В оккупированном россией Крыму за последние сутки 2020 года выявили 340 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе – 87 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 32 377 человек, в том числе 6 850 в Севастополе. Умер 771 человек, в том числе 240 – в Севастополе. Остается только догадываться, насколько сильно пагубно отразятся на распространении коронавируса новогодние каникулы рашистов, которые массово приехали в оккупированный Крым со всей россии, в чем можно было убедиться, когда в начале каждого часа начинались салюты и были слышны взрывы петард – так понаехавшие отмечали встречу нового года по своему часовому поясу.

Реальную коронавирусную статистику мы никогда, конечно же, не узнаем. Далее разобью первый выпуск нового года на три части. В первой части будут опубликованы сообщения, которые написали крымчане после наступления нового года по московскому времени, когда в Киеве было 23 часа. Во второй части — сообщения после наступления нашего нового года. И в третью часть добавлю все остальные сообщения.

Полночь по Москве:

1. О! У меня под балконом уже начали отмечать День рождения С.А. Бандеры. Спасибо москалям, что помнят.

2. Хочу всех русликов поздравить с новинкой – с этого дня вас опять мусора будут за рюмку водки или бутылку пива тащить в медвытрезвители, и за немаленькие бабки. А сколько молодых и неопытных узнают теперь на себе, что такое совок в действии. Ну, вы же хотели!

3. Несподівано знайшов маленький плюсик окупації: день народження Бандери можна відмічати на годину раніше! Будьмо, Степане Андрійовичу!

Полночь по Киеву:

4. З Новим роком, друзі! Успіху нам усім в боротьбі за нашу свободу і гідність, незалежність і територіальну цілісність! Крим – це Україна! Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Слава Україні! У нас стріляють!

5. Знову почалася канонада салютів! КРИМ зустрічає справжній новий рік! З Новим роком!

6. З Новим роком, друзі! Щастя та миру, розвитку і гідності.

7. 18-та хвилина – ще стріляють.

8. В Керчи тоже слышен салют – значит, наши еще в городе есть!!

9. Севастополь. Не сильно, но стреляют.

10. Севастополь тоже отмечал по украинскому времени!

11. Ватный сосед так ломился к балкону на звуки салютов в Новый год по киевскому времени, что мне показалось, что он не сможет затормозить и вывалится с балкона. И этот галоп был слышен через несущую стену.

12. Чорно-червоні наші прапори! Ми не переможні! Шаблі до гори!!! З Днем народження, Батько.

13. Всіх з Новим роком, друзі!

14. Загадала в новому році максимально мандрувати Україною.

15. Отдельно поздравляю бойцов ВСУ. Спасибо вам за мужество и верность Украине! Вернитесь живыми, спасибо вам!

16. Усіх з Новим роком! Ми ПЕРЕМОЖЕМО! Вітання з Керчі!

17. Ну шо, час святкувати День народження провідника.

И еще несколько сообщений, которые были написаны в разное время:

18. End of the day, end of the year.

19. Щасливого нового року! Бажаю усім здоров’я, міцних нервів та рівноваги у душі!

20. Ну что, Хунта! С праздником, всем здоровья, а остальное купим!

21. Всіх хунтян з прийдешним Новим роком! Нехай 2021 рік буде краще 2020-го і поверне Україні цілісність кордонів та суспільства!

22. Якщо чесно, не пам’ятаю такої жахливої новорічної ночі, як ця, в плані кількості п’яних та агресивних людей, які обрали мій двір місцем своєї так званої святкової локації. Сусіди також п*зд*л*сята обкладали один одного матом не менш активно. Рашка поступово отруює все навколо. Раніше люди теж напивалися, кричали пісні, віталися галасно, проте не було агресії та такої кількості бидла.

23. У меня на столе не было оливье! Жена спросила: “Хочешь жрать колбасу по 2,20 с огурцом и майонезам?”. Я сказал: “Нет”.

24. Всех с новым 2021 годом!!! Без всяких новостей с позитивом и негативом!!! А то, что будет дальше, будем строить мы!!! С Новым годом!!!

25. С Новым годом, мои родные крымчане! Я уважаю тех, кто, как и я, ненавидит “крымскую весну”, но в силу разных причин вынужден жить в оккупации. Мы не смогли — уехали из родного Севастополя. Я очень хочу, чтобы Крым вернулся в Украину как можно скорее, до того, как россия превратит его в пустыню. Мужества вам в новом году, здоровья и неумирающей веры в то, что Крым будет украинским!

P.S. Позвонил знакомый ватник и пожелал, чтобы в новом году сбылись “все мои мечты”. Мне так смешно стало — подумал, что надо и этого ватана в “экстремисты” записать. К тому же, он уже неоднократно и осторожно говорил, как устал от россии. Так что, любимая хунта, пусть сбудутся мечты… НАШИ! А то, когда сбываются ИХ мечты, то всем вокруг становится плохо. С Новым годом!

Воїни 36-ї ОБМП

Ми знаходимось тут, щоб ви могли спокійно святкувати у своїх домівках, у своїй країні!

З Новим роком!

Слава Україні!🇺🇦🇺🇦🇺🇦https://t.co/t8M19haEsj pic.twitter.com/AMW3TJXYZ2 — Збройні_Сили_України 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) January 1, 2021

