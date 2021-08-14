1. Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт “Крымской платформы”, саммит которой состоится 23 августа в Киеве. Заявлено участие уже 40-ка стран и международных организаций. Оккупанты в бешенстве.

2. Обвинение в госизмене против крымского “судьи” из Раздольненского района Александра Абеляшева направлено в суд, сообщили в Прокуратуре АРК. Предатель своими незаконными решениями активно участвует в репрессиях, в частности, против Владимира Балуха.

3. Коллаборант из числа крымских татар, “депутат” Шериф Османов, который в 2014 году активнейшим образом поддержал оккупантов, теперь жалуется, что в Крыму притесняют крымских татар. Странно, а оккупанты говорят обратное.

4. За разрушение Ханского дворца, Чуфут-Кале, Херсонеса Таврического и других наших памятников россиянам придется ответить. Украина отправляет представление в Международный уголовный суд за военные преступления против культурного наследия Крыма.

5. Гоблин, обещавший снижение цен после окончания строительства моста, снова обещает их падение. “Существует план по сокращению прибыли перекупщиков”. Короче, такие “планы” в совке уже проходили, когда государство пыталось вмешаться в ценообразование. Продукты просто исчезнут, никто в убыток работать не будет. Но очередное бла-бла Гоблина больше похоже на новую лапшу.

6. Крым обрастает заборами: “Сидишь такой (на море), наслаждаешься видом на забор. Прекрасное инженерное решение — лучше не придумать”.

7. Трасса (с)Таврида, о которой так любят говорить лапти крымчанам, уплыла в районе Керчи. Город пугают эвакуацией, а крымчане в соцсетях так комментируют происходящее: “Это не та трасса, которую с таким апломбом сдавали совсем недавно и призывали гордиться достижениями?”, “Она посыпалась уже после первого водного коллапса. Еще пару лет дождей, и нужно будет заново открывать паромную переправу и старую дорогу”, “Выфсеврети, сделано на века”.

8. Основной удар стихии в Керчи ожидают сегодня вечером. Уже подтоплены сотни домов, улицы, объявлены адреса сбора для эвакуации, жителей призвали запастись продуктами и медикаментами. У берегов Керчи образовался огромный смерч.

9. Компания Билайн отменяет помегобайтную тарификацию интернет-трафика для своих абонентов, которые прут в Крым. Теперь можно будет купить пакет 1 гигабайт за 449 руб (около 163 грн) или 3 гигабайта за 1099 руб (около 400 грн). Это не реклама вражеского оператора, который, кстати, в Крым не зашел. Это для сравнения с ценами у украинских операторов связи. К примеру, у одного из популярных украинских операторов можно купить на месяц 6 гигабайт за 125 грн, а 18 — за 225 грн.

10. Феодосия. Передо мной к магазину подходила семья понаехавших. Услышал их разговор. Мол, выбились из лимита на день, и кому-то одному из них не достанется сегодня мороженое. Богатый турист понаехал, нет сомнений.

11. Село Морское. В этом году невероятное количество дикарей-халявщиков. А санитария у них где? Правильно! В море! Ротавируса вспышка нехилая — забиты детьми инфекционки, и это не считая ковида: “Медицины нет в Крыму. Все жалуются на отвратительное отношение медперсонала. Ротавирусная инфекция впереди планеты всей. Кому — отдых, а медикам -аврал. Пару дней назад был в Морском. Народу море, но не океан”, “Скорее бы осень, и все чтобы свалили”, “Помню, в августе 15-го тут одна палатка стояла”, “Очень все дорого в Крыму, поэтому люди и едут дикарями. И продукту, и фрукты, и жилье, да все. Очень много заболевших детей в Крыму ротавирусом”.

12. Как узнать руссо-туристов в оккупированном Крыму? Умалишенная вата купается вместе с машинами. Высокая духовность, скрепы и отрицательный IQ.

13. 100% то, что в говени алкоголь для крымчан-украинцев — ОТРАВА! Дорогой рашен алкоголь — дорогая отрава: “Какое сейчас алкопойло ввозится с материка (прим — из россии)… Я выпиваю чекушку водки, а ощущение — как будто нажрался в хламину, причем независимо от стоимости. Чем дороже, тем хуже на утро. Такое ощущение, что всех хотят отравить суррогатом. При Украине алкоголь был качественнее”.

14. Коронавирус продолжает стремительное наступление на Крым из россии: за последние сутки + 616 новых заболевших и + 20 умерших.

15. У знакомой умерли за 10 дней оба родителя от ковида. Отец на третий день, а мама — на десятый. Пиз…ц.

P.S. Архивное видео. 2014 год. Ольга Ковитиди — будущий “сенатор” в Госдуре от Крыма. Хочется стереть себе память, чтобы посмотреть этот шедевр ещё раз: “Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство, единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог ввести свои войска”. Кроме Ковитиди, активно за единство Украины агитировали Константинов, Гоблин, Янина Павленко, которая нынче “мэр” Ялты, а до этого назначения помогла оккупантам раздерибанить крымские винзаводы “Новый Свет” и “Массандра”, и прочая шайка-лейка. Беспринципные мрази, которые сегодня ровно так же клянутся в верности россии.

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