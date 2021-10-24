1. Оккупанты в Севастополе в лице “председательствующей судьи” Людмилы Тумайкиной с участием “прокурора” Язева признали “свидетеля Иеговы” Игоря Шмидта виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК мордора (“Организация деятельности экстремистской организации”). Его осудили за религиозные убеждения на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

2. Согласно данным правозащитников из Крымскотатарского ресурсного центра, в Крыму выросло количество обысков, проводимых российскими оккупантами: “За 9 месяцев 2021 года было проведено 46 обысков, 26 из которых были проведены в домах крымских татар. Данный показатель превышает количество обысков за 9 месяцев 2020 года. Тогда КРЦ зафиксировал 40 обысков”, — сообщили на презентации. Аналитики КРЦ отметили, что также значительно увеличилось количество задержаний и удержаний в Крыму — за тот же период в 2020 году было всего 68 задержанных, против 238 в этом году, 202 из которых являются крымскими татарами.

Видео дня

3. Отец политзаключенного Валентина Выговского, Петр Выговский, рассказал, что с июля не имеет связи с сыном, которого рашисты посадили на 11 лет.

4. Мост не помог! В одном из симферопольских магазинов появилось объявление: “Уважаемые покупатели! По поводу цен просьба сдерживать свои эмоции. Я сама в шоке!”. А по телеку на полном серьезе рассказывают про нищету, холод и голод в Европе…

5. Снова рекорд по заболевшим и умершим: за 22 октября в оккупированном россией Крыму выявили 950 новых случаев заболевания коронавирусом, 27 пациентов скончались.

6. “Спрос на отдых в Крыму сейчас сравним с летним сезоном. После объявления длинных выходных только за сутки бронирование номеров взлетело на четверть. Сейчас, по разным оценкам, мест нет вообще”, — сообщили пропагандоны. Жители Крыма в восторге: “Пи…”, “Подкра… незаме…”, “На Новый год к нам в гости пожалует пушистый зверек — ПИСЕЦ называется”.

7. Путин разрешил скрепостным неделю отдохнуть за счет счастливых работодателей. Крымчане опасаются, что толпы заразных руссо-туристо, как и летом, снова рванут в Крым, и еще более ухудшат эпидемиологическую ситуацию: “А че, так можно разве??? Приписка в указе путина гласит: вынужденные выходные оплатит работодатель”, “За чей счёт выходные? Бюджетникам, понятное дело, за счёт налогоплательщиков. А частникам? Где деньги брать?”, “Откуда взять деньги на налоги и зарплату персоналу? Накоплений нет. Хорошо обещать за чужой счёт”, “Выходные за ваш счет. К слову, в прошлый раз неделя выходных превратилась в месяц карантина”, “Игра на выживание началась”, “В Крыму может резко закончиться не только коечный фонд в гостиницах, но и коечный фонд в больницах”, “А у нас ограничений на заселение нет… Воздух у нас целебный. Все и прут. Вот только нужно номер и палату бронировать одновременно”, “Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждём. Вы хотя бы прежде, чем сюда ехать, гляньте, на каком месте наш регион по заболеваемости Covid-19”, “Оставайтесь дома! Наши больницы переполнены, и медицинский персонал из всех сил старается охватить патронатом всех заболевших на дому, но и это уже им не под силу! Услышьте голос разума и предоставьте шанс каждому крымчанину на больничную койку и кислород, в случае заболевания и вынужденной госпитализации”, “А после такой недели полевые госпитали разворачивать будут?”, “Меня только одно интересует, как там крымский Минздрав, готов к карантикулам? Раскладушек прикупил ставить в коридорах? Лекарствами затарился?”.

8. Ситуация с ковидом все страшней: “Пишет Ольга Бражко о ситуации с ковидом в Ялте. Мы по скорой в среду привезли в Ливадию, в ковидный госпиталь, родственника с вирусной пневмонией и с подтвержденным поражением легких. 8 дней температура 38,5. Его отправили прокапать как минимум из-за состояния здоровья. Не успел он зайти, ему в лоб сказали: сатурация 97, возвращайтесь домой, мест нет. В очереди с 19 до 2 часов ночи сидело 24 бабушки и дедушки — у кого-то температура 40, кому-то дали кислородный баллон при сатурации 80. И никого не оформляли и не отправляли в госпиталь. Были люди, которые сидели в приемном отделении с 12 дня!!!!!!!!!!! Мы простояли 4 часа, чтобы нам дали отказ в госпитализации. Нам подсовывали бумагу о том, что мы добровольно отказываемся от госпитализации. Зато у вас по всем докладам все в норме. Да!!!! В Ялте на все участки 1 выездной врач на дом. Второй со вчерашнего дня на больничном. Не желаю вам когда-нибудь без серьезных связей на всех фронтах заболеть ковидом в нашей Ялте”.

9. В школах Ялты 200 вакансий учителей. Учить некому, да и не за чем. Все разбежались от обещанных российских зарплат: “В школе №2 не хватает учителя алгебры и геометрии для старших классов. Весь сентябрь и половину октября у 10 класса не было этих предметов. В расписании то дыры по 2 урока, то приходить к третьему. Непонятно, что происходит”, “В №8 не хватает…”, “Тю, у нас химии нет по причине отсутствия преподавателя, а тут всего лишь физкультура”, “Да уж, воспитатели тоже увольняются. И замену сложно найти”, “Необходимо сбрасываться на зарплаты учителям. Бесплатно работать они не могут, у них семьи”, “В 12-ой школе географа больше двух лет не было. Оценки ставили детям, какие у них были раньше”.

P.S. “Ялта возглавила рейтинг самых романтичных городов россии”, — сообщили оккупанты, которые ранее назвали бывший город счастья “самым гламурным городом россии”.

Что это за страна, у которой все самое лучшее находится на украденной территории Украины? Страна, которой, кроме ворованного, гордиться больше нечем!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.