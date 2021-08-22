1. В оккупированном Крыму возле Ласточкиного гнезда неизвестные патриоты запустили в небо на сине-желтых шарах флаг Украины. Подобные акции проходят по всему полуострову в знак поддержки саммита Крымской платформы (цель которого — деоккупация и реинтеграция Крыма), а также в честь приближающегося Дня Независимости Украины

2. Вату от проукраинских акций (запуски шаров, украинские флаги…) рвет на части. Мечтают, чтобы украинцы Крыма попали за это в СИЗО.

3. В оккупированном Крыму покажут фильм “Домой” Наримана Алиева. Показ будет бесплатным. Онлайн-кинотеатр SWEET.TV обещает, что ленту смогут посмотреть все жители полуострова после регистрации на сервисе с 20 августа по 20 сентября этого года. Фильм “Домой” демонстрирует новые реалии жизни крымских татар после начала оккупации Крыма россией. Через историю одной семьи фильм показывает трагедию целого крымскотатарского народа и рассказывает о реалиях сегодняшнего дня

4. Осужденный на 11 лет за “госизмену” крымчанин Иван Яцкин жалуется на условия содержания в СИЗО Симферополя и состояние здоровья: “К сожалению, условия плохие. Он ежедневно пишет заявления на имя начальника СИЗО, на имя начальника медицинской санитарной части. Прежде всего, чтобы ему предоставили обезболивающее — у него на правой ноге началось обострение трофической язвы и на левой ноге начинается тоже, также его беспокоит зубная боль. В СИЗО ему не передают даже анальгин”, — сообщил адвокат Николай Полозов.

5. “Суд” в Крыму “сурово” покарал чеченского абрека, который в Симферополе на людей кидался и полицаям оружием угрожал — лишил его права носить оружие на ЦЕЛЫЙ ГОД! Вот она, справедливость! За день до приговора оно по Симферополю шлялось с пистолетом… Говорят, в Коктебеле на днях очередной чеченец побил кого-то. Кстати, крымские политузники сталинские сроки вообще ни за что получают: 12-15-18 лет. А тут покарали — пистолет целый ГОД не носи… Трындец

6. Прочтите о том, как сделанная в Нидерландах самоподъемная платформа через немецкие фирмы попала в оккупированный Крым

7. Было-стало. Как же похорошел Меганом при родной говени! Как приятно, что кремлевские украли 600 га земли у крымчан — море, пляжи, горы, заповедник… Трофеи — то святое! Слеза умиления катится по бедру… Скоро тут многолюдный ковидный фест пройдет. Потом переждут “выборы” в Госдуру и продолжат застройку Меганома

8. Волелюбні ватостопольці сміливо, завзято збирають підписи за право купатися в морі: “Сбор подписей в защиту права на купание на территории Херсонеса”, “Письмо адресуем губернатору. Копии: в приемную президента, ОНФ, Немцеву, Буцаю, Едро. Текст обращения сейчас продублирую сюда”, “Граждане рф, Севастополя, в соответствии с приложенным заявлением, требуют предоставить доступ к омовению на берегу моря на территории заповедника Херсонес Таврический”, “Омовение — это что?? Хотя, конечно, целиком вся фраза прекрасна. Какие граждане рф требуют предоставить доступ к омовению на берегу моря? Сектанты? Приверженцы какой-то религии? Я вот, честно, не знаю, кто совершает омовения на берегу моря. И почему омовения именно в Херсонесе, сакральное место? Я так и думала, секта. Шутка, без обид”, “Вам из Маасквы все кажутся сектантами? А ничего, что вы сейчас ВСЕХ севастопольцев слегка обозвали? Формулировка вам не нравится? Так вам и не предлагают "омовение". Мы к вам со своим уставом не лезем, и вы, уж пожалуйста, соблюдайте паритет и имейте уважение к людям, живущим рядом с морем, отгороженным от них забором, которые борются за право купаться, пользоваться природными ресурсами и тем самым сохранять свое здоровье. Нам и без вас противников хватает в лице ваших посланников от власти”

9. Пропагандон с НТВ Андрей Норкин незаконно притащился в Крым и начал рассказывать нам, что в Крыму цены в 4-5 раз ниже, чем в Москве. От этого опешили даже севастопольские пропагандоны, отметив, что крымчане с ним не согласны, да и зарплаты у нас мизерные.

10. Евпатория погружается в глубокую говень. Пока “мэром” был блондин Филонов, совладелец Казантипа, город держался в сравнении с прочим Крымом. Было чище, веселее, НОРМАЛЬНЕЕ. Но 2 года как Андрюша сидит — потомушокрасивыйтакой, а низя! И все, город интегрировался в орду: “Прошу обратить внимание на ситуацию в Евпатории. Внешний вид города заставляет нас, жителей, краснеть — и перед собой, и перед нашими детьми, и перед гостями. Пока решается и все не решится вопрос с кучами мусора в городе в разгар сезона, снова назрел вопрос покоса. Я поднимала этот вопрос в мае, тогда весь город был в зарослях бурьяна, как Чернобыль. Середина августа, центр, проспект Ленина. Снова заросли, снова Чернобыль. Прошу провести покосы там, где по пояс бурьян!”

11. В говени погряз и Севастополь — вата воет: “Развожаев и Лобач! Единая россия довела Севастополь до уровня немытой россии — без бань и очистных”

12. В Армянске неспокойно. Ватка паникует: “Я все понимаю, у нас пограничная зона, но черт побери, УВ. военные, имейте совесть, есть белый день для того, чтобы отрабатывать прицел стрельбы! Необязательно это делать ночью. Как не вечер, вы начинаете стрелять. Это издевательство, ни окно не открыть, ни отдохнуть нормально. Такое ощущение, что под окнами мины взрываются. Примите в конце концов меры!”, “А потом выйдет выпуск в говностях нэзалежной со ссылкой на этот пост вк. Мол, хлядити! Ужо по своим хромадянам миноми стреляють!”

P.S. Россия уничтожает украинскую идентичность в Крыму, ведет антиукраинскую пропаганду и выдавливает с полуострова украинских граждан, замещая нас россиянами.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.