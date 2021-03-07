1. Политзаключенный Глеб Шаблий, осужденный оккупационным "судом" Севастополя на 5 лет лишения свободы по обвинению "в незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ", вернулся на материковую часть Украины, отбыв полный срок незаконного наказания.

2. "Очевидно, что Крым должен оставаться в числе приоритетных вопросов международной повестки дня, и россия должна постоянно нести ответственность за свои действия на полуострове. Поэтому Великобритания приветствует новую международную "Крымскую платформу". Мы поддерживаем инициативу Украины сплотить вместе международное сообщество, чтобы держать Крым в центре внимания и поддерживать его возвращение в Украину" – сообщил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

3. Пособник оккупантов Сергей Дубовик воет: "Россия. Крым. Феодосия. Рейдерский захват!!!? Друзья, почему в наше время такое возможно? Отжать целый завод, оказывается, можно и сегодня. Вот в такую ситуацию попал владелец бывшего молокозавода в городе Феодосия. Его просто выманили на улицу, отобрали паспорт и заварили ворота. Человек в одних штанах остался, без документов. Что ему теперь доставать из широких штанин?". Значит, по мнению ваты, отжать Крым можно, а завод – нет?

4. Посмотрите на гигантские очереди с давкой и маханием кулаков возле оккупационной ментовки в Симферополе. Люди занимают очередь с 3 ночи, и так по несколько дней подряд, чтобы получить талончик на прием. Или же можно за 5-10 тысяч купить место в очереди за талоном. Кто в совок хотел?

Симферополь

ГАИ

Люди приходят в три часа утра,а то и раньше.!

Для получения,талончика,которого на 30 чел.всего 8 а то их вообще нету.

И не один день,а по три четыре дня подарят приходят люди чтобы получить,элементарный талончик. pic.twitter.com/NN0KAv9dyZ — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) March 5, 2021

5. На ватофоруме в теме о дефиците воды одни ватники продолжают радоваться завершению "украинской оккупации" в 2014 году, другие – констатируют, что в 2014 оккупация только началась.

6. Наш старый знакомый ватоголовый пенсионер, который в 2015 году писал, что не жалеет о том, что бегал на оккупендум и махал триколором, теперь воет, что оккупанты собираются напоить Севастополь водой, не соответствующей никаким нормам.

7. Жуть, что творится – ликуют на семь лет оккупации только "асвабадители". Поэтому оккупанты нас и вытесняют с нашей земли: "Наш родной Крым погибает. Все у нас отобрано и расковыривается всеми, кто *нас взял*. Никакого уважения к нашей природе у материковых (прим — россиян) нет. Проходят, а за ними остается пепел", "(Из россии рашист пишет) А кто вас взял? Крымчане добровольно воссоединились с россией-матушкой! И кто, и что у вас отобрал? И где остался пепел? В вас много желчи! Не изливайте ее! Оставьте при себе! Или лишь бы дерьма разбрызгать?", "(Еще одна рашистка пишет) Та что у вас отобрали? Что вы имели?". Вот такая говень.

8. Скандал с уничтожением Форосского парка вышел далеко за рамки экологии и сохранения исторического наследия. По мнению даже ватных крымчан, первопричиной происходящего стали события семилетней давности – начавшаяся оккупация Крыма россией: "Надоел этот беспредел, был шикарный парк, понаехали", "Нынешняя рф — это развитой феодализм.

В скором времени народ попросит переименовать президента в царя и вернуть крепостное право. Все, что ни делает власть, все для народа. Талоны на бассейн, водку и макарошки. И пусть весь мир нам позавидует", Под предлогом заботы о детях и опасности экстремизма (пиндосы и гейропа не дремлют!!) запретят вход всем нежелательным. Остальное – лапша", "Какая разница, что построят? Парк уничтожен, жители без парка. Точнее, поселок без жителей будет", "До слез!!!", "С таким подходом у природы Крыма весьма нерадужные перспективы. У коренных крымчан и тех, кто любит Остров, впереди еще много разочарований, если не хватит воли", "К пляжам уже не подойти, в парках не погулять, воды нет, в туалет ходить можно только по часам. Зато мост какой красивый и КРЫМНАШ! УРАА!!!", "Это публичное унижение крымчан", "Мы дали им отрубить палец. Теперь они отрубят руку, а дальше и голову", "По телевизору вещают, как Америка нас будет уничтожать… Да пока Америка соберется, уже уничтожать будет нечего!!!", "Надо просто честно признать, российские власти таки успешнее украинских.

Причем во много раз. То, чего не достигли за 23 года украинские власти – довести до протеста форосцев — российские власти смогли за 7 лет", "Материковые вежливые "зеленые человечки", начавшие военную операцию 20 февраля 2014 года, не сказали местным жителям, что Крым Ваш, они сказали — Крым Наш. Так что разницу чувствуйте и теперь молчите. КАМАЗы, как и в 2014 году, без номеров", "Страшно становится от тех размахов и скоростей, которые взяты для дерибана крымских территорий", "Это трындец, товарищи! Продали национальное достояние "Новый Свет", "Массандру", в Феодосии оборонку – Оптический завод.

Санатории государственные продаются как горячие пирожки; от карьеров, которые уничтожают крымскую природу и горы, уже спасу нет; теперь реликтовые деревья в Форосском парке. Этого ли крымчане ожидали?", "Это позор! Мы радовались и доверяли, возвращаясь домой, в россию! Почему приходит разочарование? Этот позорный забор в Оливе! Закрыт шикарный вид! Продали "Массандру". Теперь что происходит с Форосом? Я 60 лет живу в Севастополе! Это наши родные места! Горько и больно смотреть на все происходящее! Крым – жемчужина! ЮБК принадлежит народу! И это народное достояние!", "Вся эта история с воровской национализацией испортила весь процесс возвращения Крыма в рф.

Идея свелась к отъему чужого имущества", "Не только жители Фороса, но и многие крымчане понимают, куда они попали. Простой человек, не обслуживающий власть, должен понимать, что у него нет никаких прав. Он умноженный на ноль в своих правах!", "Эх, крымчане! Зачем кричали: "Хоть камни с неба?!" Как говорили мудрецы: "Бойтесь желаний своих". В нашем случае – слов. В 2014 объединились, а сейчас что мешает?", "А сейчас объявят агентом Госдепа, в автозак и ту-ту на Воркуту", "Ну шо, обыватели-крымчане, опьянение "возвращением в родную гавань" прошло? Жрите, шо маете, и я с вами".

P.S. "7 лет назад надо было выходить на протесты, а не сидеть, потирая руки в ожидании "богатых российских туристов", "высоких российских зарплат и пенсий" и "не надо отдавать украинские кредиты"! А сейчас вы можете лишь созерцать молча или аплодировать! Войска ли без воинских знаков различия или самосвалы без номерных знаков – какая вам разница!? Привыкайте! И это далеко не последний парк или сквер, который у вас отняли и продали! Просто вы пока об этом не знаете! "Просто заткнитесь и работайте!", нечего по чужим паркам шляться!".

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