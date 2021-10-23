1. На админгранице Крыма с материковой частью Украины с 21 ноября прекращает работу украинский таможенный пост. Это стало возможным благодаря отмене позорной “свободной экономической зоны “Крым”. Крымчане снова станут резидентами Украины, а не мишенью для издевательств.

2. В Севастополі, де не потрапляю в магазинах на трансляції раша ТВ, якась нездорова істерія… З приводу війни з Україною! До чого це може бути? От тільки не кажіть, що вони вже сім років істерять. Так, АЛЕ з новою якоюсь пристрастю!

3. Не опять, а снова! Все равно не ново! ТурЫсты на БТР не вписались в поворот. Инкерман в сторону Севастополя встал наглухо.

Видео дня

4. Крым — военная база. Оккупанты в Феодосии планируют до конца года завершить строительство… Нет, не детского сада и не больницы, а первых объектов нового полкового городка для ихтамнетов. Ход строительства проинспектировал командующий ВДВ рф Андрей Сердюков.

5. В Крыму спортивная рыбалка для детей не актуальна. Теперь только военная! Мало ли куда занесет! Надо учиться выживать!

6. Под руководством Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя в суд направлены обвинительные акты в отношении трех “судей” из Крыма, обвиняемых в причастности к преследованию заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Речь идет о предателях Зинькове Викторе и Крючкове Игоре, а также понаехавшем из Саратова оккупанте Козыреве Алексее.

7. “Митридатских лестниц, которые мы помнили до 2014 года, больше нет. На их месте стоит объект, лишь отдаленно напоминающий тот памятник архитектуры национального значения Украины”. Прочтите, почему мы не увидим первозданный ансамбль Митридатской лестницы в Керчи, до которой добрались руки оккупантов.

8. “Почти две тонны опасных продуктов нашли на рынках столицы Крыма”, — сообщили оккупанты. Блин, где купить опасные можно? Одно рассийское полезное в последнее время попадается.

9. Снова рекорд по заболевшим и умершим: за 21 октября в оккупированном россией Крыму выявили 936 новых больных коронавирусом, 26 пациентов скончалось.

10. Частичный локдаун: в оккупированном россией Севастополе на фоне роста заболеваемости COVID-19 на неделю приостанавливают работу магазинов, спортклубов, кафе… Нафестивалились.

11. Жительница Ялты попыталась через сайт “Госуслуги” записаться к терапевту… к любому. Но ни к одному записи нет от слова совсем. “В регистратуре также нет записи. Это коротко о состоянии оказания медицинских услуг в городе Ялта”, — констатировала женщина (видео).

12. В Ялте ситуация со скорыми не лучше, а понаехи собрались снова переть на ковидную выходную неделю: “Про скорую скажу из личного опыта: вызвали в 12 часов дня. В этот день звонили еще 2 раза. Никто не приехал. На следующий день нам перезвонили около 17 часов и спросили, нужна ли скорая? На тот момент я уже лежала под капельницей в больнице. Мы ночью с мужем сами приехали к больнице, и я просто легла на скамейке. Утром меня забрали в палату. Так вот, про скорую. На меня еще и наорали, почему я не отменила вызов. И виноваты в этом не врачи и медсестры, которые падают сами в обморок на работе от усталости, а Минздрав Крыма с их министрами”, “Реально нет мест! А все везут и везут!!! Медики уже выдохлись! Нагрузка колоссальная!”

13. Ватоголовые скрепоносцы в Форосе решили действовать радикально, чтобы отстоять уничтожаемый российскими оккупантами парк: “В Форосской церкви в пятницу, 22 октября, состоится молебен в поддержку людей, которые пытаются защитить Форосский парк от застройки”.

14. Севастополь приближается к ГОСТам рф по замусоренности города, жители которого прокомментировали происходящее так: “Это от бендеровцев мусор остался!”, “Севастополь уже засран почти, как россия!”, “Да, действительно, до вхождения в рф такого было куда меньше”.

15. Типичные Крымские новости. Всегда задаюсь вопросом, кто опустил Симферополь и Севастополь, что их надо поднимать? “Есть ощущение гордости! Поднимали Севастополь! Поднимаем теперь Симферополь!”, — сказал гастарбайтер Анатолий Слипченко в постановочном сюжете пропагандонского телеканала “Россия-1”, которые Крым подписывают как “Таврида” (видео).

16. А шо случилось в 2014-ом? Автор из Симферополя. Паблик крымский: “Объективности ради стоит отметить, что до 2014 года уровень жизни россиян поступательно улучшался, как и отношения с международными партнерами, но потом все изменилось”.

P.S. “Я там был как военный, я служу по контракту, и от россии был в Крыму. Задолго до референдума, но мы там не числились, официально мы не существовали там. Мы, на самом деле, как сказать, вторглись. Я считаю, что, если бы в мою страну аналогичное что-то было, мне бы, наверняка, это было бы неприятно”. Российский ихтамнет Евгений Анисимов, который участвовал в военной спецоперации по захвату Крыма, рассказал про “волеизъявление” в 2014 году. Подробней прочтите и посмотрите фото и видео.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.