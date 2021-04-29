1. Прогуливаясь по горному Крыму от истоков Бельбека на вершину горы с “исконно русским” названием Джады-Бурун, можно насладиться не только красотами полуострова, но и не забывать о том, что Крым — Украина. Флаг нашего государства нарисован неизвестными на вершине горы

2. Верх цинизма и беспрецедентный конвейер: оккупанты назначили на 18 мая (День памяти жертв депортации крымскотатарского народа) сразу несколько судилищ по сфабрикованным делам политзаключенных крымских татар, которых обвиняют в “терроризме”

3. У обвиняемого оккупантами в “госизмене” крымчанина Ивана Яцкина ухудшилось состояние здоровья, сотрудники СИЗО не передают ему лекарства от родственников.

4. Военному комиссару Красноперекопска и Красноперекопского района Крыма Анненко Михаилу (понаех) сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, в частности, в принуждении гражданского населения к службе в российской армии

5. На одном из полигонов боевой подготовки на Херсонщине свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов “Точка-У”, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Во время учений экипажи вышли в район боевого применения и осуществили топографическую привязку перед проведением условных пусков по местам погрузки на корабли морского десанта российского противника

6. Хансарай. Бані Сари-Гузєль. Зняли черепицю. Як видно, зняли відверто погано

7. Битва за воду: жители села Грушевка под Судаком требуют прекратить выкачивание воды из местного озера Межа. Выкачкой занимается предприятие “Грушевские сады”, которым владеют три рашиста. Двое из них — Михаил Рыженков и Борис Калашников — не публичны. Еще один — Максим Куличенко — бизнесмен и один из самых богатых депутатов Новокузнецкого горсовета (Кемеровская область мордора). Берега вокруг водоема, которые ранее были покрыты водой, теперь стали сушей. Ранее максимальная глубина озера составляла 14 метров. По сведениям местных рыбаков, в самом глубоком месте осталось всего лишь 4 метра. Оккупанты уничтожают Крым, природу, людей

8. В Бахчисарае каждый житель — террорист. Поэтому ЖД вокзал находится в очень большой опасности! Но пришла россиюшка и обнесла вокзал забором с колючей проволокой. Людям теперь приходится переходить рельсы в каком-то стремном месте с открытыми люками. Жалуются, что уже 7 лет (как неожиданно, правда?) творится бардак и неуважение к жителям. Странные какие. А если завтра НАТО нападет? Несознательные и неблагодарные!

9. Ялта. Бетонный блок (такие оккупанты установили ещё весной 2017 года на всех потенциальных въездах на Набережную) “облагородили” деревянными дощечками и добавили функционал в виде столиков. Правда, столики имеют тот же угол наклона, что и асфальт. Террористы на набережную не пройдут!

10. Тотальное зазаборивание Крыма оккупантами продолжается. Ватники не могут смириться с новыми реалиями. А вы до 2014 года не знали, что россия — страна заборов и террористов? Нечего скулить теперь: “Не знаю, как сильно нужно ненавидеть город, чтобы везде втыкать это унылое уродство. На каждом перекрестке, вдоль каждой улицы, даже вдоль набережных и лесов. Они уже везде воткнули эти импотентные малые архитектурные формы. Думаю, еще немного и каждый подъезд оборудуют серыми коридорами, чтобы и мысли не было сворачивать с маршрута”

11. Если нет ни одного дерева и фура валяется посреди дороги или в кювете, то это, конечно, трасса “Таврида” — дорога смерти, построенная оккупантами для военной логистики и отмывки бабла друзьями путина. Такое тут максимально регулярно происходит

12. Это все из-за изобилия на наших сложных дорогах не пойми кого: “Лобовая авария произошла на трассе Ялта-Севастополь. Столкнулись автомобиль Audi и "Скорая помощь". Трое сотрудников бригады СМП госпитализированы в тяжелом состоянии, пациента в машине не было, водитель легкового авто погиб”

13. Ватники Фороса распространяют такие листовки: “1 мая приглашаем на праздник труда в Форосский парк! Защитим наш парк от уничтожения! Сбор в 11:00. Вы сможете полюбоваться восхитительными видами старинного парка и стройкой, уничтожающей его. Мир! Труд! Май! Парки Крыма — всему народу! Наличие российских флагов приветствуется!”. С такими флагами вы как раз парк и похороните, идиоты!

14. Воспитанники детского сада в Джанкое теперь “готовы к труду и обороне”. Милитаризация детей Крыма в режиме нон-стоп. Скоро в яслях будут автоматы выдавать

15. Посмотрите, как учитель по истории обращается с детьми в селе Угловое Бахчисарайского района. Присмотритесь на видео — в кладовке ребенок прячется (руки видно), и дядька палкой колотит. Все вокруг сходят с ума. Наверное, ребенок в Юнармию записываться не хотел? Оккупанты заявили, что проводят проверку по факту избиения ученика 8 класса учителем

P.S. В Польше на чемпионате по шашкам демонстративно убрали флаг и табличку россии. Комментарием нашего крымчанина на эту тему завершу сегодняшний выпуск: “На это можно смотреть вечно. Как русских опускают. Страна-404, кричали они на Украину. Так кто теперь страна-404? Наш флаг можно выставлять даже в Москве на соревнованиях… А всё потому, что вы свой флаг сами прятали, когда Крым и Донбасс захватывали. Теперь это норма”.

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