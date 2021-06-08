1. Съемочная площадка под открытым небом — так называли Крым кинематографисты. Ландшафт полуострова настолько разнообразен, что можно найти аналог любой части света, а еще — замки, дворцы, храмы, исторические развалины и многое другое. Сейчас доступ на полуостров ограничен из-за российской оккупации, а многие деятели искусства предпочли выехать на материковую часть Украины. Кто они — переехавшие из Крыма актеры? Почему покинули полуостров? Чем занимаются на материковой Украине? И что советуют смотреть крымчанам из украинского кино?

2. С сегодняшнего дня временно прекращается пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда “Чаплинка” на административной границе Крыма с материковой частью Украины в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ

3. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил 6 июня, что национальная сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой форме, на которую нанесены контур страны, включая оккупированные россией территории, и надпись: “Слава Украине! Героям Слава!”. Как сообщил Павелко, очертание “единой и неделимой Родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом… будет вдохновлять футболистов на новые победы”

4. От новой украинской формы у оккупантов и их посипак неистово бомбануло. Вся суть путинского рашизма. Просто невероятный взрыв негодования и повышенное выделение сероводорода из-за того, что на форме футболистов сборной Украины — карта государства без учёта хотелок кремлёвских оккупантов, и лозунг свободной страны, а не колонии Московии

5. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы с лозунгом “Слава Украине! Героям слава!” и картой Украины, против которой протестует мордор. “Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки”. А лаптеногие будут и без своего флага, и без своего гимна. Страна-404

6. Оккупанты в Крыму хотят запретить английский язык, по крайней мере рекламу с использованием английских слов. Константинов считает, что молодежь может подумать, что “хочешь быть успешным — говори на английском”. А успешным в скрепостане быть нельзя — только безграмотным полудурком

7. Официально в Крыму оккупантами созданы “институты гражданского общества” в виде “Общественной палаты Крыма”, общественных советов при оккупационных администрациях и т.д. Однако, вся эта мишура носит формальный характер. Вот что говорят о ситуации в Крыму жители полуострова, в том числе те, которые в 2014 году помогали оккупантами захватывать Крым. Кизяк Сергей Акимов: “В плане прав и свобод Крым далек от того, каким был раньше. Крым сейчас находится на уровне 1937 года, и это на себе ощущают те люди, которые не молчат, имеют свою точку зрения и активную жизненную позицию. Именно общественники, активисты, которые жили в Крыму при Украине, это понимают, нам есть с чем сравнить. Те же самые общественники, приехавшие из россии, этого не понимают. А что такое 1937 год мы все понимаем, только в 1937 году не было таких возможностей, которые сейчас есть у современных спецслужб, а именно — полный тотальный контроль. Закон или конституция никак не защищают активистов или общественников в Крыму. Я имею ввиду общественников, которые критикуют власть в Крыму и уже также начали критиковать власть в Москве. Зато сейчас есть другие так называемые общественники, которые для общества Крыма ничего не делают, но при любой возможности поддерживают власть, вот у этих общественников всегда зеленый свет от всех органов власти и спецслужб”. Крымскотатарский активист Ролан Османов: “В реальностях современного Крыма независимые общественники, активисты, блогеры несут колоссальные нагрузки в агрессивных условиях и при всевозможных формах давления на тех, кто транслирует точку зрения, альтернативную официально принятой российскими властями. Мы не только зажаты в рамки навязанного после 2014 года законодательства, в котором не можем называть вещи своими именами, но и еще ограничены в связи с опасениями за свою личную безопасность. Особенно после похищений, убийств, уголовных преследований людей, выступающих с точкой зрения, противоположной официальной, освещающих реальные события, происходящие в Крыму. Это все делается для того, чтобы сформировать в людях панический страх перед публичным выражением свободомыслия и своего отношения к ситуации”. Пособник российских оккупантов Павел Степанченко, который успел отсидеть за свой длинный язык и поиски телевизионной версии россии: “Последние несколько лет общественники, блогеры, активисты, которые высказывают мнение, не совпадающее с мнением российской власти в Крыму, преследуются уголовными делами, административным ресурсом через работодателя. Собираться сейчас для обсуждения каких-либо вопросов – это "к бабке не ходи" вызовут в полицию, которая выполнит свой долг в виде привлечения к административной ответственности за проведение публичного мероприятия и неповиновения законному требованию сотрудникам полиции. Даже коронавирус используют для ограничения прав и свобод общественности. Чем дальше, тем опасней для жизни и здоровья”.

8. Оккупанты снова заявили о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Оккупанты вновь обвинили Украину в “геноциде крымчан”. Этот бред рассчитан на упоротую биомассу возле российского зомбоящика

9. “Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в россии, то санкции точно будут всегда с нами” — заявил оккупант, замглавы МИД россии Александр Панкин. Нехай щастить, як то кажуть у нас

P.S. Сижу в кафе, вваливается понаехавшая семейка — супруги и тёща. У баб морды рязанские, а головы такие, что могут и стол головой проломить. Где-то я такое уже видел. И вспомнил: сказка о царе Салтане, экранизация 1966 года. Даже там они — это антигерои

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