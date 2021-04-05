1. Опубликовано видео учений ВСУ на админгранице с временно оккупированным россией Крымом. Минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вертолетчики отработали упражнения по уничтожению летающих объектов рашистов в полете на малых высотах.

2. Знаете, куда оккупанты посылают судоводителей на практику из Керченского морского технического колледжа? Во Владивосток. Охренеть. А поближе судов нет?

3. Севастополь. Очередная зазаборная история: “Антитеррористическая комиссия потребовала оградить храм Святого преподобного Сергия Радонежского в сквере на улице Шевченко”. Об этом сообщили в офисе бестомосных, куда обратились озадаченные жители оккупированного города, которые увидели возведение нового забора.

4. Симферополь. Российские варвары уничтожают очередной сквер. Жители города комментируют: “Из переписки с коммунальщиками по поводу бесконечного уничтожения деревьев в Симферополе жители узнали, что по законам рф надо "чтобы просматривалось". Ибо в наших "хаотично разросшихся" деревьях могут прятаться солдаты НАТО. Оккупант страдает паранойей”, “С 2010-ым сравнить – просто сердце рвется”, “Уроды конченные со своим *чтобы просматривалось*. Параноики.

5. Деревья превращаются в пеньки по всему Крыму. На Генерала Васильева спилили целую аллею абсолютно здоровых акаций. Подсветка пней зато теперь стильная.

6. “Бывший начальник Крымской самообороны заявил Западу: можем повторить. Шеремет пригрозил, что россия может шарахнуть по всей Европе, где имеются стратегические пункты НАТО”, – передали крымские пропагандоны слова коллаборанта. У Михаила Шеремета выборы в Госдуру, вот он и несет бред. Сам Шеремет известен тем, что избил СЛЕПОГО инвалида в Крыму и пытался посадить его в тюрьму за то, что тот в Шеремета плюнул на приеме. Намерения же Шеремета “повторить” не заходят даже на ватных крымских пабликах: “Еб*чие придурки. Байден прав на 100%”, “Чего повторить? 20 миллионов жертв? Крышетечные!”.

7. “В Ялте планируют установить больше громкоговорителей для оповещения населения”, – сообщили оккупанты. Вон оно что… Ну да, у нас же через день тайфуны и торнады с цунамями.

8. “Ворчание крымчан: нам обещали жизнь как в россии? Так дайте и отойдите!” — под таким заголовкам вышла статья у пропагандонов из Комсомольской правды, которые, как и все рашисты, с ужасом наблюдают, как вчерашние адепты россии в Крыму проклинают высвободителей, ненавидят понаехов и разочарованы в своем “выборе”. Жители Крыма прокомментировали статью так: “Да, так и есть. Ялтинцы крайне недовольны россией. Такого дерибана, воровства и несправедливости тут еще не видели, хотя видели многое!

А теперь – пожалуйста, на каждом углу”, “Еще об одном благоприобретении, в связи с возвращением в *родную гавань*, автор не упомянул – это изоляция. Если материковая часть россии еще как-то связана с внешним миром, то крымчане лишены этого напрочь. Впрочем, метрополии, по большому счету, на это наплевать”, “Кто хочет, почитайте. Только же не забывайте, что КП – это дно дна. И еще: сказать пропагандону, что Крым хочет в Украину – это статья УК рф. На ровном месте. А насчет *жизнь как в россии*, судя по толпам тараканья, что прет из гавани, даже убитый за 7 лет украинский Крым – это рай земной для тех, кто живет жизнью в россии как в россии”.

9. Очень упоротая ватника Екатерина Горелкина из Симферополя написала много букв, стараясь при этом не навлечь на себя карликов, как “сексуальный маньяк” Талипов. Горелкина говорит, что Крым говенью НАЕЛСЯ. Выгорела даже вата: “Был период всеобщего вдохновения, подъема, планов на будущее. Сейчас ситуация изменилась. Проблем с каждым днем на людей наваливается все больше – их решению нет конца и края. Крымские чиновники придумывают все новые карусели – даже оплатить за мусор и капремонт – снимают целые передачи – опять какие-то платежи куда-то не дошли. Нам это зачем? Мы же в цифровой экономике, как нам вещают по ТВ.

Нет, главное, найти дело простому человеку. Если в 2015-2017 у крымчан было ощущение, что нас стараются услышать, то сейчас все – полный игнор со стороны власти, и многие вопросы уже не будут решены. Есть ощущение, что у крымского чиновника пропал страх, кто-то устал и уже не воспринимает всей проблематики и нужд людей, кто-то просто обнаглел от безнаказанности и вседозволенности. И даже предстоящие выборы в ГД не "бодрят" кандидатов. Просто игнор – у них своя жизнь, у нас своя.

Параллельно начался какой-то глобальный передел сфер влияния, бизнеса. Я не могу судить за всю россию, но у меня создается ощущение, что в Крыму бизнес выдавливают, местное население выдавливают. Крупный бизнес пожирает мелкий – на работу привозят не местных. Все частное, все отдают в частные руки – уже не понять, есть ли государственный интерес. Везде все частное – а частник мнит себя царем и Богом. Природу уничтожают, об экологии никто не думает, карьерами изрыли весь Крым, а сколько еще изроют, если все планы на строительство будут реализованы.

При таких масштабных стройках сиротам продолжают закупать хлам по деревням, тратя миллионы. И так во всем. Принимаются какие-то тревожные законы. Эта неопределенность несет тревогу и страх в обществе. Люди не могут планировать свою жизнь, не знают, что взбредет в голову очередному чиновнику, дорвавшемуся до власти. В Крыму нет воды, но идут полномасштабные стройки.

Люди не могут понять, кого и зачем в таком количестве свозят в Крым, есть ли какая-то демографическая программа? Какие планы, почему все так хаотично? В обществе произошла переоценка авторитетов. Вернее, в авторитете тот, у кого больше лайков и просмотров. Героями становятся фрики, маньяки и непонятно кто. Нет уважения к старшим, учителям, идет политика стравливания одной категории с другой. Чувствуется общая усталость – все неопределенно”.

P.S. “Выросшие в тюрьме уже не знают, что такое свобода”. И даже наши ватники помнят этот дух свободы, о чем теперь в той или иной форме воют на всех углах, вызывая раздражение и агрессию у лаптеногого замостовья. А потому политика по заселению Крыма теми, кто вырос в тюрьме, продолжится.

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