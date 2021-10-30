1. Южный окружной военный "суд" Ростова-на-Дону вынес приговор политзаключенным третьего бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Оккупанты посчитали крымских татар виновными в "попытке насильственного захвата власти, а также в участии в террористической организации". Сейтумеру Сейтумерову назначено 17 лет лишения свободы, Осману Сейтумерову — 14 лет, Рустему Сеитмеметову — 13 лет, Амету Сулейманову — 12 лет. Все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Амет Сулейманов был единственным из политузников этого дела, который находился под домашним арестом из-за состояния здоровья: он нуждается в регулярном посещении врача, страдает от артериальной и митральной недостаточности. Также ему была дана рекомендация о замене сердечного клапана. Приговор вынесла коллегия "судей" в составе Игоря Костина, Романа Плиско и Евгения Звягина.

2. Третий раз за месяц: у "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе снова прошли массовые задержания крымских татар. Уже известны имена минимум 30-ти задержанных. Они попытались пройти к "суду", но полицаи оцепили его; тогда протестующие выстроились через дорогу от здания и надели белые накидки с фотографиями репрессируемых и надписями "16 лет — за что?" и "20 лет — за что?". Также полицаи задержали корреспондентов Граней и Крымской солидарности Энвера Алимова и Сейрана Максудова.

Видео дня

3. 2 ноября в 16-00 в отеле "Премьер Палац" в Киеве Крымскотатарский Ресурсный Центр (КРЦ) представит эксклюзивный документальный фильм "Верните мне папу!". Картина поднимает одну из самых актуальных и болезненных тем современности: детство без отца. КРЦ собрал истории детей, чьих родителей посадили или насильственно похитили после оккупации Крыма.

4. Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer начали отрабатывать атаки на российский флот в Черном и Балтийском морях с помощью противокорабельных ракет большой дальности LRASM. Всего два американских B-1 могут потопить весь российский флот на Балтике и устранить главную угрозу кораблям США.

5. Бывшему работнику прокуратуры Украины Шевченко Игорю, который весной 2014 года изменил присяге и прогнулся под оккупантов, согласившись на должность "прокурора" Севастополя, сообщили о подозрении в госизмене.

6. Новым главой оккупационной администрации Джанкоя оккупанты назначили предателя Украины Игоря Ивина.

7. Оккупантов продолжает бомбить: "Золото скифов в музеях Крыма предложили заменить табличками: украдено Украиной". Когда вор обвиняет в воровстве им украденного свою жертву. И скажите, что россия — не отдельная цивилизация. Подлая, до омерзения лживая, привыкшая никогда не отвечать за свои преступления.

8. Покращення нон-стоп. Село Орлиное. Хватит вам шастать: "Судя по телодвижениям на озере в Орлином, его подминают под себя тихим храпом. Установлена будка на подъездной дороге. Все остальные подъезды и дороги перекопаны".

9. За 28 октября в оккупированном россией Крыму установлены новые коронавирусные рекорды: заболело 1044 человека, скончалось — 32.

10. С 30 октября ни въехать, ни выехать из Севастополя нельзя будет без QR-кода… Начнется 125-а оборона Севастополя. Одна радость — понаехов корчит… Жаль, что не даст Орда так поразвлекать крымчан местным бибизянам. Нам бы на мостЕ блокпост с Искандерами зашел — хоть какая-то радость в этом дурдоме была: "В Севастополе что-то слышали о конституции рф, или живут по своим городским понятиям? Фашиста победили в 45-ом, бандеровцев в 14-ом, от кого прячемся? Или это такая местничковая забава для патриотических маргиналов?", "А если я — студент, и не мог физически покинуть этот чм*шный городок до 30-го? Все, расстрел на блокпосте? Еще и петухов ряженых привлекли", — возмущаются понаехи.

11. Блокадный Севастополь. Оккупанты опубликовали карту блокпостов, где будут проверять QR-коды при выезде и въезде в Севастополь. "Стихийно возникшая ковидооборона", — шутят крымчане.

12. На теплоходе музыка играет, а я опять стою на блокпостУ… Оккупанты на сутки раньше анонсированного срока развернули блокпосты на въездах в Севастополь, что привело в недоумение жителей города.

13. Феодосия. После спутниковизации в одном месте на весь город — в поликлинике больных будет больше, чем здоровых… В городе всех предпринимателей заставили поставить рециркуляторы. Ответ, что у нас хорошо проветривается, не канает. Штраф 30 000 руб. А сюда — в поликлинику — проверяющие не ходят

P.S. "Спустя 82 года в нашу семью врываются внуки НКВДшников под новым названием — ФСБ. Сегодня наше уголовное дело — это не только репрессии в отношении нашей семьи, это трагическая реальность всего крымскотатарского народа. С 2014 года сотни мужчин попали в тюрьмы и колонии по статьям о терроризме либо экстремизме. Несколько сот детей стали сиротами при живых отцах, а десятки тысяч вынужденно эмигрировали на материковую Украину, как это было ранее, в конце XVIII, в середине XIX и в начале XX веков. Мы трое являемся членами одной семьи, а все вместе — мусульмане, крымские татары, граждане Украины. Хотелось бы также отметить тех, кто сегодня устроил гонения на нас. Это те люди, которые в 2014-м предали свою присягу государству Украина. Это те, кто, используя силу, захватывали админздания в Крыму. Это те, кто свергнул законный всемирно признанный Конституционный строй Украины на полуострове. И, конечно же, это те, кто, применяя пытки, устрашения и похищения, пытается на протяжении последних 7 лет искоренить инакомыслие в Крыму. То есть, нас сегодня сажают в тюрьмы те, кто сам является преступником и предателем". По ссылке предлагаю прочесть последние слова Сейтумера Сейтумерова, которые он сказал в глаза оккупантам перед вынесением приговора по сфабрикованному делу.