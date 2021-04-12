1. Фото с одного и того же места с разницей примерно лет 100. По первой фотографии видно, что Крым был “исконно русским”. Вот по второй непонятно.

2. Политзаключенного украинца Андрея Коломийца в колонии Краснодарского Края еще на 15 суток оккупанты отправили в штрафной изолятор. Это третий раз подряд. Подробней прочтите по ссылке.

3. Турция подтверждает свой основной принцип непризнания незаконной оккупации Крыма и защищает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Также Турецкая Республика поддерживает Крымскую платформу, которая “призвана объединить земли Украины”. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган во время совместного с украинским президентом Владимиром Зеленским брифинге для СМИ в Стамбуле. Кроме того, Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве жилья для крымских татар и других внутренне перемещенных лиц. Турция построит 500 квартир: из них 200 в Николаеве, 200 в Херсоне и 100 в Киеве. Также планируется строительство мечети.

4. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб снова заявили о поддержке Украины перед лицом российской агрессии и военных провокаций, которые россия совершает в последние недели.

5. В селе Перевальное Симферопольского района двое злоумышленников в балаклавах и камуфляжной одежде выстрелили в потолок в почтовом отделении и забрали деньги. Заметили, сколько разбоя у нас теперь? ПАТАМУЧТА ученья ихтамнетов — в Перевальном у них лежбище.

6. Оккупанты все еще гонят эшелоны военной техники в Крым (видео) и по Крыму (видео).

7. НАТО продолжает активно мониторить обстановку над Крымом и вдоль линии соприкосновение украинских и оккупационных российских войск на востоке нашей страны.

8. В оккупированной Керчи из кранов потекла черная вода со зловонным запахом. Зато по мосту идут колонны военной техники, как и в 2014 году — только тогда паромом пёрли. Мне кажется, дерьмо из кранов и военная техника рашистов — взаимосвязаны, но не для ватного мозга.

9. Симферопольский “Завод “Фиолент” уже восьмой год работает в оккупации, обслуживая российскую оборонку. С 2015 года завод находится под санкциями СНБО Украины и с 2019-го — под санкциями США. Торговые операции с оккупированным Крымом правительство Украины прекратило еще в 2015 году. Однако почти в каждом украинском интернет-магазине или обычном маркете можно приобрести электроинструменты с “фиолентовским” брендом. Как этот “исконно крымский” товар попадает на свободную территорию Украины? Как оказалось, разными путями, и не все они ведут в Крым. Подробности прочтите в большом расследовательском материале по ссылке.

10. Форос. Парк уничтожили. Посмотрите, во что завезенные “строители” превращают поселок и поселковый пляж, где понаехи бегают в неглиже и бухают, собираясь шумными группами: “Хуже некуда… Детей в посёлке насиловали, парк вырубили, магазины грабили, на лавках спят эти пьяные товарищи… Куда ещё хуже… Это днище”, “Вы во что превратили наш поселок? Кто вы такие? Почему вы позволяете своим сотрудникам так себя вести? Вырубили полпарка, загадили, а теперь на общественном пляже происходит это: бухают, ссут, мусор после себя оставляют”, “Вот так строители засирают наш поселок! Страшно ходить не только вечером, но и днем! И это на общественной территории!”, — радуются счастливые, освобожденные говенью от бандер жители Крыма.

11. Лапти сделали невозможное — теперь крымчане туристов ждут не с радостью и предвкушением денежек, а с ужасом и отвращением. Говень, ты уникальна: “В Крыму корона, больницы переполнены, воды нет, грязь, загазованность, цены — космос!! Летите самолетом в Турцию. Дешевле. И мы без вас отдохнём”, “Не надо ехать в Крым! Здесь все дорого, пробки, к морю доступа нет — везде заборы, парки вырубают, опреснительную станцию собираются строить, воду отключают. Сидите дома или езжайте в другое место. Страна большая!”

12. Оккупанты в Симферополе провели военно-спортивную эстафету для школьников. Дети соревновались в сборке автомата и надевании ОЗК (общевойскового защитного комплекта). Не повезло детям с родителями, которые готовят их на смерть за аквадискотеку.

P.S. В Керчи в рамках празднования Дня освобождения города от нацистских захватчиков, российские захватчики на территории бывшего морского вокзала провели акцию “Выстрел памяти”, на которой были запланированы залпы из двух пушек.

Орудия рашисты установили таким образом, чтобы выстрелы были направлены в море. В результате пушки развернули в сторону российского берега. После команды “Огонь!” одна из установок дала осечку, поэтому ихтамнеты бегом переместились к другому орудию, из которого и произвели несколько выстрелов.

В результате в расположенном неподалеку здании судоремонтного завода вылетели оконные стекла. Керченские пропагандоны написали: “Мирные жители, никогда не видевшие мощь пушечной стрельбы, были поражены грохотом”. Оккупанты все превращают в фарс. Радует только, что выстрелы сделали в правильном направлении — с украинского берега в сторону россии. Быть может, это знак?

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