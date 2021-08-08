1. Активистку из Ялты Людвику Пападопулу, которая радостно встречала россию в 2014 году, оккупанты отправили под домашний арест до 5 сентября и запретили пользоваться интернетом. Ее обвинили по ч. 2 ст. 128.1 УК рф (Клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Решение вынес т.н. “судья” Долгополов Андрей, который в 2014 году нарушил присягу и предал Украину, а теперь используется оккупантами в политически мотивированных делах. Предатель уже получил подозрение от украинской прокуратуры .

2. Участие в саммите Крымской платформы уже подтвердили 33 страны. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар рассказала, что Украина ожидает представителей из по меньшей мере 40 стран.

3. На данный момент создано семь тематических рабочих групп Экспертной сети Крымской платформы: Политика непризнания и санкции; Права человека и международное гуманитарное право; Безопасностный трек; Экономика и экология; Культурное наследие Крыма; Гуманитарная политика; Восстановление прав коренных народов.

4. “Мы должны показать россии, что не будем терпеть ее кричащего неуважения к международному порядку”: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что мировое сообщество должно продолжать давление на россию из-за оккупации Крыма. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин поддержала эту инициативу и добавила: “США настаивают: аннексия Крыма — это большое преступление, о котором нельзя забывать. Россия пытается показать, что Крым — это часть российской федерации. Но США никогда не признают оккупацию Крымского полуострова. Однако заявлений об этом недостаточно. Нарушение прав человека в Крыму продолжается. Те, кто в этом виноват, должны понести ответственность”.

5. Поповка. Смотреть обязательно со ЗВУКОМ! Вот такие нынче “Республики Щастя” тут… Жуть. Оно же как-то рухнет прямо на головы.

6. В КФУ (до оккупации — престижный ТНУ) сокращают кафедры, преподавателей. Но зато есть стрельбы у студентов. Шо вам еще надо? “Курсанты учебного центра Крымского университета провели стрельбы на полигоне. Войсковая стажировка с курсантами военного учебного центра КФУ проходит в соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота”, — сообщили рашисты.

7. Крымчане поделились реальными историями: “Жил себе человек, построил себе дом возле Парка Миниатюр (Бахчисарай). Все, на выход. Украинский акт на землю не действительный. На суды уже потрачено 200 тыс., а толку — йок!”, “Да, оккупанты вертят украинскими документами, как хотят. Надо отобрать — у вас всё не законно. Хотят прикрыть чью-то жопу — вуаля, мы ни при чём. Доки выдала ещё Украина”.

8. В бухте Львиная на горе Карадаг из-за продолжительных дождей образовался водопад. Чудеса!!!

9. Понаехавшая нищета воет, что их в Крыму называют понаехавшей нищетой. А чтобы вы знали, высвободители, мы по этим ценам живем круглый год. И ваш сраный мост не помог! Валите в свои мухосрански и живите там “задешево”, покупая “мороженку на троих”: “Туристка с русского материка оказалась шокирована "гостеприимным" сервисом по-крымски. Девушка хотела подравнять ребенку волосы, но ее не устроила стоимость услуги в парикмахерской — 450 рублей, после чего одна из сотрудниц ей крикнула вслед: "понаехала, нищета!"…”, — возмущенно написали севастопольские пропагандоны.

10. “Дай человеку хлеб — и он сыт весь день. Дай человеку арбуз — и он ссыт всю ночь!”, — гласит объявление на продуктовом магазине, оформленном в “русском стиле”, даже с самоваром на прилавке. Какая целевая аудитория, такая и реклама. Не наоборот… Крым деградирует, подстраиваясь под турЫста-лаптя.

11. Крымские ватники жалуются, что живут в нищете. Вот же неблагодарные — вся россия пояса затягивает, а эти хотят получить то, что им обещал зомбоящик в 2014 году. Наивные тридцатисеребряники: “Средний класс в Крыму — это когда тебе отказали в ипотеке из-за низкого дохода, и в пособии на ребенка — из-за высокого дохода”, “Мем смешной, ситуация страшная”, “Нет, ну а что, мне отказали в пособии на третьего ребенка, потому что доход превышает на 54 рубля”, “Это не средний класс — это за чертой бедности, но пособие все равно не дадут”, “У нас есть только два класса — богатые и нищие. Вот нищие делятся на три класса: первый — бомжи, второй — полубомжи, которые еле-еле сводят концы с концами — это как раз средний класс, и третий — люди, которые могут себе позволить отдых в Турции или в Крыму”.

12. Эта жижечка у них айраном зовётся. Российское качество. Куплено в Севастополе, завезено из Ростова-на-Дону. “Теперь понятно, почему россияне любят наши продукты: молочные, колбасные и прочие. Вот это вот айран — это не айран. Это жидкость какая-то белого цвета, это пить нельзя. Это вот пошло к нам на рынок. Не пейте это и не покупайте”, — говорит автор ролика.

P.S. На въезде в Симферополь неизвестные патриоты оставили послание оккупантам и цивилизованному миру: “Украина — 30 лет. Крим з тобою”.

Акция направлена на поддержку “Крымской платформы”, цель которой — деоккупация полуострова и его дальнейшая реинтеграция.

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