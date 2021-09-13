1. Очень ВАЖНО! Крымскотатарский активист Ролан Османов рассказал о жесточайших пытках, которым российские оккупанты подвергли ребят, которых обвинили в подрыве газопровода. ПРОЧТИТЕ и распространите! “Пришлось заблокировать ранее опубликованный пост, в связи с неопределённой ситуацией дальнейшего доступа к обвиняемым в диверсии 23 августа, и опасений родных. Но ситуация, к сожалению, не изменилась в лучшую сторону, и замалчивать пытки, совершаемые над ребятами, уже невозможно. Наконец удалось совершить первые контакты с обвиняемыми в диверсантстве. До сих пор перед глазами рыдания жены Асана Ахтемова от безысходности, в которой оказался её муж. Рассказ о том, в каком ужаснейшем, сломленном состоянии ребята, просто не укладываются в голове. Больше всего досталось Асану в силу стойкости своего характера. Все первые трое суток их избивали, да так мастерски, чтобы не оставить внешних следов, ссадин. Но от болящих внутренностей им трудно разговаривать. Ночью вывозили в леса Бахчисарая, где, ставив на колени около выкопанной ямы, выстреливали около уха из пистолета со словами — "Мы тебя сейчас здесь закопаем и никто, никогда не найдёт тебя". После, в том же лесу, отгоняли от себя со словами — "Давай, беги, мы тебя пристрелим и скажем, что ты был убит при попытке бегства". Их пытали током самым изощрённым способом, подсоединив провода к ушам. После подачи к ним разряда невозможно выдержать ужаснейшее чувство боли от того, что твои мозги просто горят. При этих издевательствах присутствовал назначенный адвокат. И на вопрос ребят — "Как вы можете допускать это" — он спокойно отвечал: "Это стандартная процедура". Им не давали спать, держали под постоянным жесточайшим психологическим прессингом. Угрозы расправы в здании ФСБ были озвучены даже пришедшей на свидание к Асану жене. В случае если не прекратят шумиху. Пришлось долго разговаривать с ней, чтобы развеять в ней все страхи, вынесенные оттуда. И, конечно же, соответственно результатом этих пыток было то признательное видео, в котором ребята говорили заготовленный им текст. И подписанные признания…”

2. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сравнил выдачу “российских паспортов” в Крыму и на Донбассе с “аусвайсами” Гитлера: “Это называется оккупация, когда людям невозможно жить без российского аусвайса. Это в свое время, как Гитлер оккупировал территории, выдавал соответствующие документы там, где был символ нацистской Германии. То же самое сейчас делает российская федерация, выдавая эти документы”

3. Задержанная рашистами 4 сентября у здания ФСБ в Симферополе крымчанка Ирина Копылова рассказала о штрафе за отсутствие “российского паспорта”. В отношении Ирины начата проверка “Управлением по вопросам миграции МВД в Крыму”. Домой к крымчанке нацисты приходили уже несколько раз

4. Оккупанты в Симферополе установили бюст Дзержинскому, который возглавлял карательные органы в большевистской россии — ВЧК, ГПУ и НКВД. Историки считают этого ублюдка идейным автором “Красного террора” 1920-х годов. На шабаш рашисты согнали детей в военной форме — будущих чекистов.

5. “У нас реально идет уничтожение нашего Крыма, в полном объеме этого слова”, “Опасность сейчас гораздо страшнее и выше, чем была в 14 году” — коммуняки в Крыму признались в том, что творят оккупанты, и о чем проукраинские крымчане — а в последние годы и ватники тоже — описывают уже восьмой год.

6. Пока оккупанты фестивалили на “Таврида-Арт” с новым фонтаном, жители Судака три дня сидели без воды. Многие из них начали что-то подозревать: “Наверное, поэтому Судак без воды?”, “Нас убеждают, что это не так. В прошлый раз было то же самое. Совпадение?”, “Оставить без воды целый город ради… Конечно, совпадение. Мы не совпадаем интересами”, “Потребности нашего соседа — Тавриды — уже превысили потребности Судака. По электричеству и воде. А будут еще газ, канализация. Это сегодня они под себя гадят, а позже закроют пляжи, и они им нужны чистые будут. Нас ждет участь курорта для бедных. Будем обслуживать обслугу с форума”, “Бал во время чумы”, “Гуляй нищета”.

7. Вот хрен кто найдет на глобусе Крыма поселок Сеитлер (Нижнегорский). А говень нашла, и травит даже тут детей своим милитари-ядом.

8. Курортный Джанкой. Детки-ихтамнетки. Многие из детей, вступивших в ряды путлерюгенда, являются детьми понаехавших рашистов.

9. Ялта. Фантастическая локация на зависть Голливуду! Почти три месяца после потопа. Кладбище троллейбусов, засыпанных селевым потоком. Наверное, це вже надовго.

P.S. Прочтите обращение политзаключенного Наримана Джеляла, которому оккупанты шьют терроризм за его открытую проукраинскую позицию и неприятие оккупации: “Друзья! Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями, только доказывает мстительный характер российской власти. Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы во имя интересов своего народа и государства. Я был готов к такому развитию событий, и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим сказал: "Ваше оружие — слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами! Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите! Мой народ! Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что, сиди я тихо, остался бы дома с семьей. Но нам непозволительно себя так вести. Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки! Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!”.

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