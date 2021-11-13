1. Природа Крыма. Наплевательство и потребительство. Пару недель назад был на Демерджи (южной). Скалы изрисованы граффити (раньше такое очищали). Внизу, между Фуной и Лучистым, идёт застройка склонов домами! При Украине такого не было. На плато много борозд от квадроциклов и джипов.

2. Из-за плохого качества воды в водохранилищах восточного Крыма спутники вообще не идентифицируют ее как воду: "По водохранилищам восточного Крыма есть интересный нюанс, что спутники идентифицируют эту воду в спектре как территорию, которая не покрыта водой… Это происходит по той причине, что водохранилища достаточно мелкие и качество воды весьма плохое… Вода попросту мутная. И когда идет комбинация спектра, которая идентифицирует воду, то не только по Фронтовому (водохранилищу), а по большей части вообще водоемов восточного Крыма идет идентификация, что эта вода весьма плохого качества, и за воду вообще не воспринимается. То есть это свидетельствует о том, что идут процессы, которые характерны тем водоемам, которые нельзя использовать под питьевые нужды, так как качество воды не просто плохое, а очень плохое", — сообщил специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

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3. Человеческие скелеты выступили из глиняного обрыва на морском берегу в селе Окуневка Черноморского района в оккупированном Крыму. Проседание старого кладбища происходит уже пятый год, но обратили внимание на это лишь после резонанса в соцсетях.

4. Варвары вашей говени не услышат вас, гардемарины: "У ФСКР (Фонд содействия капитальному ремонту) и реставраторов разошлись взгляды на исторический облик Севастополя", — сообщили пропаг*ндоны. Вату рвет на части: "Смотрю и не верю своим глазам! Лучше бы не трогали вообще. Все, чего ни коснется рука местной власти, все испорчено! Парк победы, Исторический бульвар, Ракушка, Художественный музей, а теперь и дома! Не трогайте, ей-богу, лучше просто не трогайте!".

5. Севастополь погряз в родной говени… по уши: "Такого грязного Севастополя еще никогда не было!!!! Позор руководству города за такой срач!!!!!".

6. Я понимаю, что путинские пропагандоны сделали Крым сакральным для руцких — мол, отседова и пошла руцкая земля. Но лукашенсковские пропаг*ндоны что сакрального нашли в Крыму для белорусов?

Я понимаю, что путинские пропагандоны сделали Крым сакральным для руцких - типа, отседова и пошла руцкая земля. Но, лукашенсковские пропагандоны что сакрального нашли в Крыме для беларусов? pic.twitter.com/Li23RTjJp9 — Corsaire (@Tatarbunary1) November 9, 2021

7. Понаехи на севастопольском паблике решили обсудить то, что их бесит в нас, крымчанах. Если коротко, то бесит их то, что мы — не они, и им здесь не место: "У вас тоже есть "крымское" слово, которое смешит или кажется странным?", "Скупляться", "Это не крымское, а х*хлятское", "Это суржик от украинского", "Давно русскими стали?", "Шо", "Странных не знаю, но есть то, что прям бесит. Ихний, позвОнит, скупляться, держите меня семеро, восемь не удержат", "Топик", "Топик — исконно севастопольское, а не крымское", "Первые маршрутные такси в городе были микроавтобусы Asia Topic. "Топики" ушли, появились Газели, Форды, Спринтеры… А название за маршрутками осталось "Топик"…", "зАнята", "Сахарная головка", "Чё эта? (Сахарная головка)", "Населенный пункт, Балаклавский район г. Севастополя", "Пайта", "Когда сказала, питерцу, что купила новую ПАЙТУ — то завис", "Тудой, сюдой, пОняла", "Вместо пакета в магазине просят кулёчек", "Морозиться", "Морозиться – нормальное, понятное слово. Человек, когда не отвечает, молчит, как будто замерз, отсюда и морозиться", "Это слово я только тут услышал", "Значит, не севастополец", "Отдыхайки (туристы) в Судаке", "Штаны, имея ввиду брюки. Булка хлеба", "Аааа ещё кирпич чёрного", "ВЫКУПАЕШЬ — первый раз только в Крыму услышал это слово", "ПозвОнишь. Туда же и ТА ТЫ ШО", "Здесь жуткая неграмотность. Что умиляет: За тобой скучаю, Топик, Скупляться, На офисе", "Да, "за тобой соскучился" — это просто вырубает. А ещё какая-то вставка "бо". Я даже смысла её не знаю. А ещё часто слышу "чи". Тоже не знаю, что это означает", "Это украинские слова. Чи — это или. Бо — так как, потому что, ибо и т.д.", "Крым это Украина — очень смешное слово", "Провтыкал, завтыкал — забыл, упустил", "Юмашево", "Рубль = тысяча. Только здесь такое слышала. Сначала не понимала, пока не объяснили, что рубль — это на самом деле не всегда рубль", "Вот да. И фиг донесешь мысль, что у тебя осталось два рубля — это реально два рубля, а не косаря", "Скупляться, пайта, топик", "Проехать "понаддомом" — это значит, вдоль строения, близко к нему".

8. Ватоголовый нарушитель государственной границы приперся в Крым, и вдруг понял, что Крым — это Украина. Ну, даже если и не понял, то это его проблемы. И да, почти вся реклама в Интернете у нас украинская — понаехов это жутко выбешивает: "Странно, сейчас в Крыму, а твиттор рекламу показывает, как будто на Украине. Как так?", — интересуется тупой понаех.

9. За 12 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1188 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 29 пациентов скончались.

10. В Ялте во время расчистки русла реки обнаружено тело женщины, пропавшей во время июньского потопа. Ее опознали по сережкам…

11. Что-то приятное вам в ленту: "Мой единственный брат — А. Франчетти. Почти 2 месяца Александр в тюрьме Праги, арестован по запросу Украины за участие в Крымских событиях 2014 года. Украина хочет выдачи. Россия уже 2 месяца на уровне дипломатии прикладывает усилия. Обращаюсь к властям, МИДу, Госдуме — человек с аутоиммунным заболеванием не получает в тюрьме нужных лекарств, уже потерял зрение на 1 и потерял вес. Заболевание съедает его. Лечения НЕТ! Власти моей страны могли бы вмешаться и спасти человека из тюрьмы??? Своего гражданина? Родина же своих не бросает???!!! Он просто приехал в Прагу к своей дочери. Он не преступник! Никого не убивал! У него медаль россии! СПАСИТЕ!".

P.S. Крымчанин прокомментировал вой Яны Оленевой — сестры международного преступника Александра Франчетти: "Этих идиотов ещё долго будут вылавливать по всему миру. Главное, что чем дальше, тем меньше они будут чувствовать себя в безнаказанности. Расплата ждёт всех".