1. На политзаключенного Ивана Яцкина оказывается психологическое давление в СИЗО Симферополя: "Накануне майских праздников в СИЗО пришел один из фигурантов дела, сотрудник МВД. Ивана Григорьевича (Яцкина) вызывали в оперативную часть. После этого сокамерники Ивана Григорьевича начали угрожать не только ему, но и его семье. Говорили, что сожгут дом с детьми, что расправятся с ним, семьей и адвокатом" — сообщил адвокат крымчанина Николай Полозов

2. Оккупанты вынесли обвинительный приговор за "недоносительство" в отношении гражданского журналиста, стримера "Крымской солидарности" Айдера Кадырова. Его приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей, что на 5 тысяч больше, чем просили "прокуроры". "Это беспредел в отношении всего народа и в частности меня. Я считаю смешным и глупым все это", — прокомментировал преследуемый рашистами активист

3. Недалеко от админграницы с оккупированным Крымом подразделения реактивной артиллерии ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели российского противника реактивных систем залпового огня "Ураган"

4. НАТО следит за российскими обезьянами с гранатой вдоль побережья оккупированного Крыма и вдоль черноморского побережья мордора

5. В небе над Крымом зафиксирован российский самолёт-облётчик и калибровщик радиотехнических средств аэропортов RA-02814 (ICAO 148AF0) — Beech 300 Super King Air 350 выпуска 2011 года. Оборудован немецким комплексом лётного контроля AD AFIS-112. Комплекс, как я понимаю, требует периодического обслуживания/сертификации производителем. И пофиг, что его используют в оккупированном Крыму?

6. С больной головы на здоровую: обнюхавшаяся кокса Захарова истерично заявила, что Запад "не замечает водную блокаду полуострова и другие гуманитарные преступления киевских властей". Оккупанты традиционно В СВОИХ преступлениях обвинили жертву своей агрессии. А Запад как раз-таки это все и замечает, требуя от оккупантов убраться из Крыма

7. Админграницу между Крымом и Херсонской областью посетили глава украинского парламента Дмитрий Разумков и спикер Сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен, которая заявила, что жители Литвы "поддерживают территориальную целостность Украины и надеются на скорое возвращение оккупированных территорий Украины"

8. Продуктовый терроризм не пройдет! Оккупанты обнаружили в магазинах Севастополя более 16 килограммов санкционных голландских и немецких сыров, а также испанское мясо. Вся эта вкуснейшая продукция якобы была сожжена в печи-инсинераторе

9. Оккупанты продолжают уничтожение Херсонеса. Ватники воют: "Перед нами появились люди, запрещающие не только снимать, но даже заходить на огораживаемую территорию. Якобы это территория Министерства обороны. Один из них обронил фразу, что здесь будет красиво и благоустроено, не то что там какие-то развалины". Прочтите полностью

10. Окупований Крим, 12/05/2021. Руссо-туристо незадоволене, що колишня дитяча оздоровниця Євпаторія зустрічає бур’янами, облізлими будівлями та пиками в масках. Бо всі знають, що "коронка" в рашці переможена. Ось такі 7 років шубовстання в "рідній говені". Містяни, звісно, обурені: "Ребят, впечатление от Евпатории… Ребят, это жопа. 90% в масках. Крымчане все воют, говорят, что творится в Крыму! Ребят, это беда, все развалено, все разрушено. Люди перепуганные, говорят, что творится, что вы нам принесли победители-освободители!"

11. Россияне обсудили, во что их родная говень оккупированный Крым превратила. Выяснилось, что все стало хуже и дороже. Кто бы мог подумать: "Помню, раньше регулярно ездили в Крым (родственники там есть) летом. Про рост цен могу привести забавный, но наглядный пример: 2013 год — разливное пиво в баре на пляже 20 руб; 2015 год: тот же бар, тот же пляж, та же продавщица, то же пиво — 150 руб", "Аналогично. До 2014 года настоящее вино Массандра — 120 руб в Крыму, крепленые вина вкусные. После 2015 — 500 руб, отдают спиртом", "Эх, да, помню, раньше можно было за 150 руб купить хорошее сухое вино в Крыму (Массандра/Инкерман), а сейчас не ниже 300, и нет ничего там", "А вы там прогуляйтесь. Все скуплено. Угадайте, кем? Грехы разные — руководители главного русского банка. Фигуристка с мужем — усатой прессекретаршей. Там и к морю-то уже не подойти. Заборы и т.д. Крымнаш. Очевидно. Как тут анекдот не вспомнить: Айсберг наш! Айсберг наш! Кричали пассажиры Титаника"

12. Потерпите! Вот построят мост и цены упадут: "Что происходит с ценами в Крыму? Картофель 70 руб, морковь 60 руб, лук 60 руб. Куда смотрят власти? Почему не наказывают перекупщиков?"

P.S. Окупований Крим, 13/05/2021. Чи давно ти був у Гаспрі, дорогий читачу? Ну, зрозуміло, давно. Але не біда! Навіть навпаки, це на краще, тому що півострів сильно змінився за останні роки. Олена Олександрівна, пенсіонерка зі сонячної Ялти проведе для тебе невеличку відеоекскурсію: "Я сейчас спускаюсь к причалу, к Ласточкиному гнезду и, вы знаете, вся дорога — запах мочи. Люди мочатся где попало, и вот идешь, и во многих местах пахнет мочой. Этот специфический запах Крыма. Смотрите, какой проволокой колючей затянуто! Даже погулять туда невозможно сходить! Очень похоже, что причал будет закрыт и в этом году. А почему? А потому что здесь слева — санаторий ФСБ, а сзади — санаторий структур Ротенберга. Все здесь принадлежит путину и Ротенбергу. Все захвачено! А мы вот так будем ходить вдоль заборчика в клетках. Нам остались одни решетки… Вот смотрите, туалет — 25 рублей. Вот почему вся эта дорожка, которая ведет к Ласточкиному гнезду, воняет мочой! Потому что туалет — 25 рублей!"

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