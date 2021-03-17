1. Оккупанты грозятся предъявить Украине иск за “водную блокаду Крыма”, размер которого оценили “между 10 и 20 трлн рублей”. Примерно на эту же сумму рашисты могут затариться губозакатином — хватит на всех крымнашистов

2. Ай-Петринская яйла. Снега уже почти нет — таять особо нечему. Это к вопросу о воде

3. Оккупанты сообщили о “скором запуске” новых водоводов для снабжения Крыма и Севастополя водой в “засушливое время”. По заверениям рашистов, проблемы Крыма в стопяцотый раз снова будут решены. А если серьезно, то выкачкой подземных вод через эти нановодоводы ситуация только усугубляется

4. ВМС Украины провели тренировку типа PASSEX с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО №2. Оккупанты тем временем начали масштабные террористические учения в Крыму

5. Военная колонна оккупантов спровоцировала очередное серьезное ДТП на трассе между Кацивели и Понизовкой на южном берегу Крыма. Возможно, с жертвами среди мирных жителей, судя по последствиям столкновения

6. На улицы Севастополя вышли активные пособники оккупантов, которых рашисты назвали “народными дружинниками”. Этих ублюдков наделили правом по задержанию людей и доставлению в гетто. Хорошие люди города, будьте внимательны. На некоторых “дружинников” есть информация в Миротворце, как, например, на боевика Пантилимонова Романа

7. Из-за варварской застройки бухты Капсель под Судаком оккупантами уничтожено Перепелиное поле с краснокнижными и эндемическими растениями. Перепелиное поле полностью огородили забором, доступа к пляжам нет. Ведется застройка для путинского фестиваля Таврида-АРТ

8. В истерике бьётся житель Симферополя, неосмотрительно отправившийся погулять по интегрировавшемуся в говень Крыму: “НАМИСОТВОРЕННЫЙЗДЕЦ. Поехал я сегодня по родным местам, а на обратном пути завернул на старые добрые места в Скалистом. Карьеры старые, Марсианское озеро… Срань Господня на популярном Марианском озере, и дорога словно после ковровых ядерных бомбардировок, но это были еще "цветочки"… А потом я выбрался на старый карьер — тот, что прямо над Баклой. Это просто шок!!!!!! Там карьер огромных размеров. И он покрыт чуть не МЕТРОВЫМ слоем бутылок!!!! Бутылки всех калибров вперемешку с битым стеклом, рваной обувью, пакетами, кусками пластика, аккумуляторами и черт знает чем еще… Адский ад!!!!! Это Хиросима Крыма! Потребуются тысячи лет, прежде чем эта земля станет безопасной. Что вы, люди, творите?!!!”

9. Жабагадючья любовь. Пропагандоны сцепились. На типа прозревшего понаеха Горного напало хамло из Москвы Дмитрий Стешин. Последний доказывал понаеху, что в Крыму — рай. Горный доказывал, что Крым уничтожается. В поддержку к Горному прибежал коллаборант из Крыма Александр Талипов, активно воющий от камней с неба, и другие крымчане. Выяснилось, что все крымчане, которые пишут правду про Крым, забанены Стешиным

10. Седьмой годовщине оккупации посвящается. Пока понаехи воют, что “Украина ничего не делала”, местные, хлебнувшие жизни в родной говени, говорят свою правду: “И не говорите нам, как плохо было при Украине!!! Да, было трудно и проблем было куча, НО *родненькие* пришли и показали, что такое ЖОПА! И не пишите мне ересь про сепаратизм и т.д. Я и моя семья за этот референдум молились, мы бежали туда, радовались как ненормальные!!! И что? В Новом Свете закрыли и поссовет, и коммунхоз, и ДАЖЕ ШКОЛУ НАЧАЛЬНУЮ!!!! Сколько мы за эту школу бились, писали, умоляли оставить нашим детям! Хрен!!! Кому нужны мы? Щас все раскурочат, растащат, и нас тоже погонят с прекрасной земли у моря. Вот тебе и вернулись домой…”

11. “Кажется, в Симферополе 18 марта будет концерт. Не планировали из-за коронавируса. Но…” — даже пропагандоны Крыминформа несколько озадачены… А не парьтесь — говень просто снимет сюжет, что все в Крыму прекрасно, понаехи восторг в камеру изобразят… Отпал Крым… Отпал

12. Кремль отказал регионам россии в праве на референдум о самоопределении, мотивируя тем, что “это будет являться нарушением Основного закона рф”, — заявил Песков. Напомню ватной шобле, что в 2014 году Кремль нарушил Основной Закон Украины: “Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України”

13. По уверению российской пропаганды, Крым законно и мирно “отделился” от Украины после “переворота” на Майдане и прихода к власти “фашистской хунты”. Однако в этой схеме не нашлось места самой россии и ее действиям весной 2014 года. В реальности же Крым не “отделился” от Украины, а был сначала оккупирован российскими войсками, а затем произошла попытка аннексии, причем Кремль приступил к захвату полуострова 20 февраля — еще до появления в Киеве новой власти. Кроме того, у крымских властей не было полномочий на односторонний выход из состава Украины. Предлагаю вашему вниманию разоблачение девяти наиболее распространенных кремлевских мифов, оправдывающих оккупацию Крыма + фото и видео

P.S. На севастопольском паблике вспомнили, как в 2014 году оккупанты пытались заманить вату на оккупендум, обещая высокие зарплаты и пенсии (такой вот у них “патриотизм”), а теперь кто-то разместил “10 гарантий для Крыма”, в которых оккупанты “гарантировали” Крыму рай. Спустя 7 лет оккупации жители Крыма и Севастополя так комментируют те обещания: “Таки да. Эту бумажку бросали в почтовые ящики. Прошло всего 7 лет, а какая пропасть образовалась из-за этого вранья”, “Некорректное сравнение. Выплаты меньше в Украине, НО и цены в Украине были ниже, а также, как выяснилось потом, в Украине и различных платежей на порядок меньше”, “Хорошая агитка!”, “Дезинформация, причем грубая, на дурака”, “В Украине ОЛИВЬЕ задарма давали. Во вы лоханулись, гардемарины! Какая боль! Гавань-Севастополь 100000-0!”, “Это было боевой пропагандой, рассчитанной на разум ходячих желудков”…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.