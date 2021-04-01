1. "Хотят ли русские войны?". Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику. А крымские ватники думали, что мост нужен для того, чтобы к ним приехали толпы богатых туристов? Другого турпотока на военной базе быть не может. В сети продолжают появляться видео с эшелонами военной техники оккупантов, которую они перегоняют из россии в Крым

2. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что под видом стратегических учений "Запад-2021" россия осуществляет наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Тем временем командование армии США в Европе повысило уровень боеготовности до максимального из-за обострения ситуации на Донбассе и концентрации российских войск вблизи границы с Украиной

3. Против крымчан за отказ служить в армии рф оккупанты возбудили уже более 200 уголовных дел

4. Огорчает охват маразмом говени — даже в самых тихих крымских уголках детей не спрятать от Путлерюгенда

5. Государственный банк Украины Ощадбанк планирует обжаловать решение Апелляционного суда Парижа отменить взыскание с россии $1,3 млрд из-за потерянных активов в оккупированном Крыму

6. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал недвижимость в Крыму, в том числе участок площадью 126 кв. м, купленный ублюдком в мантии 10 июля 2018 года, уже после начала оккупации Крыма россией

7. Пока Тупицкий оформляет себе участки в Крыму, Кабинет министров Украины принял решение о денонсации соглашения с правительством россии о сотрудничестве в области туризма. Причина — "в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины". В документе подчёркивается, что "фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют"

8. Захарова кокса отсыпала: коллаборант Константинов, ранее выпрашивающий воду для Крыма, снова заявил, что Крым не нуждается в поставках воды и электроэнергии с материковой Украины. Грозит Украине "ответственностью за блокады" и обвиняет в "агрессии против Крыма"

9. В рамках круглогодичной акции "камни с неба" оккупанты вводят в Крыму новый налог — налог на имущество (квартиры, дома, гаражи и т.д.). Это ежегодный налог. Налоговые уведомления разошлют до 1 ноября, а уплатить побор нужно будет до 1 декабря

10. Пока оккупанты продолжает топить коллаборанта Талипова в сексуальных скандалах, Горный, подозревая, что может оказаться следующим "насильником карликов", написал: "Ухожу из Крыма, устал от этого идиотизма…. и комментировать не буду. Может ли проститутка и шантажистка быть общественницей, тем более если она — лживое быдло без трусов? В нормальном обществе нет, но в Крыму — да, если кому-то это выгодно. Кому? Кому-то. Дно и позорище. Я знаю ответ, кому… Будем наблюдать, как говорится, дебилам лучше не мешать, сами все сделают. Тем временем я решил про Крым и происходящее здесь больше не писать. Как минимум в ближайшее время. Видимо, Крым достоин таких менеджеров и псевдообщественниц, без трусов… И тьма, и грязь уйдёт, но дно пробито"

11. Террористов с оккупированной россией части Донбасса продолжает неистово бомбить из-за интервью Поклонской, в котором она обвинили их в том, что они наживаются на войне и превратили Донбасс в помойную яму, а главарей террористической группировки "ДНР" назвала тем, кем они и являются — убийцами. Теперь террористы намерены запретить въезд Поклонской в созданное россией гетто на Востоке нашей страны, а также просят Гоблина не выдвигать Поклонскую на следующие "выборы" в Госдуру. Посмотрите влог Дениса Казанского на эту тему

12. "Слышали бы вы, как крымчане воют о том, какую им россию обещали и в какую россию они попали. Но после нытья добавляют: никто нас из этого (лагеря, дурдома — эпитеты разные) уже не выпустит". Глупости! Не только "выпустит", но и выгонит… под хрипы пытающихся ржать Искандеров

13. Скандалы с массовой вырубкой оккупантами деревьев по всему Крыму следуют один за другим. Жители гетто делятся мрачными прогнозами: "Как это назвать? И нам рассказывают, что мы должны быть счастливы? Варвар!", "Эти москвичи едут, чтобы убивать нашу природу?? Позор и срам таким (гостям)", "Что происходит? Решили здесь всё уничтожить!!! Нет слов!!!", "Кто платит больше, тот прав! Скоро от Крыма одна пустыня с заборами останется!", "Так они специально исключили Крымскую сосну из Красной книги Крыма. Хотя им на любые книги, если есть чековая книжка…", "А я помню, при Украине не дай Бог дерево тронуть", "Вот и до нас дошёл этот беспредел. Неужели мы опять смолчим?", "К сожалению, в Партените нет никаких "мы". Может, раньше были. Сейчас каждый за себя трясётся. А большинство "солдат НАТО" боится", "И так весь Крым спилят", "Пилят и будут пилить", "Вот что происходит, когда свиньи дорываются до всего живого", "Вдоль трассы Севастополь-Ялта пилят деревья. Как так-то?", "Оставит нам эта бандота у власти в Крыму выжженную землю после себя! Если, конечно, мы доживем до того момента, когда они свалят!", "Свалят только тогда, когда природа начнёт мстить за все: землетрясения, наводнения, ещё чего-то", "Кстати, интересно, а есть ли прямая связь: чем сильнее вырубка, тем меньше воды и больше засуха? Деревья в нынешнем контексте проблем с водой на полуострове нужно беречь как зеницу ока, а их вырубают беспощадно: в Симферополе, на ЮБК, да везде", "В природе всё взаимосвязано: не будет деревьев — будет пустыня!", "Скоро Крым превратят в пустыню, и вокруг будут бетонные дома, похожие на тюрьмы!", "Прощай, Крым, тебя заживо хоронят"

P.S. "Прощай, Крым, тебя заживо хоронят" — и это не просто метафора. Того Крыма, каким мы его помним 7 лет назад, уже нет. И с каждым днем изменения все разительней, а убийство — все очевидней.

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