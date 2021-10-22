1. В Санкт-Петербурге прошел обыск у активистки “Стратегии-18” Ольги Смирновой. Дело открыто по статье об “оправдании терроризма” за одиночный пикет в поддержку крымских политзаключенных. Дверь в квартиру Ольги Смирновой вышибли бойцы ОМОНа.

2. Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал глоссарий названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных к использованию относительно временно оккупированного россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных россией территорий Донецкой и Луганской областей. “С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировом информационном пространстве названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигая российские пропагандистские стратегии”, — пояснили в ведомстве. Полный перечень из 64 позиций опубликован на сайте СНБО.

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3. Противостоять россии в Черном море и прекратить оккупацию Крыма: послушайте, что в Киеве говорил глава Пентагона Ллойд Остин.

4. Южный окружной военный “суд” Ростова-на-Дону продлил на месяц арест политзаключенным третьего “бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир” Осману и Сейтумеру Сейтумеровым, а также Рустему Сеитмеметову. При этом фигурант того же дела Амет Сулейманов будет находиться под домашним арестом до 22 ноября/

5. В суд направлен обвинительный акт в отношении предателя Украины, активного участника шоу для зомби на российском ТВ Владимира Скачко, который поддержал военную агрессию против страны, гражданином которой является. Сейчас обитает на российских болотах. Пропагандону грозит до 10 лет лишения свободы/

6. Минкультуры внесло в “черный список” еще 20 рашистских актеров, режиссеров, операторов и т.д., которые работали на съемках фильмов в оккупированном Крыму, куда прибыли незаконно. Всего в списке 228 фамилий “деятелей культуры”, которые поддержали войну против Украины и оккупацию Крыма.

7. Прочтите, как закон №4564 “о регистрации на оккупированных территориях”, который рассматривается в Верховной Раде, упростит жителям оккупированных россией Крыма и ОРДЛО доступ к государственным услугам.

8. С 25 октября людям старше 65 лет оккупанты в Крыму запретят выходить из дома, а все остальные должны будут предъявлять QR-коды при посещении общественных мест и различных организаций.

9. Пока оккупанты в Крыму ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, жители Крыма задают много недоуменных вопросов: “Погуляли на балах и госконцертах летом, проголосовали, а теперь по домам, псы”, “Я этого ожидала — курортный сезон и выборы прошли. Ничего не меняется”, “То есть, вдох свободы будут давать по праздникам и в курортный сезон только? К Новому году и Рождеству ослабят, а потом снова в стойло?”, “А как быть с забитыми маршрутками?”, “…"Библиотек и музеев". Да, там много людей, конечно. Читающие и думающие вообще очень опасны сегодня”, “В больницы тоже надо только по QR-коду пускать. Здорово сократит нагрузку на врачей”, “Как так? Почему на выборы допустили без куар-кода? Безобразие”, “Блин, а чего не сразу клеймо на лбу?”, “Получается, НЕвакцинированных фактически в гетто!”, “Лучше бы въезд курортникам запретили!”

10. Там какие-то ковидные выходные у лаптей путин объявил (с 30 октября по 7 ноября). За ночь подскочили продажи билетов опять. В Крым… а скорая не едет совершенно: “Уже с 9 часов утра вызываем скорую помощь. Одна машина работает. Это я пишу в 17 часов. Беспредел в Керчи!!!”, “Это по всему Крыму так”, “В Керчи именно так”, “Это происходит везде. Мы третий день ждем доктора неходячему больному. Сначала лишились докторов в поликлинике, потому что не хотим платить зарплаты. Теперь на подходе скорые. Это по телеку все хорошо”.

11. Реалии Крымского здравоохранения. Ливадийское ковидное отделение осталось без питьевой воды. Пациенты просят неравнодушных о помощи. По телевизору о таком не скажут.

12. Севастополь. Для баров-ресторанов-дискотек нужен сертификат вакцинации. А для посещения корыт ЧФ рф даже масочки не нужны. Милитари-шабаши для детей не сбавляют обороты.

13. Снова рекорд по заболевшим и смертям: за 20 октября в оккупированном россией Крыму выявили 923 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 302 — в Севастополе. 25 пациентов скончались, в том числе 8 — в Севастополе.

14. Форос. Посмотрите, какое угребище делает говень в захваченном парке… С особым цинизмом загаживает крымское, ценное, настоящее.

P.S. “Россия поняла сразу, что крымчане, прожившие два десятка лет в независимой Украине, очень отличаются от россиян своей свободой мысли и взглядов. В Кремле довольно ясно оценили эту ситуацию, а потому оставляли какой-то небольшой люфт для крымчан, сразу не подавляя любую активность. В частности, из-за этого стало возможным появление некоторых общественных инициатив, получивших свое развитие в Крыму, хотя они и носят явно неугодный российским властям характер. Но этот год показывает, что время сантиментов со стороны Кремля к Крыму и крымчанам вышло… Расправы пошли по всем направлениям. А между тем в социальных сетях самой россии можно все чаще услышать мнение, что Крым россиянам уже и не нужен. Лед тронулся?”. По ссылке прочтите мнение крымчанки.

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