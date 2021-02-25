1. Команда КрымSOS провела акцию у российского посольства в Киеве в поддержку жертв насильственных исчезновений в Крыму. Акция под названием "Ростки сопротивления" также была посвящена тем крымчанам, которые в различных формах оказывали сопротивление оккупации Крыма и пострадали за это

2. Оккупанты в Крыму возобновили дело против жены политзаключенного Ризы Омерова — Севили Омеровой, которую преследуют за одиночный пикет в поддержку супруга и других политузников

3. Сообщено о подозрении "следователю" Юрию Одарченко, который в оккупированном россией Крыму проводил незаконный обыск в доме супруги замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза. Одарченко рашисты притащили в Крым из Брянска

4. Серед об’єктів Хансараю, де буде продовжено "реставрацію", несподівано ми бачимо Велику ханську мечеть. А що таке трапилося?! Ви ж її щойно "відреставрували". Не пройшло й 5 років, але потрібен новий проект реставрації. Я давно чув, що з дахом Великої ханської мечеті виникли несподівані проблеми. Але думав, що то є чутки та перебільшення. Через те, що зиму 2017-2018 Велика ханська мечеть стояла без даху, вона перетворилася на великий басейн. Коли було споруджено дах, фундамент та мури були ще вологі та продовжували висихати під дахом, волога йшла нагору, та балки даху вбирали її. Балки були з клеєного брусу. Клей деградував, балки почали тріскатись. Увесь 2020 їх ремонтували хомутами. А тепер оголосили нову "реставрацію". Така історія без епілогу

5. Дети — из Евпатории. Лес — бахчисарайский. Цель — веселые гуляния. Аляска, трепещи!

6. Украинские банки обязаны обслуживать жителей оккупированного Крыма без справки внутренне перемещенного лица, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины

7. Глава оккупационной администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов поздравил вату с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО: истребителем США Grumman F-14 Tomcat, авианосцем США USS John C. Stennis рядом с канадским судном HMCS Vancouver и танком, созданным турецким художником в 3ds Max

8. На паблике Севастополя ватник вчера опубликовал медаль за захват Крыма (с датами военной спецоперации: 20.02.2014 — 18.03.2014) и написал: "Всех причастных с праздником". Последовали такие комментарии: "А как же референдум, так сказать, волеизъявление народа Крыма? Все уже было решено заранее. Какой цинизм", "20.02.2014-18.03.2014 — даты начала и конца операции МО рф по возвращению Крыма?", "Ну, прям явка с повинной", "Данные о всех причастных к военным преступлениям — в том числе оккупации Крыма — тщательно фиксируются и архивируются. Так что не расстраивайтесь, мест на зоне хватит всем! Меня удивляет, как подонки себя нагло ведут. Брацкий народ"

9. Российские вояки в Севастополе вчера прогнали ватников, которые в честь Дня оккупации и Дня предательства пришли возложить цветы к мемориалу защитникам на площади Нахимова. Рекомендую для хорошего настроения и приятного времяпрепровождения прекрасную историю из уст ватоголовой: "Тёплым солнечным днём 23 февраля севастопольцы — в основном, конечно, участники Русской весны — пришли возложить цветы к Вечному огню у мемориала на площади Нахимова в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, и отметить семь лет митингу Народной воли. Вы не поверите: военные их стали настоятельно просить отойти аж к… памятнику Нахимову! Послышались возмущённые возгласы: "Это ещё почему?!". Отвечали, что сейчас здесь будет возлагать венок губернатор Развожаев и другие представители власти, а по президентскому протоколу с людьми это делать не положено. "Вы ещё забор тут поставьте! Мы вам не индейцы в резервации!" — раздалось в ответ. Однако большинство таки спустилось за парапет. Осталось несколько человек из Русской общины и жители осаждённого Севастополя 1941-1942 годов. Председателя Русской общины Татьяну Александровну Ермакову попросили дать оценку происходящему. Вот, что она сказала: "Нет, мы не как индейцы. Они не смогли побороться, и их не стало. А мы должны бороться как великий русский народ! Извините, ребята, мы хозяева этой земли, Севастополь — наш дом, и вы должны в первую очередь нас спрашивать, что в вашем доме надо сделать? Я хотела бы сделать выставку — "Что мы потеряли за 7 лет": 54 завод, мыс Хрустальный, парк Победы, дороги, которые через полгода превращаются в разбитую колею… Всё пошло не так. Владимир Владимирович говорил, что никто из крымчан и севастопольцев не пострадает. И вот теперь очень хотелось бы задать ему вопрос: что подразумевалось под этими словами? Творится что-то невероятное… Вместе с этим чужим человеком, который пришёл к нам в качестве завхоза, мы что, все встали на колени?! Зря нас проверяют, до какого плинтуса мы нагнёмся. Севастополь долго запрягает, но встаёт в один миг, стоит только кому-то крикнуть. Пока мы сдерживаемся, смотрим, а вдруг опомнятся. У нас был Меняйло с ошибками, Овсянников с ошибками, но то, что сейчас происходит от Развожаева… Хочу напомнить, что даже при Украине на подобных мероприятиях впереди всегда шли ветераны, за ними — народ, и только потом те же Куницын, Яцуба… Не было такого, чтобы какая-то Алтабаева… Кто она такая? Кто такой Развожаев — завхоз?! Все стойте здесь, ветераны — на два шага назад… И вот они проходят, стоят задом к ветеранам, за счёт которых живут в Севастополе, проводят свою единоличную Минуту молчания. Нет! Так нельзя! Просто какой-то кошмар. Мы им на блюдечке отдали Крым и Севастополь… Представьте, если бы 7 лет назад на эту площадь не вышло бы столько человек, что бы было?! А нам — ХОЗЯЕВАМ — теперь говорят: "Вон ваша конура"! Даже в этом никому не нужном городском уставе и то написано, что хозяева в нём — это мы! Всех поздравляю с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота, с нашим общегородским собранием, и опять обращаюсь ко всем со словами: "Ну отстаивайте же Севастополь"!", — вопит ватница

10. "Севастополь долго запрягает, но встает в один миг" — ггг. Что-то уже 7 лет все запрягает и запрягает, запрягает и запрягает. Прислуге другого и не положено.

P.S. К седьмой годовщине оккупации Крыма Гоблин предложил писать сообщения с хэштегом "#ПутинКрымРоссияНавсегда". Думаю, вой ватницы из 9 пункта дайджеста можно распечатать и прицепить на каждом крымском подъезде, особенно там, где живут пособники оккупантов: "Я хотела бы сделать выставку — "Что мы потеряли за 7 лет". Всё пошло не так. Владимир Владимирович говорил, что никто из крымчан и севастопольцев не пострадает. Творится что-то невероятное. Мы что, все встали на колени?! Просто какой-то кошмар. Мы им на блюдечке отдали Крым и Севастополь"… А мы вас предупреждали! Теперь стойте в той позе, в которую сами прогнулись 7 лет назад, и получайте наслаждение от ежедневного унижения, вспоминая о том, как легко и свободно вам жилось до оккупации!

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