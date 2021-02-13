1. Це школа у Ялті. 1904 рік. “Русский Крым”…

2. Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, если Брюссель продолжит вводить полезные санкции. Кроме того, лошадь возмущена, что Брюссель отказывается двигаться дальше, цитата, “потому что Евросоюз уперся и хочет обговорить в соглашении, что Крым не является частью россии”

3. Вчера исполнилось 5 лет со дня задержания политзаключенных ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”. В рамках этого дела российские оккупанты репрессируют крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку, которого приговорили к 12 годам колонии. Супруга крымчанина Мерьем рассказала о том, как оккупанты неоднократно проводили обыски в их доме, о задерживании Эмира, а также о поддержке, которую получает семья со всего мира.

4. “Московский городской суд” оставил крымчанина Ивана Яцкина в СИЗО еще на два месяца — до 16 апреля 2021 года. Крымчанин, который не скрывал своей проукраинской позиции, находится в заключении с 16 октября 2019 года. Задержан в Крыму

5. Киевский городской совет решил создать коммунальное бюджетное учреждение “Киевский городской информационно-просветительский центр “Крым — это Украина” для переселенцев с оккупированного россией полуострова.

6. Оккупанты ускоренными темпами продолжат замещать население в Крыму. Рашисты анонсировали завоз еще около 3000 понаехов на “реализацию строительных проектов различных зданий для Минздрава”. В Крыму, как известно, работа никому не нужна

7. В Украине в “черный список” внесли музыкантов и актеров пропагандистского фильма “Крым”. Это пятеро участников группы “Хор Турецкого” — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова. Режиссер фильма, который снимался на кровавые деньги минобороны россии, Алексей Пиманов. На сегодня в черном списке находится 171 рашист

8. Коллаборант Константинов поручил организовать работу по выявлению врезок в водопроводные сети, а также изучить ситуацию по состоянию Северо-Крымского канала: “Даже если к власти на Украине придет адекватное правительство и по каналу возобновится подача воды, она должна поступать на полуостров без потерь и с точным учетом полученных кубометров, а для этого необходимо провести ремонт всей системы. Пока этого не произошло, актуальным остается вопрос о том, как канал можно использовать в нынешних реалиях”. Это заявил тот самый Константинов, который ранее утверждал, что Крым спокойно обходится без днепровской воды, которая, кроме прочего, еще и очень опасна для крымчан

9. В Бахчисарайском водохранилище все по-прежнему плохо, но вода понемногу прибывает

10. Я не раз говорила, что в аптеках Крыма (поставки мостом) есть два вида “лекарств” — фуфломицин и фальсификат. Это в прямом смысле слова: “Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), доброго дня! Подскажите, в Крыму кто-нибудь занимается проверкой качества лекарств, поступающих к нам? Вчера купила в Керчи, в аптеке Медсервис, Валериану-форте, фабрика Озон, город Жигулевск, россия. После приема поняла, что это пустышка. А сегодня утром решила разжевать таблетку. Я была в шоке — валерианы нет вообще, даже ее запаха. Один сахар. Как это можно расценивать? Это же просто вредительство!”, — написала ватница. “Вы что, только узнали, что все российские лекарства бодяжат? Даже когда врачи выписывают рецепт, говорят, что отечественные не действуют”, — подтвердили в комментариях. И это правда — нормальные, НАШИ врачи, НАМ говорят такое: везите с материковой Украины. Ибо по мосту — только хлам

11. Обыкновенный крымский паблик… про родную говень: “Россия-матушка, ёпт. Ремня ей не хватает, да еще губу бы закатать. Скоро море будем видеть только во снах”, “Это ужасно, происходит полный беспредел!!!”, “Резервация”, “Заборная республика”, “Добро пожаловать в россию бункерного деда”

P.S. “Если вы считали, что Москва права, когда силой отбирает территории у соседей, то на что вы надеетесь теперь? Если закрывали глаза на кремлевскую ложь по поводу малазийского "Боинга" — то стоит ли удивляться бесчинству российских судов? Если вам было все равно, когда российские власти бросали за решетку чужих граждан — почему вы удивляетесь, что теперь они бросают своих? Те, кто радовался триколорам над полуостровом, должны были понимать, что они — следующие. В феврале 2014-го Москва перешла на логику военного времени, в которой жестокость внешняя обречена сопровождаться жесткостью внутренней. В которой цель оправдывает средства. В которой гражданам отведена роль кормовой базы. А у кормовой базы не может быть собственного мнения. Российскую конституцию изнасиловали в тот момент, когда включали украинский полуостров в состав страны. И было бы вершиной наивности думать, что теперь правовая система прислушается к голосам недовольных. Джинн из бутылки был выпущен семь лет назад, и все, что происходит теперь на улицах российских городов — лишь закономерное следствие этого. Все разговоры о коррупции, адекватности и верховенстве права имели смысл до перехода россии на военную логику существования. Но если семь лет назад вы не видели особых проблем в появлении триколоров над крымскими органами власти — то не стоит удивляться той реальности, которая догнала вас в 2021-м. Это всего лишь звенья одной и той же цепи, которой Кремль теперь приматывает собственных граждан к звенящей от напряжения вертикали власти. Потому что бумеранги всегда возвращаются” — Казарин.

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