1. Байден и путин провели первый телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность президента США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден заявил путину, что Вашингтон "твердо поддерживает суверенитет Украины" на фоне российской агрессии

2. Прокуратура АРК и Севастополя сообщила, что обратилась в Украинское бюро Интерпола для поиска российских самолетов, которые нарушают украинский порядок въезда и выезда в оккупированный Крым

3. Кабмин Украины поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной за незаконные полеты в оккупированный россией Крым, что является нарушением международного права и государственной границы Украины

4. В ближайшие два месяца еще три населенных пункта в Белогорском районе Крыма — пгт Зуя, села Крымская Роза и Вишневое — будут переподключены к пяти скважинам. Это связано с тем, что заканчиваются запасы воды в питающем их Балановском водохранилище, сообщили оккупанты. Наши крымчане добавили: "Это водохранилище долгое время было полным, затем поубавилось воды и, похоже, вояки просто гонят гражданских нафиг с пляжа, чтобы у самих запас был. Там до минимума ещё качать и качать". Для справки: в ноябре 2019 года оккупанты сообщали: "Военные заканчивают строительство полевого водопровода в Крыму. Полевая 30-километровая магистраль необходима для обеспечения соединений армейского корпуса Черноморского флота водой. Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района, потребителями станут отдельная бригада береговой обороны ЧФ и село Перевальное"

5. Вата на севастопольском форуме начала что-то подозревать: "С чего вы взяли, что мост — это решение чего-то для Крыма? Это решение Крыма для материка (прим — россии). Воду по мосту в Крым никто пускать не собирается, наоборот, собираются пускать кучу понаехов, которые оставят Крым без воды. Электричество приносит прибыль в карман генерирующих организаций, вода — нет. Проблемы будут решатся только за ваш счет. Нет у вас денег на воду — пейте пиво"

6. Симферополь. Пруд на улице Радищева. Приехала техника, берут пробы грунта. Работники сказали, что из пруда будут откачивать воду и… строить многоэтажный дом… Не знаю, шо сказать просто

7. Посмотрите, что осталось от озера в селе Маркъур, которое после депортации крымских татар было названо оккупантами "Поляной". Волшебное, дивное место… было. Бахчисарайский район. Снега, говорят, больше не будет. По воде очень печальные прогнозы по всему Крыму

8. Оккупанты сообщили, что численность Севастополя составляет 512 000 человек. На 1 февраля 2014 года в Севастополе проживало 386 000 человек. Следовательно, только по официальном данным в город понаехало 126 000 человек. А по ощущениям понаехов уже больше нас

9. Новым гендиректором отжатого путиным винзавода "Массандра" стал коллаборант и активный пособник оккупантов Алексей Пугачев, который до этого руководил винодельческим предприятием "Новый Свет", которое также была раздерибанено дружками путина

10. Депутат Госдуры Николай Валуев заявил, что Крым ему не по карману, поэтому приходится иметь домик в Испании — стране ненавистного блока НАТО. Но Валуев всеми фибрами своей души хочет жить в Крыму, о котором, по словам оккупанта, приходится только мечтать: "В Крыму нам гораздо больше хочется находиться, нежели в солнечной Испании. Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько еще не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме — когда подешевеет". Дайте ему Оскар!

11. "Ялта. Площадь Советская. 27 января в 17.30 возле Дома торговли волонтеры расскажут ялтинцам о подвиге ленинградцев, а также передадут как символ памяти 125 граммов черного хлеба". Зачем нам все это? Но россия скрывает правду — зато может повторить: "Полной блокады города не было ни одного дня. Немецкое командование неоднократно предлагало Советам коридор для вывода мирного населения, а голод и нехватка продуктов/медикаментов во многом были рукотворными. Всё официальное время блокады Петербурга военные грузы и продовольствие для армии и партийных кадров двигались в обе стороны — не хватало его только населению. Поэтому СССР не вынес блокаду на Нюрнбергский процесс, как преступление Германии, т.к. это было преступление СССР"

12. Пропагандон на севастопольском форуме волает про нищенствующую Украину и процветающую россию: "Средняя пенсия в Украине — 3507 грн, причём 58% получают и того меньше". Но крымская вата раскусила пропагандона: "Ну да. Только на Украине президент не может врать о высоких пенсиях, тут же появляется Верховная Рада и говорит: вы врете, господин президент. Там есть оппозиция. Потому что это не ручная, немая госдума. Вот и рассказывают о пенсиях, подстраивая под нужные им показатели. Не вижу, кроме вояк или госслужбы (высокооплачиваемой), до 12 000 у большинства, а не 15 000 — как нам статистика показывает. Так же, как и заплаты, которые в 42 000 среднюю рисуют. Её и в Севастополе нет. А в глубинке так и зарплата в 20 000 — уже хорошо. Итог: российские пенсии, которые рисуют — это фейк, они меньше и значительно. Разницы между российской и украинскими пенсиями небольшие. В россии немного больше. А вот основная масса пенсов тратит на продукты питания. И те, кто приезжает с Украины, в шоке от цен в россии (а тем более в Крыму) на продукты. Практически все на 70% дороже, чем на Украине. И на выходе не надо рассказывать о богатых российских и бедных украинских пенсионерах. Цены на продукты съедают все разницу"

P.S. Севастопольские пропагандоны сообщили о том, что "украинские волки добрались до Севастополя". Пропагандоны гордо отметили, что волки появились в Крыму после 2014 года, т.к. бегут от украинского голода в поисках пищи. А в Крыму, как известно, теперь руське рай… даже для "украинских волков"

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