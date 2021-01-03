1. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода", который предусматривает унификацию подходов в законодательстве к временно оккупированным россией территориям Донбасса и Крыма, а также внедрение элементов переходного правосудия и закрепление за рф статуса государства-агрессора, государства-оккупанта.

2. Глава правительства оккупантов Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий "Родина" в Гаспре (Ялта) передается в "федеральную собственность". Функции и полномочия учредителя отжатого украинского санатория будет осуществлять Следственный комитет россии. До оккупации Крыма этот санаторий назывался "Украина". Некоторое время после переименования водители общественного транспорта объявляли расположенную вблизи санатория остановку так: "Украина. Родина"

3. Вот так осваиваются земли Крыма сейчас… Водоохранная зона? Не, не слышали… А ты, лошара, будешь машину ставить за 500 метров от воды… Посмотрите, что происходит на мысе Ильи в Феодосии

4. 2021 год в оккупированном россией Крыму начался с пожаров — в Евпатории сгорели торговые киоски на Колхозном рынке, а в Симферополе — горел склад канцелярских товаров. Сначала жгут, потом сносят. Или сразу сносят. Помните, именно в Евпатории ватоголовые становились на колени с портретами путина, чтобы рынок "Олимп" не сносили? Рынок в итоге снесли, а вата высвободителей назвала фашистами

5. Прошлой ночью в оккупированной Евпатории случился пожар в кафе "Лимончелло". Жители города, вкусившие все прелести родной говени, комментируют, казалось бы, обычное происшествие: "Интересно, возможно ли всё-таки разобраться, чем вызван пожар? Должна же быть причина", "Конечно, возможно, как и в большинстве современных проблем. Только нам с вами правду ли скажут? Или просто официальную версию озвучат. Так было, если что, ещё со времен царя Гороха. Только-только некоторые советские документы рассекречивают. Прошло столько времени", "Порядок наступил: школы и вокзалы в заборах, машины сжигают, бизнес тоже, налогами обложили. В общем, класс", "Это нерадивое правительство Крыма мстило за проведение запрещенных гуляний", "Рекет 90х. Башмаки", "Колхозный рынок тоже горел, выгорели ряды. Весело стали жить "с некоторых времен". Возле Севастополя спилили пол-леса сосновых, и продолжают пилить весь Крым. Варвары", "Тихий ужас и боль. Куда мы попали спустя 6 лет?"

6. Выезжал на природу. С собой всегда есть лопата. Так вот, копнул я землицу и посмотрел, как она пропиталась влагой на данный момент. И в низине, и на холме земля промокла на 20-25 см. Всё. Дальше сухо. В этих местах я лопаткой часто ковыряю. И картина такая была: либо равномерно промокшая земля, либо сверху подсохла, а ниже сырая.

7. В оккупированном россией Крыму за последние сутки выявили 280 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 83 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 32 739 человек, в том числе 6 932 в Севастополе. Умер 781 человек, в том числе 243 — в Севастополе

8. Жители оккупированного Крыма с распростертыми объятиями встречают очередного замостового понаеха, который отберет их работу, спровоцирует повышение цен на жилье и продукты, а также выпьет последнюю воду из крана… Почитайте за чашечкой кофе: "Собираюсь переехать в Ялту. Скажите, стоит ли и какие там люди, как с климатом? Заранее спасибо!!!". Ответы: "Сейчас начнется СРАЧ", "Бочку с водой тяни с собой", "Переезжать не надо. Климат супер. Люди говно", "Говно — те, кто понаехал", "Не нужно сюда ехать — зарплаты маленькие, работы мало, большие пробки на дорогах, город стал грязнее в разы, все люди злые из-за приезжих туристов", "Не туристов. А именно тех, кто решил переехать", "Ну, и их тоже. Скоро Ялта лопнет по швам, не резиновая. Пусть все едут в Севастополь, Симферополь, или лучше — Керчь осваивать", "В Севастополь не надо. У меня и там квартира. Там и так много приезжих. И движение хуже Ялты раз в 5", "Пасиба, не надо. В Симфе этого дерьма, ой, добра и так хватает. А в Севасе и Ялте, конечно, с этим полный трэш. Зато застройщики радуются, выстраивая очередную дцатиэтажку на берегу моря", "Люди злые, скорее, из-за многих других факторов, а не туристов", "А лучше пусть едут в Армянск или Красноперекопск!", "А лучше пусть сидят дома", "Лучше пусть едут осваивать арктический гектар", "Гоните Москву обратно в Москву. И все у вас будет хорошо", "Не стоит. Все занято, мест нет", "Не смейте приезжать!!! И так понаехало уже", "Одумайтесь!!!", "Как говорил Янукович, "Астанавитись")))", "Не советую!!! Абсолютно!!! Люди в основной массе злые. Работа есть, тяжёлая, за копейки. Цены зашкварные!!! Много разводняка. Если хочется к морю, то лучше Анапа или подобные города", "Дома сидите. Сбербанка нет, связь — говно", "Прожили в Ялте 7 месяцев. В целом, местные люди дикие. Зарплаты — по меркам российских регионов, цены — московские, питерские", "Тебя тут не ждут", "Вали, пока не поздно", "Нет никуя тут", "Жопа полная!"

P.S. "Колхозный рынок тоже горел. Весело стали жить "с некоторых времен". Возле Севастополя спилили пол-леса сосновых, и продолжают пилить весь Крым. Варвары", "Тихий ужас и боль. Куда мы попали спустя 6 лет?". И вопрос этот для многих в Крыму стал уже риторическим.

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