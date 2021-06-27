1. После 2014 года в Крыму начались обыски и аресты крымских татар, мусульман, которых оккупанты обвиняют в терроризме. Сейчас таких людей на полуострове около сотни. Украинские и международные правозащитные организации считают подобные дела политическими, а фигурантов называют политзаключенными. Крым.Реалии собрали истории пяти женщин, чьи мужья после ареста были признаны политзаключенными правозащитным центром “Мемориал”. Женщины говорят, что любимое дело помогает им отдохнуть от новой реальности, в которой появились суды, передачи в тюрьмы и редкие звонки по “Зонателеком”.

2. Двух крымских татар оккупанты заочно осудили на 8 лет за участие в национальном добровольческом батальоне. По неофициальной информации, речь идет об Акиме Гафарове и Назиме Енелееве.

3. Отсутствие в Крыму Почты россии, РЖД, Сбера и т.п., наряду с липовыми аусвайсами крымчан, выданными по особой технологии, ярко и конкретно показывают — оккупант в курсе, что он оккупант. И уберется из Крыма рано или очень рано. А дурнолапти — то таке, для них есть дурновизор

4. Скоро начинаются учения СиБриз. Участвуют 32 страны. Предлагаю от каждой страны по одному кораблю. И вот этой армадой в 32 корабля ВДОЛЬ КРЫМА. Вот это было бы шоу… Первые участники Sea Breeze 2021 уже прибыли в Украину или находятся в пути

5. Поклонскую не пустили в оккупированный россией Луганск, где проживают ее родственники и откуда она сама родом. Сторонники “русского мира”, которые своими руками помогли построить это гетто, снова перегрызлись

6. “Город-ПОБРАТИМ Луганск? Передал Ялте гуманитарную помощь в виде 10000 литров питьевой воды. Передавал некий Олег Акимов. Капец! Санта-Барбара, Ницца, Риека, Маргейт, Баден-Баден, Родос, не говоря про Фудзисаву, вас опередил Луганск. Чёт я пропустил, когда Ялта браталась с Луганском?”, — написал крымчанин. Напомню, в январе 2019 года “Керчь с Макеевкой и Ялта с Луганском стали побратимами”. Это один из этапов храшданской войны в Украине, когда в Кремле таким образом колоды между оккупированными территориями мешали. Кстати, воду из Луганска привезли “Крымскую”. То есть, совсем не из Луганска, а для картинки по пропагандонскому ТВ

7. Посмотрите, что происходило на Ай-Петри во время ливней. Один из комментаторов увиденное описал так: “Крым — это карсты, под тяжестью воды хрупкие структуры складываются как карточный домик. Выходит вытесняемый из пластов воздух, но ничего хорошего в этом процессе нет. Старые водные горизонты разрушены вибрацией, а что там сейчас под землёй — сказать не сможет никто”

8. Ялту сегодня заливало ливнем, гремел гром и сверкали молнии. В ВК царила паника. Русла рек еще не чищены. Все были в ожидании второй серии потопа… Спустя некоторое время ливень прекратился. Центр города снова оказался подтоплен, утонул один экскаватор, который был задействован на расчистке русла реки, где “Жекина Мазда” утонула. Автовладельцы бросились вывозить свои авто на возвышенность. Люди снова вычерпывают воду ведрами и матерят оккупантов, которые бросились сперва чистить набережную, чтобы понаехам было удобно гулять, вместо того чтобы все силы направить на расчистку русел рек: “Ну, не набережную надо было в первую очередь мыть, а ливневки чистить. А у нас как обычно… Лицо помыли, а …опу забыли”, “Ну, это же лицо города, для отдыхаек стараются”, “Ливневки, реки надо чистить, а не пляж мыть от пыли. С утра шёл, обратил внимание — как всё было засыпано, так и есть”, “Второй потоп наступит быстрее: земля не впитывает, реки забиты и дно в них намного выше”, “У кого воды нет? Опять??? Та за шо”, “(Рашистка из г. Химки пишет) За жадность и ненависть к туристам”, “А надо было не Набережную мыть, а прочистить русла речек. А сейчас опять всё зальёт по сторонам. Раньше были предприятия, стройуправления с техникой, за неделю столько бы расчистили! А сейчас ничего своего нет, вот и результат!”, “Ну что вы?! А как же отдыхающим ходить по грязной и вонючей набережной? Портить себе настроение и отдых… Сезон — наше все! Надеюсь, их величества уехали довольные и соизволят к нам еще приехать и "накормить" нас”, “За что это нашему городу?”, “Пи*дец какой-то. Люди, наполните вёдра, кастрюли водой. Вдруг они отключат всё”, “Говорят, Киевская уже полная, таксисты бегут домой, никто не хочет ехать”, “А почти следом ещё землетрясение будет в Крыму”, “Трясти и будет, чтобы россияне не ехали”

9. Всем сезонам сезон, дадим фору Турции: Роспотребнадзор отправил своих сотрудников в обходы по дворам оккупированной Ялты для выявления больных кишечными инфекциями. Пляжи города остаются закрытыми для купания на неопределенный срок

10. Оккупанты в Крыму заявили, что не планируют вводить дополнительные ограничения для туристов из-за коронавируса. Зато местных — бюджетников и частных предпринимателей — под угрозой увольнения или закрытия бизнеса заставляют уколоться российским шмурдяком. Весь интернет завален гневными сообщениями о геноциде и просьбах дать им нормальную вакцину, а не российскую

11. “Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел”: в Ялте только и разговоры об обязательно-принудительном чипировании недоспутником

12. Посмотрите на все, что говень оставила рыбакам в Евпатории… 10 метров в Яхт-клубе… Тут можно, а там везде низзя…

P.S. Сегодня День национального флага крымскотатарского народа. И сегодня же политзаключенному правозащитнику Эмир-Усеину Куку, которого оккупанты посадили на 12 лет, исполняется 45 лет. “Дети живут воспоминаниями, своими детскими впечатлениями. Когда забрали отца, они были совсем малышами”, — говорит супруга политузника Мерьем. “Пусть не рассчитывают те, кто лишил нас свободы, что мы падем духом и будем просить пощады”, — сказал Эмир на судилище, которое состоялось ровно год назад. Я верю в то, что придет время, когда над Крымом гордо будут развеваться два полотнища — флаг нашей страны и новый флаг Крыма, который с нынешнего триколора (похожего на российский) будет обязательно изменен на крымскотатарский!

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