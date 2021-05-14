1. Оккупанты решили депортировать Сахибу Бурханову — жену убитого 11 мая во время обыска в Крыму гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова. Женщину после судилища сразу же отправили в спецприемник, где содержат лиц, которых готовят к депортации. В отношении несовершеннолетних детей Бурхановой “суд” постановил, что любой желающий может обратиться в органы опеки, для того чтобы взять опеку над ними, либо дети в сопровождении взрослого могут выехать в Республику Узбекистан

2. Госдепартамент США призывает россию прекратить преследования по религиозному признаку в Крыму

3. “Вопрос Крыма и Донбасса — это не только вопрос безопасности Украины, это вопрос безопасности Европы. Именно поэтому важно усиливать адвокационные усилия по незаконной оккупации Крыма и держать этот вопрос в фокусе внимания всех европейских столиц”, — заявил госсекретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов

4. Що маємо зі знищенням Хансараю на цей ранок? Демонтаж підпірної стіни XVII сторіччя набережної Бань Мухамед Герая чомусь припинено. Окупаційні “реставратори” нищать набережну біля ханської пекарні Хансараю. Поставили екскаватор з гідромолотом і відбивають радянське бетонне укріплення стіни. Стародавня стіна безповоротно пошкоджується. Я розумію, що на фоні того, що в Криму людей вже почали просто вбивати на затриманнях, не ховаючись, доля якогось палацу та стародавніх мурів здається дрібною. Але не забувайте, що так нищать дух та пам’ять народу. То є геноцид!

5. В оккупированном россией Симферополе неизвестные сообщили по электронной почте о минировании Таврического колледжа КФУ. Здание было оцеплено полицаями, всех эвакуировали. Бимбу не нашли

6. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь, 9/05/2021. Вата та зігуючий путлєр’югенд на “параді перемоги”. У рашистів завжди палає дупа, коли їх порівнюють з третім рейхом. Навіть спішно приймають закон, щоб не порівнювали. Але що це, як не рейх? Айн фольк, айн райх, айн фюрер!

7. “В Севастополь прибыл тематический поезд, посвященный достижениям Вооруженных сил рф. Мероприятие проходит в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции “Мы — армия страны. Мы — армия народа”, — сообщили оккупанты. Колумбайн? Да нет, юнармайн рф. Чему удивляться?

8. Статистика замещения населения: по данным оккупантов, с начала года Крым покинуло 9,6 тыс человек, а понаехало на, как они считают, ПМЖ — 12,5 тысяч, в основном рашистов. И это несмотря на все проблемы, созданные оккупантами в Крыму. В россии все НАМНОГО хуже!

9. Кум путина Виктор Медведчук 12 мая 2021 года получил подписанное днем ранее сообщение о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны, то есть, военном преступлении, заключавшемся в приготовлении к разграблению национальных ценностей на оккупированной россией территории. Но радость от новости о подозрении придется затмить, так как часть обнародованных СБУ доказательств противоправной деятельности Медведчука в Крыму, с точки зрения украинского законодательства, свидетельствует, что его действия были… законными. Ему это позволил до сих пор действующий закон о фейковой “Свободной экономической зоне “Крым”. Этот закон позволяет украинскому бизнесу работать в Крыму на агрессора, в то же время ограничивает в правах жителей полуострова. Закон принят в 2014 году Верховной Радой и подписан Порошенко.

10. Было. Стало. Не такую россию по ТВ смотрела ватная хозяйка гостиницы. Керченскую гостиницу с огромным триколором на фасаде выставили на Авито. Успешный бизнес закончился в 2014 году. Ватница выла, писала письма путину, напоминала о том, как размещала в гостинице российских боевиков, прущих через переправу оккупировать Крым. Не помогло!

11. Несмотря на заверения оккупантов об остановке строительства в Форосском парке, тяжелая техника продолжает работать. Ватники беспомощно фиксируют это на камеру

12. Краснофлотське — проміжна станція 5-го класу Кримської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Джанкой — Владиславівка, між станціями Нижньогірська та Новофедорівка. Заборчик какой! Террористы ж просто капец извелись! Искать на карте этот супер объект!

P.S. Прошу привлечь товарища коллаборанта за оскорбление чувств верующих в моля и говень: “Массандра, Новый Свет, Солнечная Таврика, тещина квартира за 400 млн и бац — орден Александра Невского! Нет, ребята, у этой страны нет будущего!”, — написал пособник оккупантов Константин Ерманов, комментируя награждение Гоблина путиным высокой наградой за активное уничтожение и дерибан Крыма. А многие ватники до сих пор считают, что царь хороший, а бояре (поставленные тем самым сцарем!) плохие!

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