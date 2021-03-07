Новости Крымнаша. "Войска ли без воинских знаков различия или самосвалы без номерных знаков – какая вам разница!?"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году

1. Политзаключенный Глеб Шаблий, осужденный оккупационным "судом" Севастополя на 5 лет лишения свободы по обвинению "в незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ", вернулся на материковую часть Украины, отбыв полный срок незаконного наказания.

2. "Очевидно, что Крым должен оставаться в числе приоритетных вопросов международной повестки дня, и россия должна постоянно нести ответственность за свои действия на полуострове. Поэтому Великобритания приветствует новую международную "Крымскую платформу". Мы поддерживаем инициативу Украины сплотить вместе международное сообщество, чтобы держать Крым в центре внимания и поддерживать его возвращение в Украину" – сообщил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

Великобритания поддержала самит "Крымская платформа"

3. Пособник оккупантов Сергей Дубовик воет: "Россия. Крым. Феодосия. Рейдерский захват!!!? Друзья, почему в наше время такое возможно? Отжать целый завод, оказывается, можно и сегодня. Вот в такую ситуацию попал владелец бывшего молокозавода в городе Феодосия. Его просто выманили на улицу, отобрали паспорт и заварили ворота. Человек в одних штанах остался, без документов. Что ему теперь доставать из широких штанин?". Значит, по мнению ваты, отжать Крым можно, а завод – нет?

Крымчане обсуждают аннексию Крыма на одном из пабликов

4. Посмотрите на гигантские очереди с давкой и маханием кулаков возле оккупационной ментовки в Симферополе. Люди занимают очередь с 3 ночи, и так по несколько дней подряд, чтобы получить талончик на прием. Или же можно за 5-10 тысяч купить место в очереди за талоном. Кто в совок хотел?

5. На ватофоруме в теме о дефиците воды одни ватники продолжают радоваться завершению "украинской оккупации" в 2014 году, другие – констатируют, что в 2014 оккупация только началась.

Россия оккупировала Крым в 2014 году

6. Наш старый знакомый ватоголовый пенсионер, который в 2015 году писал, что не жалеет о том, что бегал на оккупендум и махал триколором, теперь воет, что оккупанты собираются напоить Севастополь водой, не соответствующей никаким нормам.

7. Жуть, что творится – ликуют на семь лет оккупации только "асвабадители". Поэтому оккупанты нас и вытесняют с нашей земли: "Наш родной Крым погибает. Все у нас отобрано и расковыривается всеми, кто *нас взял*. Никакого уважения к нашей природе у материковых (прим — россиян) нет. Проходят, а за ними остается пепел", "(Из россии рашист пишет) А кто вас взял? Крымчане добровольно воссоединились с россией-матушкой! И кто, и что у вас отобрал? И где остался пепел? В вас много желчи! Не изливайте ее! Оставьте при себе! Или лишь бы дерьма разбрызгать?", "(Еще одна рашистка пишет) Та что у вас отобрали? Что вы имели?". Вот такая говень.

Крымчане обсуждают аннексию Крыма на одном из пабликов

8. Скандал с уничтожением Форосского парка вышел далеко за рамки экологии и сохранения исторического наследия. По мнению даже ватных крымчан, первопричиной происходящего стали события семилетней давности – начавшаяся оккупация Крыма россией: "Надоел этот беспредел, был шикарный парк, понаехали", "Нынешняя рф — это развитой феодализм.

В скором времени народ попросит переименовать президента в царя и вернуть крепостное право. Все, что ни делает власть, все для народа. Талоны на бассейн, водку и макарошки. И пусть весь мир нам позавидует", Под предлогом заботы о детях и опасности экстремизма (пиндосы и гейропа не дремлют!!) запретят вход всем нежелательным. Остальное лапша", "Какая разница, что построят? Парк уничтожен, жители без парка. Точнее, поселок без жителей будет", "До слез!!!", "С таким подходом у природы Крыма весьма нерадужные перспективы. У коренных крымчан и тех, кто любит Остров, впереди еще много разочарований, если не хватит воли", "К пляжам уже не подойти, в парках не погулять, воды нет, в туалет ходить можно только по часам. Зато мост какой красивый и КРЫМНАШ! УРАА!!!", "Это публичное унижение крымчан", "Мы дали им отрубить палец. Теперь они отрубят руку, а дальше и голову", "По телевизору вещают, как Америка нас будет уничтожать… Да пока Америка соберется, уже уничтожать будет нечего!!!", "Надо просто честно признать, российские власти таки успешнее украинских.

В Форосе пытаются уничтожить парк

Причем во много раз. То, чего не достигли за 23 года украинские власти – довести до протеста форосцев — российские власти смогли за 7 лет", "Материковые вежливые "зеленые человечки", начавшие военную операцию 20 февраля 2014 года, не сказали местным жителям, что Крым Ваш, они сказали — Крым Наш. Так что разницу чувствуйте и теперь молчите. КАМАЗы, как и в 2014 году, без номеров", "Страшно становится от тех размахов и скоростей, которые взяты для дерибана крымских территорий", "Это трындец, товарищи! Продали национальное достояние "Новый Свет", "Массандру", в Феодосии оборонку – Оптический завод.

Санатории государственные продаются как горячие пирожки; от карьеров, которые уничтожают крымскую природу и горы, уже спасу нет; теперь реликтовые деревья в Форосском парке. Этого ли крымчане ожидали?", "Это позор! Мы радовались и доверяли, возвращаясь домой, в россию! Почему приходит разочарование? Этот позорный забор в Оливе! Закрыт шикарный вид! Продали "Массандру". Теперь что происходит с Форосом? Я 60 лет живу в Севастополе! Это наши родные места! Горько и больно смотреть на все происходящее! Крым – жемчужина! ЮБК принадлежит народу! И это народное достояние!", "Вся эта история с воровской национализацией испортила весь процесс возвращения Крыма в рф.

Идея свелась к отъему чужого имущества", "Не только жители Фороса, но и многие крымчане понимают, куда они попали. Простой человек, не обслуживающий власть, должен понимать, что у него нет никаких прав. Он умноженный на ноль в своих правах!", "Эх, крымчане! Зачем кричали: "Хоть камни с неба?!" Как говорили мудрецы: "Бойтесь желаний своих". В нашем случае – слов. В 2014 объединились, а сейчас что мешает?", "А сейчас объявят агентом Госдепа, в автозак и ту-ту на Воркуту", "Ну шо, обыватели-крымчане, опьянение "возвращением в родную гавань" прошло? Жрите, шо маете, и я с вами".

P.S. "7 лет назад надо было выходить на протесты, а не сидеть, потирая руки в ожидании "богатых российских туристов", "высоких российских зарплат и пенсий" и "не надо отдавать украинские кредиты"! А сейчас вы можете лишь созерцать молча или аплодировать! Войска ли без воинских знаков различия или самосвалы без номерных знаков – какая вам разница!? Привыкайте! И это далеко не последний парк или сквер, который у вас отняли и продали! Просто вы пока об этом не знаете! "Просто заткнитесь и работайте!", нечего по чужим паркам шляться!".

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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