1. По всему Крыму продолжают появляться украинские флаги и надписи в поддержку приближающегося саммита Крымской платформы в Киеве

2. У оккупантов полыхает дупа из-за предстоящего саммита Крымской платформы. Угрожают всему миру, подписи обслуживающих Кремль упырей собирают, обращаются к человечеству: “Российское экспертное сообщество сделало обращение к коллегам и всем жителям стран мира в связи с тем, что киевская власть, заручившись поддержкой некоторых государств, прежде всего участников НАТО и Евросоюза, 23 августа будет проводить провокационный саммит, который популисты назвали международной площадкой по деоккупации Крыма — "Крымская платформа". Эксперты подчеркивают, что провокационное мероприятие нужно для того, чтобы разжечь вражду по отношению к рф. Отмечается, что саммит может привести к конфликту в Черноморско-Азовском регионе. Возможны серьезные последствия миру и стабильности как в Европе, так и на всем евразийском континенте”.

3. Крымскотатарский активист Заир Смедля получил от оккупантов “предостережение” накануне Дня Независимости Украины. Пишут, что 24 августа в Крыму намечаются “незаконные акции экстремистского характера, направленные на дестабилизацию ситуации”. Аналогичные страшилки получат и другие активисты. Рашисты боятся как огня

4. В Москве на 46-м году жизни умер ультраправый Мануэль Оксенрайтер, игравший в российских пропагандистских поделках роль “честного зарубежного журналиста”. На этом видео начала марта 2014 года он утверждает, что российских войск в Крыму нет, а лишь одна сплошная самооборона. Но выступлениями деятельность Оксенрайтера не ограничивалась. В 2018 году он подговорил трех поляков поджечь здание “Общества венгерской культуры Закарпатья” в Ужгороде. Должен был получиться отличный репортаж о разгуле нацизма в Украине… Но поляков поймали, один из них выдал заказчика, против Оксенрайтера возбудили уголовное дело в Украине и Германии

5. Зеленский подписал принятый еще в июле закон об отмене позорной “Свободной экономической зоны “Крым”. Среди прочего, закон запрещает осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию до восстановления на этой территории конституционного строя Украины. Кроме того, на время оккупации запрещается перемещение товаров из и на оккупированную территорию, за исключением товаров в багаже физлиц

6. Жителей Гурзуфа оккупанты принудительно выселяют из их домов, расположенных вблизи детского лагеря “Артек”, предоставляя взамен жилье в многоэтажном карточном доме, который не ввели в эксплуатацию. Местные жители снова счастливы: “Я родилась и прожила на ул. Гайдара 37 лет. Здесь уже выросли мои дети, а сейчас нашу семью с одноэтажного дома, с отдельным выходом, хотят запихнуть в 12-этажный дом с площадью меньше, чем у нас сейчас. Такая реновация в россии??? Новый дом больше года не введен в эксплуатацию, а там уже живут те, кто сдался и переселился”, “Своими глазами видел, как в этом доме на 11 этаже заклеена бумажным скотчем огромная трещина в коридоре, из которой сочится вода. Хожу к другу в гости, он живет на 11 этаже. Когда ухожу от него, захожу в лифт, а лифт такой красивый, стильный, нажимаю на первый этаж, лифт едет на 12, потом на 11, потом на 10, потом опять на 11, потом на 9 или 8, потом опять на 11, ну вы поняли. А дому ещё только год. Подвал уже затоплен, кстати. Крыша текла сразу”. Люди также рассказывают о произволе росгвардии в отношении местных жителей — их не пропускают домой через главную дорогу, а требуют обходить территорию “Артека” через трассу, от Краснокаменки до Лаврового. Кроме этого, местные жители вынуждены получать пропуск, чтобы попасть к себе домой: “Ни родных, ни гостей нельзя пригласить даже на Новый год или День рождения! Самоуправство и выдворение местных жителей! А хуже всего, что ни полиция, ни прокуратура не реагируют!”. Чтобы заставить людей переселиться, им отключают услуги интернета и телевидения. Но даже те, кто согласился переехать, не могут оплачивать коммунальные услуги, поскольку дом не принят в эксплуатацию, хотя договоры жильцами подписаны: “Директор Артека предупредил, что Артек как арендодатель имеет полное право выселить тех, кто не платит коммуналку более чем полгода. Платить некуда”. Напомню, что после вторжения в Крым оккупанты начали масштабную стройку на территории детского лагеря “Артек”. В ходе этого варварского строительства было уничтожено старое мусульманское кладбище. Дома людей оккупанты сносят ради новых корпусов и других построек

7. Из-за сильных осадков в оккупированной Керчи пострадал ряд объектов культурного наследия. В частности, по причине оползня пострадали Аджимушкайские каменоломни, Царский и Мелек-Чесменский курганы, склеп Деметры

8. Ну, и по традиции аэропорт Симферополя поплыл. Крыша, которую после прошлого потопа “чинили”, снова течет как решето

9. “Суточный прирост больных в городе-герое (Севастополе) сейчас является самым высоким по стране. Кроме того, регион стал одним из лидеров по уровню распространения инфекции”, — сообщили оккупанты. Вот так, без единого выстрела рашисты убивают крымчан. РА-СИ-Я!

P.S. Будни Артека в говени. Видеоверсия с воем ватницы, которая так ничего и не поняла: “Выселение местных жителей готовилось более пяти лет, с момента присоединения Крыма к рф, а может, и дольше. Я живу в поселке Гурзуф с самого рождения! Никогда такого беззакония и беспредела не было! Артек всегда находился в долгосрочной аренде у поселка Гурзуф. Никогда собственником земли он не являлся. В 2017-2018 годах Артек строит забор, высотой в 2,5 метра, сверху натягивая колючую проволоку, которая не на каждой тюрьме имеется, где проживали на тот момент обычные люди, граждане рф. Дом, в котором я родилась, никогда не был собственностью Артека. То, что происходит сегодня с выселением людей, это игра с судьбами людей. Принудительное выдворение людей из собственных законно занимаемых домов и квартир привело к смерти не одного моего соседа. Самое страшное, что в борьбе за свои права умерла и моя мама — не смогла пережить и перенести указанного выше беспредела”

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