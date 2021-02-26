1. Вчера исполнилось 150 лет со дня рождения великой украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки. Почти три года из отведенных ей судьбой 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. В честь Леси Украинки и в память о крымской странице ее жизни создали музей и установили памятники в Ялте и Балаклаве. До оккупации они были местом культурных мероприятий, в том числе с участием местных властей. В 2016 году российские оккупанты объявили о “временном закрытии” музея в Ялте “по техническим причинам”. С тех пор музей остается закрытым, а его основательница, профессор Острожской академии Светлана Кочерга после вторжения россии была вынуждена покинуть Крым и на данный момент живет в Ровно

2. Крым для Леси Украинки — источник вдохновения, стихов и большой любви. Прочтите о жизни поэтессы, которая впервые приехала в Крым летом 1890 года

3. Российские оккупанты провели обыски в поселке Раздольное у двоих последователей религиозной организации “Свидетели Иеговы” — Андрея Рогуцкого и Людмилы Шевченко. При этом одной из верующих подбросили религиозную книгу, которая не издавалась “Свидетелями Иеговы”. Обыски прошли еще 10 февраля, но известно о них стало только сейчас

4. Прокуратура АР Крым сообщила предателям и пособникам оккупантов Сергею Аксенову и Владимиру Константинову о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны. Коллаборантам только по этому обвинению грозит от 8 до 12 лет

5. В Севастополе оккупанты построят очередной многоквартирный дом для завезенных полицаев путинского режима. Россияне заплатят за это как минимум 163 млн руб

6. С 25 февраля оккупанты снова перевели Ялту на старый график подачи воды: с 6 до 9 и с 18 до 21. Алушта и алуштинский регион также начали получать воду по графику: с 5 до 10 и с 17 до 22

7. Оккупанты продолжают уничтожение и застройку Форосского парка, против чего протестовали местные жители. И даже письма путину не помогли: “Ливанские кедры… кипарисы… Ничего святого… камни с неба… варвары”, “Никакого созидания, только варварское разрушение и уничтожение уникальной природы!!!”, “Ничего мы не сделаем. Наш мер глухой, слепой и немой… ее любимая работа — гробить наш город”. На территории парка оккупанты собираются построить 90 объектов санаторно-курортного назначения, в том числе 2 корпуса на 900 мест, 11 гостевых вилл, яхт-клуб, дайвинг-центр, многоуровневый̆ паркинг, общежития и медицинский центр для “элиты”

8. Сотни жителей Крыма снова вышли на митинг против уничтожения оккупантами Форосского парка. Оккупанты заявили, что застройка парка ведется на “законных основаниях”

9. Оккупанты начали снос 19-этажного жилого дома в Парковом. Дом около 20 лет назад построила фирма “Консоль” Константинова. Дом признан “самостроем”, т.к. на это место глаз положил Газпром. Кроме того, с верхних этажей дома хорошо просматриваются виллы российских олигархов, которые находятся поблизости. Внутри дома до сих пор находится имущество людей — всё разворовывается. “Консоль” не только не помогла отстоять жильцам их дом, но и активно участвует в его сносе. В здании находятся и квартиры, купленные до 2014 года приближенными к оккупантам людьми (Константинов (тот самый), Кобзон (перешло по наследству его семье), Миримский и т.д…). Их семьям выплатили компенсации. Когда же здание начали сносить, то оставшиеся жители бросились за деньгами, но им ответили, что “денег уже нет”. Пропагандоны описали, что происходит прямо сейчас: “Стало известно, что некоторые собственники жилья незамедлительно пошли на заключение мирового соглашения с компанией "Грантор". Кто же эти люди? Все те же КОНСТАНТИНОВА (жена коллаборанта) и МИРИМСКАЯ (вдова покойного миллионера Льва Миримского). Сразу же припоминается происхождение термина "козел-провокатор". Оказывается, для того чтобы животные перед забоем на мясокомбинатах не так сильно нервничали, очередную забойную партию возглавляет штатный козел, которого потом отводят в сторону, а остальных — в убойный цех. Благо, в отключённом доме уже практически никто не жил, а большая часть жильцов постоянно проживают в других городах, а немалая их часть — в соседней Украине, перед которыми особенно должно быть стыдно за действия российских властей. Работников компании, которую подрядили сносить, последнее обстоятельство очень обрадовало. Они незамедлительно стали вскрывать двери в квартиры и выносить из них имущество в неизвестном направлении. Если же знакомые владельцев, имеющие ключи от квартир, пытались хоть что-то спасти, то им препятствовали, требуя предъявить нотариально заверенные доверенности от собственников. Нагло ухмыляясь, они при этом говорили, что в нашем, несомненно, правовом государстве законы должны неукоснительно соблюдаться. Когда же ошарашенные происходящим жильцы стали звонить в компанию "Грантор" с просьбой хоть как-то помочь, им ответили, что подписать мировое соглашение невозможно — денег уже нет”… РА-СИ-Я! РА-СИ-Я! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!

10. Это подарок “родной гавани” владельцам квартир к семилетке “крымской весны”. Никто ничего не потеряет (с)… / Новость о сносе жилого дома можно смело сопровождать предложенным Гоблином хэштегом “#ПутинКрымРоссияНавсегда”

P.S. Любопытно, как пропагандоны сравнили тех, кто быстренько оформил себе компенсацию за квартиры в доме, который начали сносить, со штатными козлами-провокаторами: “Чтобы животные перед забоем на мясокомбинатах не так сильно нервничали, очередную забойную партию возглавляет штатный козел, которого потом отводят в сторону, а остальных — в убойный цех”. И как же это все напоминает 2014 год: и козлов-провокаторов было немерено, и в стаде радостно несущихся на убой голов — хоть отбавляй.

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