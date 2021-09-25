1. В “Киевском районном суде Симферополя” прошло 6 заседаний по делам в отношении людей, которые подверглись массовым задержаниям под зданием ФСБ 4 сентября. “Судья” Галина Хулапова вынесла решения в отношении Эмирамзаева Эскендера (20 000 рублей) и Амзаева Недима (5 000 рублей). Также она рассмотрела дело в отношении Рамазана Сусанова, однако итоги заседания неизвестны, поскольку он не явился в “суд”. Кроме того, “судья” Валентина Камынина вынесла решения в отношении Зудиева Ремзи и Гафарова Сияра (обоим по 20 000 рублей). В отношении Абибуллаева Айдера она же вынесла решение о штрафе в размере 15 000 рублей, а Леммар Юнусов ею оштрафован на 10 000

2. Щомісяця “ZMINA. Центр прав людини” розповідає про політв’язнів-іменинників, яких рф незаконно утримує в окупованому Криму та на своїй території — таких наразі щонайменше 127 людей. Володимир Дудка, Ремзі Меметов, Рустем Ісмаїлов — хто вони і за що їх ув’язнила росія?

3. Ватница сбежала из Донецка в Крым, но, столкнувшись с “русским миром” лицом к лицу, затосковала и по дому под обстрелами, и по свободной от рашизма территории Украины: “Столько унижений, каких я испытала в Крыму, хватит не на одну человеческую жизнь. Я окончательно убедилась, что мы здесь изгои, низший сорт людей, до которых никому нет дела. Помню, обратилась в волонтерский штаб "Единой россии" за помощью, но они, узнав, что я не их потенциальный избиратель, попросту отморозились от меня. Выживала в период локдауна на грани возможностей, больше всего боялась перейти на уровень социального дна — в разряд бомжей. Вот тогда и решила, что как только появится возможность, то вернусь домой. Пусть там стреляют, но зато я там не низший сорт. Жалею, что сразу не поехала жить под Харьков к сестре, ведь она меня звала”. Прочтите, как на самом деле оккупанты, да и простые ватники, относятся к тем, кого якобы пришли “защищать” на оккупированную россией часть Донецкой и Луганской областей Украины

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4. Вау! Шо резонанс животворящий делает! Оккупанты под камеры пропагандонов задержали двух чеченцев, которые нанесли увечья жителю Евпатории. Выпустят, правда, их уже без телекамер. А вдогонку еще и извинятся

5. Даже висящее на стене ружье один раз, да выстрелит. А уж вложенное в яслях в руки ребенка — непременно. Не все из этих несчастных детей дотерпят до войны, чтобы умереть за аквадискотеку. Кое-кто обязательно расстреляет одноклассников. Это Севастополь. Свежий

6. Кормильцы нам покушать в мешках оставляют… в мешках с мусором… много… по всему Крыму. Жители Крыма в восторге: “А ведь они и правда думают, что мы живем на их деньги! И поэтому должны за ними подтирать плевки!”, “Что тут сказать. Свиньи. То чувство, когда ты на природе даже бычки от сигарет с собой увозишь. Самому себе стыдно что-то бросить на улице”, “Многие понаехи просто свиньи. Из машин мусор кидают прямо в наш священный Аю-Даг. А некоторые убирать помогают, хоть и с детьми идут. А в этом посте свиноты все и тагиииил. Такое дикое, прекрасное место изувечить”

7. ТурЫсты у нас теперь такие: “Ранее судимый житель Челябинска попался в Симферополе на краже ограждения с могилы на кладбище”

8. Севастополь. Низкое качество по низким ценам. Наверное, такой девиз у “жесткого дискаунта” БУМ, сеть которых развивают в Крыму. Ну, и отзывы соответствующие. Люди, покупающие с палетов и из коробок эти чудесные “продукты”, почему-то недовольны их вкусом. Le Silpo наоборот. И да, там всегда очередь из обнищавших крымчан.

9. Уже восьмой год в Крыму не работают зарубежные и многие российские компании. Ватники в соцсетях негодуют и чувствуют себя обделенными: “(Предатель Талипов пишет) По принятому депутатами Госдумы закону, на всю технику устанавливается российское ПО. Вопрос, зачем мне этот мусор в телевизоре, если официальное приложение *Первого канала* отказывается показывать мне Олимпийские игры в моём регионе! А мой регион, между прочим, это Крым, а Крым — это россия, или как?”, “Прикольно, Фотосклад он же Фотосклад.ру, перестал работать в Симферополе. Чего-то я не пойму: чей же все-таки Крым? Явно не Сберовский, не РЖДшный, не Почты россии, не МТСный, так чей же?”, “Сегодня позвонили с номера +7 495 023-04-59 и представились сотрудниками МТС. Начали предлагать выгодный пакет домашнего интернета с онлайн-кинотеатром и бесплатной мобильной связью. Я сказала, что очень заинтересована в подключении домашнего интернета от МТС. После этого девушка сказала, что сейчас проверит возможность подключения по адресу и попросила назвать адрес. После того, как я сказала: город Симферополь, улица такая-то… Повисла пауза и… по вашему адресу нет технической возможности подключения, до свидания. Кто знает, а когда Крым окончательно войдёт в состав рф?”, “И так во всем, страховые фирмы считают, что мы не в россии, оформить е-осаго невозможно, торговые сети рф — аналогично, банки вообще чураются Крыма. Бензин по цене как в резервации. Так давайте определимся уже! Крым — это РОССИЯ?! Или пока недоРОССИЯ?!”, “А вот почему руководство страны допускает этот беспредел по отношению к народу Крыма? Вроде и дома, а дома — НЕТ! Куда ни посмотри… и того нет, и этого, и проблемы с банками, магазинами, визами и т.д., и т.п.!”, “Все выглядит так, что все уже совсем не из-за санкций, просто Крым используют как временную площадку для отмыва денег”, “Судя по тому, что происходит в Крыму, рф считает его своей колонией, и только”

P.S. Еще одно сообщение от ватницы из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Столько пафоса было, когда входили в россию, а по сути живем, как в Приднестровье”.

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