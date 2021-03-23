1. В Бахчисарае матери политзаключённых провели дуа (молебен). Женщины собрались в доме Мемета Белялова которого оккупанты приговорили к 18 годам лишения свободы. Сейчас в списке политзаключённых Крыма числится более 100 человек, большинство из них — крымские татары. Около 200 несовершеннолетних детей растут без отцов

2. В суд направлено обвинение в госизмене в отношении экс-заместителя начальника ГУ МВД Украины в АРК Николая Федоряна, который “способствовал незаконному преследованию крымчан”. Предатель задержан 7 ноября 2020 г. на КПВВ “Каланчак”. Гордился тем, что “служит россии”

3. Оккупанты обновили данные по наполняемости основных водохранилищ полуострова, согласно которым Симферопольское и Загорское водохранилища остаются на “мертвом объеме” и не наполняются. К данной отметке также приближаются Балановское и Тайганское водохранилища

4. У жителей Симферополя, судя по запаху, из кранов снова поперла канализация. Некоторые иронично написали, что это “запах россии”

5. В акваторию Черного моря, миновав пролив Босфор, зашел корабль военно-морских сил США Thomas Hudner. Кроме него, в водах Черного моря сейчас находятся американский крейсер и два фрегата. Сейчас в Черном море наблюдается непривычно высокая концентрация ракетных кораблей стран НАТО, цель которых — проведение морских операций по обеспечению безопасности в регионе и сдерживание российской агрессии

6. Бывший узник Кремля, журналист Николай Семена развеял мифы о “крымско-китайском сотрудничестве”.

7. Оккупанты снова вешают лапшу на уши, что уничтожение Форосского парка творят ради отдыха здесь “одаренных детей”. Кроме того, рашисты заявили, что “местные жители, выступающие против строительства в Форосском парке, и подначиваются, и оплачиваются из-за рубежа”

8. На видео — расчистка под застройку зелёной территории бывшего пансионата “Геолог” в Гурзуфе. В поселке, где нет ни одного городского парка, оккупанты уничтожают зелёную зону ради комплекса из 8-этажных зданий

9. Посмотрите, как сейчас выглядит недавнее поле боя с деревьями в Партените. Порубано “неизвестными лицами”

10. Севастополь. Немецкая балка. Тут оккупанты выгребали грунт для строительства трассы смерти “Таврида”. Посмотрите, во что превратилась балка

11. Умные руцкие из Ленинск-Кузнецка решили в Крыму квартиру не покупать, а то вдруг “Крымнаш” закончится завтра

12. Еще один понаех решил повыть в крымской группе. Но рашист явно не ожидал того, что ответят ему хлебнувшие говени крымчане: “Я приехал с братом из Сибири, мы строители, мы всё бросили и приехали сюда строить, чтобы Крым, сердце россии, стал ещё краше, я думал, что со здравоохранением тут всё в порядке, но я очень ошибался! P.S. Попросился в друзья к Аксенову в ВК, может, будет толк”. А теперь заварите кофе, налейте чай и прочтите комментарии — удовольствие гарантирую: “Я думала, что у вас со здравоохранением все в порядке (с). Что сказать тут… Индюк тоже думал”, “Строителей и без вас здесь хватает”, “Не надо "строителям" ехать к нам в Крым. Мы сами его построим. Вы только цены сбиваете”, “Ты прав, понаехали. Я родился в Севастополе и живу тут, и строю Севастополь больше 20 лет. Теперь заезжих больше, чем коренных севастопольцев”, “Тут ни снега, даже воды нет. Вопрос — и нах это всё строить? Вообще заморозить стройки, какое потребление воды, когда её нет, или с моря берите воду на бетон — и солёная, и морозостойкая”, “Саранча уродует и уничтожает Крым. "Стройте краше" свои мухосрански, неграмотные упорыши!”, “Выздоравливайте и возвращайтесь обратно в Сибирь. У вас там всё хорошо ведь”, “3.14.дец! "бросил все и примчался", спаситель, млеАдЬ! Спинку, может, тебе еще вареньицем намазать? Прискакал "где х.р потолще" — терпи и не скули, претензии к туроператору!”, “Чувак, это не скотское отношение Крыма к тебе, это отношение рф к Крыму. Нах ты сюда приперся? Крым без твоего украшательства был нормальным”, “Что ты тут забыл?”, “Не надо тут ничего строить. Сами разберемся”, “Не пугайте вашими красотами, насмотрелись на вас. Ехайте к себе на родину. Нет сердца здесь вашего, ошибочка. Из-за вас все сыпется и рушится в Крыму, из-за вашей власти”, “Где вас, дебилов, столько понарожали, извините? Не надо делать Крым еще краше. Вы Байкал и всю Сибирь уже засрали! Лучшее — враг хорошего!”, “Тут таких строителей, как ты, хватает!!! Так что нечего сюда соваться!!!!”, “Крым — сердце россии, стал ещё краше (с)… Насмешил, это не сердце, это анус… Все дерьмо тут вылезает. Аксенову он жаловаться собрался, да кому ты тут нужен, лег и тихо помер… как истинный патриот”, “Понаехи только грязь льют на Крым и крымчан, а потом воют, что к ним х*рово относятся. И не манди, что на материке лучше медицина. Такое же скотское отношение к людям, и очень давно, не одно десятилетие. Ты что, думаешь, мы о россии только в 14-ом году узнали? Так ты ошибаешься. Уже в 2008 году вся россия стонала от своей медицины. Так что подгребай свое гамнецо и — чемодан, вокзал, Сибирь. Где родился, там и пригодился. Как же вас, таких офигенных специалистов, отпускают куда-то. Работнички ещё те. И ковид, суууука, материк сюда завёз. И ты один из них. Все дерьмо сюда”, “Шо за материковый понаех? Шо за претензии к местным? Отстраивай свой Усть-Перепиздюйск в Сибири. У нас строителей хватает — одни уёб… и уровень не могут выровнять. И всё это материковые козлы строительные”, “(Рашистка пишет) Да на х… вы нужны! Это у вас, Пятницы островные, одни претензии! С хохлами одичали совсем”, “Бросили они все… нет у вас там ни**я, вот и припёрлись. Думали, вам тут пятки лизать будут, да куй угадали”, “(Из Москвы пишет) Крымчане, вы что, совсем озверели, писать такие гадости о приезжих людях, совсем совесть потеряли”, “А чего вы ждали? Хвалебные марши оккупантам?”, “Уноси скорее ноги, парень. Видишь, как тебе здесь рады?”

P.S. Еще одно сообщение из увлекательного последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Меня очень удивляет позиция континенталов: люди, поймите, россия — отсталое и антисоциальное государство. Мне есть с чем сравнивать, как и любому крымчанину. Нах*р мне ваши дороги, если коммуналка стоит таких бешеных денег? Нах*р мне ваш мост, от постройки которого должны были опуститься цены на тнп (прим — товары народного потребления), а они только взлетели на 50-100%?? Нах*ра этот балаган, у вас в рашке за положняк: презик по телеку одно балакает, а делает наоборот. Вы в цирке жили, ещё и нас к этому пристроили. Бл@, ребята, завязывайте петь эти песни. Крым вляпался в такое дерьмо, даже представить сложно. Хотя народ и не решил бы ничего, сюда ввели регулярные войска. А референдум — это просто клоунада. Местные меня поймут”.

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