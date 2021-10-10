1. Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла оккупанты вывезли из СИЗО Симферополя, где он удерживался последний месяц, и переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы № 1 им Н.И. Балабана для проведения карательной психиатрии. Адвокат Николай Полозов прокомментировал это так: “Важно понимать, что в соответствии с п.3 ст.196 УПК рф, назначение и производство экспертизы обязательно, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Я думаю, каждому должно быть очевидно, что Нариман Джелял под это описание совершенно не подходит. Таким образом, никаких оснований помещать его в психиатрическую больницу не имеется. В таком случае никаких иных причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно. Достаточно вспомнить дело Ильми Умерова, которого тоже помещали в эту же психиатрическую клинику для подобных целей. Когда он был вынужден находиться совместно с реально психически больными людьми, и условия его нахождения там были более чем ужасные. Это все является элементами комплексной карательной системы, направленной, в том числе, на подавление воли следственно-арестованного и создание неприемлемых условий содержания. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней”

2. В Севастополе в ДТП попал БТР оккупантов, двигавшийся в колонне металлолома, который оккупанты восьмой год гоняют туда-сюда в рамках военно-террористических учений

3. На захваченном рашистами острове становится слишком тесно: в оккупированной Керчи военный УРАЛ с ихтамнетами въехал в легковой автомобиль Volkswagen. На место прибыли медики

4. Оккупанты продолжают активно готовить мясо на убой из детей наглухо отбитых родителей

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5. Порты оккупированного Крыма закрыты решением украинского правительства уже восьмой год. Вместе с санкциями Евросоюза и США это определило их судьбу — иностранные и украинские суда обходят Крым. А потому ни большим пассажиропотоком, ни мощным грузооборотом в крымских портах оккупанты похвастаться не могут.

6. Крымская медицина. Что же происходит? А говень происходит — помирайте мовчки: “Это жесть!!! Вы что творите-то, это просто кошмар. Смеется в трубку и говорит, что помочь ничем не может. Ребёнок с температурой 40. Звоню сто раз, а она мне в ответ: у нас и без вас хватает таких. Что происходит тут у нас? Вы издевательски отвечаете на звонки, и в итоге не приезжаете по адресу. В самый черный список такие скорые!!! Уже пора разобраться в этой каше вашей. Где глава Крыма? Почему всем пох*р на нас?”, — спрашивает ватница

7. Не следует забывать захлёб ватников в 2014-м: “Зато медицина теперь БЕСПЛАТНО!!!”

8. Медицина в Ялте — это дно дна. Убивание давно убитого. Тут “гавань” с особым цинизмом постаралась: “Вот вам ФМБА и ОМС. 3 октября должна встать на учет в травмпункте. Но запись аж на 29 октября. Хожу по блату, за деньги делаю электрофорез, перевязки и т.д. Оплачиваю такси. Здорово живем”, “Жуть!”, “В травмпункт по записи? А если умереть, то по расписанию?”, “Ей не первичный, а вторичный прием”, “Когда ФМБА заберет роддом, то и рожать по записи через колл-центр будем. Пытаюсь месяц дозвониться в поликлинику. Уже музыку наизусть выучила. Невозможно! Кто-то дозвонился?”, “Я с пояснительной бригадой сразу: т.к. больницы ЮБК ооочень интересную землю и помещения имеют, медицину Большой Ялты передали в федеральное управление. Орде. ФМБА — это какое-то непонятное медико-БИОЛОГИЧЕСКОЕ агентство из Москвы. ОНО и добило медицину до уровня говени — цинично, грубо, тупо. А ПЛАТНАЯ, страховая медицина в рф — это просто чудо якесь — все платят из з.п. страховку, а лечатся в частных, платных медцентрах. Бо по ОМС и сдохнуть невозможно в рф. Гениально”

9. Оккупанты в Крыму признали, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 занят на 94%. Нужно больше фестивалей и “самых успешных курортных сезонов”, которым так радовался Гоблин. Или провести еще какие-нибудь “выборы” — к “выборам” всегда статистика улучшается и ковид отступает

10. Посмотрите на Херсонес с необычного ракурса. Херсонес Таврический — это древний город-государство, основанный выходцами из Гераклеи в 422-421 гг. до н.э. Херсонес просуществовал 2000 лет. Упадок Византии в 1204 году привёл к постепенному упадку Херсонеса. В 15 веке жизнь в нем и вовсе замерла. Сегодня оккупанты активно уничтожают древний город своими новоделами

11. Окончен ремонт дороги Молочное-Витино в Сакском районе! Ватники возмущены! Наноремонт произведен питерскими мастерами попила. Строго по ГОСТу рф. 70% денех дорогих россиян в Крыму крадут ГАВАНЬСКИЕ попильщики. 30% дают украсть нашим макакам — чтобы их, когда настанет час, арестовывать и показывать в российском дурновизоре, мол, вот, дорогие россияне, почему в Крыму дупа: потому что вагоны ваших денег украли “эти хахлы” — крымские боярышники. Ни в коем разе не Ротенберг и Ко

P.S. Поэзией крымской ваты на восьмом году родной говени завершу сегодняшний выпуск: “Крым наш, кричали москвичи, крымчане радостно встречали, и лишь спустя семь лет в Крыму всем стало ясно — на*бали!!!”.

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