ПРОСЬБА: предотвратить пропаганду аннексии Крыма и прекратить нарушать законы Украины!!! Известно, что многие члены Гильдии актеров посещают Крым в качестве туристов или трудовой деятельности, при этом нарушают законы Украины и международное право, пропагандируют аннексию полуострова, помогают оккупационной власти нарушать территориальную ценность Украины. Также члены гильдии работают на территории Украины без рабочей визы. Мы все прекрасно понимает, что Крым — это Украина! Мы просим вас сделать все возможное, дабы предотвратить нарушение законов международного права и провести разъяснительные работы с актерами гильдии и/или друзьями гильдии актеров. Только вместе мы сможем бороться с агрессорами аннексии Крыма. В государстве Израиль выступают многие актеры-члены гильдии рф, а также актеры эстрады и шоу-бизнеса. Важно отметить, что в ассоциацию ‘Маген’ обратились правозащитники из Украины. Изучив эту ситуацию, мы готовы помочь друзьям из Украины. Важно подчеркнуть, что государство Израиль не поддержало аннексию Крыма, в 2014 году в ООН проголосовало против агрессивного захвата территории Украины и аннексии Крыма. Важно знать и помнить: в марте 2014 года российские вооруженные силы и сепаратисты рф вторглись на территорию Украины, а именно, в здания центрального правительства, военные базы и т.д. Рф вынудила местные власти провести референдум о присоединении к россии. 18 марта 2014 Кремль официально аннексировал Крым. Посещение Крыма является уголовным преступлением, и во избежание уголовного наказания в Украине мы просим вас и ваших коллег не посещать Крым и не нарушать законы Украины”.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

Кроме того, Ассоциация израильских актеров опубликовала список рашистов, которые уже посещали Крым или планируют приехать на полуостров.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

5. В оккупированном россией Крыму задвухсотился Криворученко Олег — предатель Украины, активный коллаборант, “командир 11-й роты самооборона Крыма”, владелец медали за захват Крыма.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

6. В Севастополе седьмой год оккупации продолжается стремительный рост преступности. Количество преступлений в 2020 году выросло на 44% по сравнению с 2019 годом. Тяжких и особо тяжких — на 43%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в остальном Крыму выросло на 20%.

7. Оккупанты быстрыми темпами застраивают крымские города многоэтажками. Большую часть из новых квартир раскупают понаехавшие. Возводятся и дома для карательных органов оккупантов и представителей оккупационных администраций. По ссылке предлагаю посмотреть фоторепортаж из Алушты, где новостройки уже подбираются к живописным склонам Бабагун-яйлы — к границам Крымского природного заповедника.

8. Оккупанты заявили, что крымский скот может остаться без кормов — речь о домашнем скоте, а не о том, о чем вы подумали. Даже в 2020 году собранного урожая едва хватило на обеспечение нужд животноводства. А в 2021 году (с учетом нехватки воды и, как следствие, кормов) скот просто будут вырезать. И как тут не вспомнить заявления гоблинообразных в конце каждого года о том, что и животноводство, и сельское хозяйство благодаря россиюшке встают с колен. А тут вдруг проговорились, что в прошлом году едва ноги не протянули. Кроме того, все это приведет к росту цен. А мост… Да кто про тот мост вспоминает!

9. Тож візьмемося за руки. Скажем на весь світ. В День Соборності та Злуки — Ми один нарід! Єдине, що нас роз’єднує — це окупант. Тож наступного року — у Сімферополі. Вітаю з Днем Соборності!

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

10. У День Соборності України не гріх нагадати, що Крим — це Україна, і ми обов’язково повернемось! #Qırım #CrimeaIsUkraine.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"
Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

P.S. 22 января Украина отмечает День Соборности. 102 года назад — в 1919 году — на Софийской площади в Киеве провозгласили Акт воссоединения между Украинской и Западноукраинской Народными Республиками. Член Директории УНР Федор Швец тогда зачитал слова из универсала: “Отныне сливаются в одно столетиями оторванные друг от друга части единой Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и Надднепрянская Украина. Исполнились вековые мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика”. К сожалению, и спустя 102 года украинцы продолжают бороться за свою независимость и территориальную целостность, а лучшие сыны все так же гибнут на фронте, сражаясь против российских оккупантов. До оккупации в Крыму также отмечали День Соборности. Особенно масштабно этот праздник проходил в самой престижной Украинской гимназии в Симферополе, в которой дети с учителями подключали свою фантазию, чтобы выразить свою любовь к Украине. Сразу после захвата Крыма россией Украинская гимназия была ликвидирована, многие дети с родителями и учителя были вынуждены покинуть Крым. Оставшихся детей в этом учебном учреждении активно вовлекают в Путлерюгенд.

Новости Крымнаша. "Я люблю Україну!"

А учителей украинского языка и литературы “переквалифицировали” на преподавателей “русской словесности”. Ни о каком изучении украинского языка, конечно, и речи больше нет.

Несмотря ни на что, тысячи жителей Украины, проживающие на захваченных россией территориях, берегут Соборы своих душ и живут с Украиной в сердце. С Днем Соборности!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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