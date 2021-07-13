1. Оккупанты продолжают нарушать права человека в Крыму уже более 7 лет. Важно собирать доказательную базу и фиксировать все преступления россии. Предлагаю по ссылке ознакомиться с очередным исследованием Крымскотатарского ресурсного центра за июнь 2021 года. По данным Центра, за отчетный период зафиксировано 2 задержания, 2 случая допросов, опросов и “бесед”. Общее количество арестов в июне составляет 24. Зафиксировано 28 случаев нарушения права на справедливый суд. Известно о 7 случаях нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья

2. Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар: “Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации Крымской платформы. Мы получаем информацию об этом, в том числе и от наших партнеров. Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о Крымской платформе и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы. Есть ряд стран, сотрудничество россии с которыми носит критический характер — то ли в экономической плоскости, то ли в военном сотрудничестве. Мы к этому тоже должны относиться трезво”

3. Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить на полгода санкции против отдельных секторов экономики россии за дестабилизацию Украины

4. Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна изучает выгоду от прямых авиарейсов в оккупированный Крым, но боятся последствий: “Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси”

5. “Представить себе Керчь без факельного шествия и Дня рыбака — все равно, что Париж без Эйфелевой башни или Рим без Колизея. Иногда мне кажется, что все те камни с неба, которые призывали обрушить на полуостров стратеги "русского мира", достались Керчи, уверенно превращающейся в крымские задворки. Два года без главных праздников Керчи отсчитывают срок их беспамятства. И самое печальное и обидное, что может случиться с городскими традициями, — это смена культурного кода. Дело в том, что сегодняшняя Керчь — совсем не та, которую помнят жившие и бывавшие в ней до 2014 года. Ее наводнили выходцы из соседней россии, то есть чужаки, не имеющие генетической памяти о недавнем прошлом города, не знающие его традиций, обычаев и особенностей. Им что есть День рыбака и факельное шествие, что нет их — все едино, они не выросли с этим. Они чужие для Керчи и Керчь для них чужая. И дети, рожденные от беспамятных, понесут эту эстафету утраты керченских традиций”.

6. “В Гаспре не пропускают на пляж понаехов из рф и местных. Жалуются. В 14-ом году санаторий Родина был отжат путеным для СК рф. Думали, что заживут по-кошерному с рф? Ну-ну… 12.07.2021. #Крым-Украина”. Местные, стоя возле новенького забора, причитают, что с рождения ходили гулять в парк и спускались к морю через парк, а понаехи вопят, что раньше, когда они приезжали в Крым, то все было доступно. Ну так это же было раньше, при страшных хфашистах!

7. Покращилось в Перевальном — это там, где военная база ихтамнетов: “Посмотрите, что творится в Перевальном на Красных пещерах. Закрыли доступ к роднику забором, поставили охрану. А за забором строятся дома в заповедной зоне”

8. Саки. Бурьяны и мародеры: “Проехался по берегу. Сакский район сейчас вдоль берега строится. На кадастре — сельхозземли, кое-где перевели в дачное. И много того, что в прошлые годы засевалось, теперь в бурьянах и с табличками: продажа 6-10 соток”

9. В оккупированном россией Крыму новый рекорд заболеваемости коронавирусом — за 11 июля выявили 491 нового больного (371 в оккупированной АРК и 120 в Севастополе). Десять пациентов скончалось. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 70 473 случая инфицирования, 2383 пациента умерло

10. На раша-ТВ тема номер один — машинка в цветах ЛГБТ на финале Евро 2020. Ни пожары в Якутии, ни наводнение в Сочи, ни рекорды заболеваемости ковид. Такая вот традиция — совать свой нос в чужую задницу и говорить, что там дурно пахнет

P.S. Хотелось бы сегодня закончить дайджест на позитивной ноте сообщением от нашей крымчанки, которой очень повезло с семьей и окружением: “Семь лет в оккупации. А всё ещё болит за Украину. Приезжали гости на мамин юбилей. Разговоры за столом только об этом (об Украине, россии и происходящими событиями, связанными с оккупацией). Как хорошо, что в моем окружении предателей нет!”.

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