Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

1. Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт “Крымской платформы”, саммит которой состоится 23 августа в Киеве. Заявлено участие уже 40-ка стран и международных организаций. Оккупанты в бешенстве.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

2. Обвинение в госизмене против крымского “судьи” из Раздольненского района Александра Абеляшева направлено в суд, сообщили в Прокуратуре АРК. Предатель своими незаконными решениями активно участвует в репрессиях, в частности, против Владимира Балуха.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

3. Коллаборант из числа крымских татар, “депутат” Шериф Османов, который в 2014 году активнейшим образом поддержал оккупантов, теперь жалуется, что в Крыму притесняют крымских татар. Странно, а оккупанты говорят обратное.

4. За разрушение Ханского дворца, Чуфут-Кале, Херсонеса Таврического и других наших памятников россиянам придется ответить. Украина отправляет представление в Международный уголовный суд за военные преступления против культурного наследия Крыма.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

5. Гоблин, обещавший снижение цен после окончания строительства моста, снова обещает их падение. “Существует план по сокращению прибыли перекупщиков”. Короче, такие “планы” в совке уже проходили, когда государство пыталось вмешаться в ценообразование. Продукты просто исчезнут, никто в убыток работать не будет. Но очередное бла-бла Гоблина больше похоже на новую лапшу.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

6. Крым обрастает заборами: “Сидишь такой (на море), наслаждаешься видом на забор. Прекрасное инженерное решение — лучше не придумать”.

7. Трасса (с)Таврида, о которой так любят говорить лапти крымчанам, уплыла в районе Керчи. Город пугают эвакуацией, а крымчане в соцсетях так комментируют происходящее: “Это не та трасса, которую с таким апломбом сдавали совсем недавно и призывали гордиться достижениями?”, “Она посыпалась уже после первого водного коллапса. Еще пару лет дождей, и нужно будет заново открывать паромную переправу и старую дорогу”, “Выфсеврети, сделано на века”.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

8. Основной удар стихии в Керчи ожидают сегодня вечером. Уже подтоплены сотни домов, улицы, объявлены адреса сбора для эвакуации, жителей призвали запастись продуктами и медикаментами. У берегов Керчи образовался огромный смерч.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

9. Компания Билайн отменяет помегобайтную тарификацию интернет-трафика для своих абонентов, которые прут в Крым. Теперь можно будет купить пакет 1 гигабайт за 449 руб (около 163 грн) или 3 гигабайта за 1099 руб (около 400 грн). Это не реклама вражеского оператора, который, кстати, в Крым не зашел. Это для сравнения с ценами у украинских операторов связи. К примеру, у одного из популярных украинских операторов можно купить на месяц 6 гигабайт за 125 грн, а 18 — за 225 грн.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

10. Феодосия. Передо мной к магазину подходила семья понаехавших. Услышал их разговор. Мол, выбились из лимита на день, и кому-то одному из них не достанется сегодня мороженое. Богатый турист понаехал, нет сомнений.

11. Село Морское. В этом году невероятное количество дикарей-халявщиков. А санитария у них где? Правильно! В море! Ротавируса вспышка нехилая — забиты детьми инфекционки, и это не считая ковида: “Медицины нет в Крыму. Все жалуются на отвратительное отношение медперсонала. Ротавирусная инфекция впереди планеты всей. Кому — отдых, а медикам -аврал. Пару дней назад был в Морском. Народу море, но не океан”, “Скорее бы осень, и все чтобы свалили”, “Помню, в августе 15-го тут одна палатка стояла”, “Очень все дорого в Крыму, поэтому люди и едут дикарями. И продукту, и фрукты, и жилье, да все. Очень много заболевших детей в Крыму ротавирусом”.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России
Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

12. Как узнать руссо-туристов в оккупированном Крыму? Умалишенная вата купается вместе с машинами. Высокая духовность, скрепы и отрицательный IQ.

13. 100% то, что в говени алкоголь для крымчан-украинцев — ОТРАВА! Дорогой рашен алкоголь — дорогая отрава: “Какое сейчас алкопойло ввозится с материка (прим — из россии)… Я выпиваю чекушку водки, а ощущение — как будто нажрался в хламину, причем независимо от стоимости. Чем дороже, тем хуже на утро. Такое ощущение, что всех хотят отравить суррогатом. При Украине алкоголь был качественнее”.

Новости Крымнаша. В 2014-м они агитировали за единство с Украиной. Сегодня – присягают России

14. Коронавирус продолжает стремительное наступление на Крым из россии: за последние сутки + 616 новых заболевших и + 20 умерших.

15. У знакомой умерли за 10 дней оба родителя от ковида. Отец на третий день, а мама — на десятый. Пиз…ц.

P.S. Архивное видео. 2014 год. Ольга Ковитиди — будущий “сенатор” в Госдуре от Крыма. Хочется стереть себе память, чтобы посмотреть этот шедевр ещё раз: “Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство, единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир, чтобы никто не мог ввести свои войска”. Кроме Ковитиди, активно за единство Украины агитировали Константинов, Гоблин, Янина Павленко, которая нынче “мэр” Ялты, а до этого назначения помогла оккупантам раздерибанить крымские винзаводы “Новый Свет” и “Массандра”, и прочая шайка-лейка. Беспринципные мрази, которые сегодня ровно так же клянутся в верности россии.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com

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