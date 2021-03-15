1. В Украине их подозревают в финансировании терроризма, в Крыму — у них вилла на побережье, а в россии — кум владимир путин, развязавший войну против Украины. Речь идет об Оксане Марченко и Викторе Медведчуке. Как пара ненавистников Украины построила особняк на месте противотуберкулезного санатория в Крыму и как купила здесь пляж — читайте по ссылке.

2. “Мы голосовали за россию двумя руками, а она отобрала наши дома!” — посмотрите влог Дениса Казанского, в котором журналист прокомментировал снос оккупантами жилого 19-этажного дома в поселке Парковое и вой ватников, выкинутых с детьми на улицу их любимой россиюшкой.

3. Крымские пропагандоны опубликовали видео, на котором сравнили состояние Симферопольского водохранилища сейчас (около 7%) и ровно год назад. И пришли в ужас: “Симферопольское водохранилище в марте 2021 и 2020 годов. Шок!” — подписано видео.

4. Симферопольское водохранилище, памятник идиотизму говени. Посмотрите на трубопровод по перекачке несуществующей воды из полупустого Тайганского водохранилища в пустое Симферопольское. Торжественно, с оркестром запускали в прошлом году. Ихтамнеты лепили. Но воды нет и перекачивать нечего… Пропаганда рф верещала: “Военные решили проблему обеспечения водой Симферополя!”. А в говени все так — сюжет для ТВ слепили, и фсьо!

5. Озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения: “Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма” — сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров.

6. Куратор Керчи и “министр культуры Крыма” Арина Новосельская, которая получила широкую известность, выматерившись в прямом эфире на заседании у Гоблина, выдала очередной перл. Во время прогулки с Гоблином у Митридатской лестницы в Керчи коллаборантка сказала: “Это символ города орлолев. Охраняет ворота в ад”. По версии Новосельской, грифоны теперь называются орлольвами. А жители Керчи иронично шутят и про ад, в который превратилась их жизнь за последние 7 лет.

7. Гурзуф. Спуск к морю разбило штормом год назад. Так бывает. И всегда чинилось (до 2014 года). В общем, летом 2020 обнесли забором!!! А удивленным туристам объясняли: ни копейки Украина в Крым не вкладывала. Скоро новое лето, новые сказки.

8. “Село Молочное Сакского района обретает свой новый облик. Сегодня здесь открылась новая зона отдыха с детской игровой площадкой”, — заявил Константинов. Дидываивательную зону вижу, а где детская площадка?

Потом коллаборант с гестаповцами отправился в школу Джанкоя, где детей вырядили в военную форму.

9. Автор из Алушты констатирует очевидное: “Очевидное стало явным. Жаль, что только через 7 лет. А ведь какая была радостная весна для некоторых”. Радостная весна была для 32-34% крымчан и 60-62% севастопольцев. Но уже всех отпустило… Совсем отпустило.

10. К седьмой годовщине крымские паблики переполнены “радости”, что очень злит лаптей: “До сих пор Крым под санкциями, и ни одна страна не признает Крым российским. Мы жили и не думали, что — раз, и в россии. А что может произойти через 10-20 лет? Кто знает, кто опять Крым заберет. Олигархи что хотят, то и делают, и покупают всё”, “(Пишет лапоть из Барнаула) Пока Крым российский, здесь будет мир и процветание. Да и благополучие свое крымчане никогда не поменяют на украинскую нищету и безумие”. Барнаулу ответили: “Откуда ты выпал, недоразвитый? Где ты увидел благополучие и процветание в Крыму?”, “Несмешно”.

11. А на трассах и в городах билборды по всему Крыму, как мы 7 лет счастливы: “Даже в Великую Отечественную при фашистах (Форосский) парк выжил!”, “Ужас, как же больно на все это смотреть”, “КРЫМ НАШ”, “Какой-то депутат дачу (в Форосе) построит”, “Да уж, перемены только к худшему. Народ как всегда за забором”, “Москва! Наступает!”, “Приедет президент летом и наведет порядок))) Закроют черной пленкой и скажут, что так было еще при Украине”, “Да все они срать хотели на крымчан. Симферопольцы без воды вообще сидят”, “Это уже не Крым, а полуостров с дачами для бояр”, “Надо было головой думать в 2014”, “Классные апартаменты будут. Крым же наш”, “Так нам и надо”, “Нормально. Геленджик будет”, “Как хотят, так и крутят-вертят. И возмущение народа по барабану”, “Красота-то какая, ляпота!!! Дома, в гавани, хорошо!”, “Варвары разрывают!”

12. Семь лет “дома” — семь лет дурдома… Уже даже не ной, как в прошлые годы. Ор стоит! И не вздумайте сказать, что “при Украине хуже было”! Это паблик Севастополя: “У меня из-за санкций сдохло морское агентство. А как изменилась ваша жизнь в российском Крыму”, — спросил ватник и получил такие ответы: “Ммм… Никак”, “А я сама чуть не сдохла. Заболела 16 января. Запись к терапевту на 5 февраля!!!!!!!! Обслужилась в частной клинике! Слава Богу вовремя обратилась. Пролечилась, прослезилась. И зачем мне ОМС (страховой полис)?”, “При оплачиваемых годовых налогах чуть не сдох от заботливых и внимательных врачей Луговской ЦРБ”, “У МЕНЯ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ К ХУДШЕМУ. Я пенсионерка. Пенсия 10, не хватает на питание, если купишь какую вещь. Уже даже по Крыму не стала ездить. Денег нет. НИГДЕ НЕ СТАЛО СВОБОДНОГО ДОСТУПА! Везде заборы, рамки, охрана, а раньше везде ходили свободно: в горсовет, в суд, в милицию, ВЕЗДЕ. По судам не ходила при Украине, проблем с коммунальщиками не было, отношение было человеческое, как в СССР, и тарифы были низкие, а сейчас — ЖИВОДЕРНЯ. С 2017 хожу по судам, чтобы защитить свои права. Другой жизни уже нет. Да в поликлинику после все нервотрепок. Такова старость по-эрефянски. ХОЧУ В СССР. Заигрались мы в капитализм”

P.S. Тоска по сытой и беззаботной жизни превратила Украину для многих ватников в новый СССР, как бы дико это для нас ни звучало. По Украине они завуалировано тоскуют, вспоминая свою, как оказалось, беззаботную жизнь, полную прав, свобод, качественных продуктов, воды и многих других привычных благ цивилизации. Да, уже всем есть с чем сравнить.

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