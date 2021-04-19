1. "Сами живем в нищете, но все равно захватим Украину!". Боевик Ходаковский поделился планами россии на Украину. Причем после захвата новых территорий украинцев хотят выселить, а заселить россиян. Вот вам и храшданская война. Кстати, в Крыму именно так сейчас рашисты и поступают, вытесняя с полуострова всех, кто проживал здесь до оккупации, и массово заселяя Крым рашистами.

2. На юге Херсонской области в 8 населенных пунктах вещает только российское ТВ. Полный текст мониторинга, видеоотчет и интерактивная карта с результатами доступны на сайте Крымской правозащитной группы. А вот так наш крымчанин прокомментировал эту новость: "Это 3,14дец. Говорю как человек, у которого семь лет телевизор показывает только российское ТВ. Я в 2014-ом не мог понять агрессию некоторых знакомых к Украине, и разговоры о райской жизни в рф. Позже выяснилось, что они все годы смотрели только российское ТВ. И всё в Украине видели через призму рф"

3. Для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО Великобритания намерена в мае направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота

4. Бахчисарайский район. Водохранилище Эгиз-Оба. Воды добавилось… чуть больше мертвого осадка! Умные люди не ждут милости от погоды — кинули шланги и качают себе воду из мертвого остатка. В реке Кача воды йок

5. Изобильненское водохранилище. Вода для Алушты… 10 млн туристов и прочее… Хорошо видно, где вода должна быть, но ее нет. И взять негде

6. Сакральный, так сказать, древний Херсонес обрастает не только новоделами, но и КПП с металлодетекторами

7. "Россия обнародовала жёсткие ответные меры на санкции США" — этот перл пропаганды рф бурно обсудили на севастопольском паблике: "Какие санкции могут придумать люди, все деньги которых хранятся у тех, против кого они хотят придумать санкции??? Это все равно, что работник начнет вводить санкции против работодателя!!!", "Санкции раши против США? Можно от хохота по полу кататься", "Ну, теперь-то точно Америке пришел трындец!!! Лаптей и шапок-ушанок с кокардами не получит!))", "Собаки лают, а караван идет", "Запретят Байдену держать вклады в Сбербанке, а американским предприятиям ВПК кредитоваться в рублях?"

8. "Кошмар… Такой "ДИЧИ" в Севастополе при Украине никогда не было… Очередное хамство из понаехало" – так жители Севастополя комментируют поведение понаехавшего скота, который из машины выбросил на дорогу кожуру от банана. После сделанного в адрес понаехавшего замечания он начал кидаться на девушку, махать ногами и кулаками

9. В Ялте понаехи лазят по магнолии, чтобы сделать красивые фото. Крымчане устали комментировать поведение варваров, на что понаехи обижаются и возмущаются, мол, по фотографиям трудно определить, понаех это или местный. Для понаехов объясняем на пальцах: мы, крымчане, умеем читать на ваших лбах прописку Залесья с расстояния "от моста"

10. В соцсетях обсуждают скандал, случившийся в одном из троллейбусов Симферополя, когда бухой понаех обматерил пожилую женщину, сделавшую ему замечание. Этот случай стал очередным свидетельством взаимной ненависти между жителями Крыма и понаехавшими рашистами: "Встречайте россию. Урааа", "Посади свинью за стол, она и ноги на стол", "Почему так мало переезжает нормальных, воспитанных, адекватных людей, а приезжает в основном вот такое…", "Этим видео все сказано, кто переехал в Крым. Нормальные люди сидят у себя при работе и семье. А сюда приехали те, кто в "вечном поиске". Быдло", "Лично я, начиная с этого дня, буду фотографировать и снимать на телефон все, что позволяют себе в Крыму понаехи. И, естественно, выкладывать это в интернет и подавать в суд", "Хотели — получайте! Звали — терпите!", "А вас, дураков, что в Крым тянет? Патриотизм? На шару в Рай захотелось? Так тут совсем не Рай. И продолжение следует. В общем, кушайте, не подавитесь", "Местные крымские кадры не могут получить работу за вменяемые деньги. А приезжие почему-то едут на хорошие места с хорошей зарплатой. Вероятно, это такая политика. Ущемляют нас и выдавливают из Крыма", "Наблюдаю за большинством приезжих. Судимых завались, или лучшие из худших — накосячили у себя в регионе — и в Крым. К сожалению, это так", "Понаехи наглеют. Во-первых, от страха и обиды — крымчане очень их не любят, Асвабадителями не считают и не принимают совершенно. Во-вторых, их стало много, а стадом им веселее. Ну ничего, понавыедете, куда вы денетесь". И только понаехов рвет на части из-за того, что их в Крыму считают оккупантами с соответствующим к ним отношением: "Все правильно мужик сказал. Не нравится жить — вали отсюда. Никто не держит. А то одни нытики. А вот при Украине то, а сейчас вот это", "Зачем всегда повторять приезжим людям, что они понаехи? Хватит уже себя так вести. Россия из-за вас терпит такие санкции, а вы, неблагодарные, еще и оскорбляете людей, видите ли, потревожили вас, что приехали к вам. Пора привыкнуть, что это тоже территория россии. Хватит уже беситься и называть людей понаехами, неблагодарные", "Местные с этими выражениями выглядят хамски, подобные высказывания недопустимы, и вижу их только в Крыму. Правильно мужик сказал, пора наказывать за подобное и в соцсетях, и в жизни", "Я в Крыму не так давно, но то, что люди здесь грубые, ленивые, поняла сразу. И мне не очень понятно происхождение короны, которую одели на немытую голову. И молодец мужик, что дал понять, где её место", "Не мешало бы поставить на место тех, кто считает кого-то понаехавшим", "Ни в одном регионе россии нет такого комплекса перед "понаехавшими", это уже пунктик".

11. Россия не адекватна. "Всех победим" уже не получится. Ленд-лиза не будет! У россии из союзников — Беларусь и КНДР. Кирдык россии. Почему эту опухоль не удалили 90-х? Окорочка возили быдлу!

P.S. Самый хлопковый паблик Ялты (что редкость для города) тоскует по "золотому времени во всем", публикуя с таким комментарием фотографии круизных лайнеров, которые заходили в порт города до оккупации. Да, золотое было время во всем!

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