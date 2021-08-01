Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел

1. Мечеть Джума-Джами по праву считается одной из самых красивых мечетей Крыма. Ее возвели в середине XVI века по приказу Девлета I Герая. В наше время Джума-Джами — главное украшение Кезлева — Евпатории. Посмотрите очередной сюжет об “исконной русскости” Крыма

2. Нові правила перетину держкордону та меж з окупованими територіями України почнуть діяти з 5 серпня! Які зміни Уряд вводить для наших громадян, які в’їжджають на материкову частину України з окупованого Криму? Дізнайтеся за посиланням

3. В аэропорту “Херсон” при попытке въезда задержали гражданина Украины, подозреваемого в осуществлении перевозок крымчан, незаконно призванных на службу в армию российских оккупантов. Задержанный руководит частным предприятием в Саках, специализирующимся на пассажирских перевозках. По информации Центра журналистских расследований, речь идет о Захарченко Павле Юрьевиче

4. Люблю такие истории! Семья оккупантов, состоящая из девяти человек, после захвата Крыма понаехала в “родную гавань”, продав всё свое имущество в рф. Теперь они уже больше месяца живут без воды и света. Оккупационный “суд” отобрал жильё, объявив покупку незаконной. Дом собираются сносить под нужды военных. Путин, помоги!

Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел
Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел

5. “Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно” — Песков признался, что в Кремле знают о блокировке в Крыму трансляции Олимпийских игр, но констатировал, что сделать с этим ничего не могут. Величие треснуло по швам

Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел
Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел
Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел
Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел

6. Форосята, это называется КАК КОТЯТ… Вы шо там, аквафрешами машете, путину пишете? Ну, машите-пишите: “НАС ОПЯТЬ РАЗВЕЛИ! КРЫМСКИЕ ВЛАСТИ СНОВА ОБМАНУЛИ защитников Форосского парка! По открывшимся новым обстоятельствам, мы, обычные люди, изучая законы, поняли, что нас снова пытаются обмануть! Переделав статус с "ДЕТСКОГО" на "МОЛОДЁЖНЫЙ", территория останется все равно ЗАКРЫТОЙ ЗАБОРАМИ!!!, но при этом они еще получат возможность узаконить высокую этажность — с 3-х этажей до 9-ти! А ещё прикроются людьми, мол, люди попросили, а мы такие хорошие пошли им навстречу!!! Вот так ВЛАСТИ КРЫМА БОРЮТСЯ С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ, вместо того чтобы СЛУЖИТЬ ему. Наша цель — снести весь недострой и ВОССТАНОВИТЬ ПАРК. ТАК ЦИНИЧНО И ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ЕЩЁ НЕ РАЗВОДИЛИ собственный народ”. Эти ватники еще не поняли, как их развели в 2014-ом!

Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел
Новости Крымнаша. Предатели снова просят Путина остановить беспредел

7. В Крыму продолжают бурно обсуждать последнее избиение понаехавшими чеченцами жителей Крыма. Появилась даже информация от стекловатного Сандрика, что избитый скончался: “(Кизяк Сергей Акимов пишет) Разве такое могло произойти при Украине? Но Крым наш”, “Где казачество и патрулирование?”, “Бухает твое казачество беспробудно! На мой взгляд, они только против геев выступать смелые!”, “И русские мужики зассали, и полицаи очканули. Потому что мы все прекрасно знаем, что чеченцы могут творить что хотят, и им за это ничего не будет”, “Вас от бандеровцев и геев спасли в 2014 году – радуйтесь теперь!”, “Главное, что не биндеровцы”, “Бандиты (прим — чеченцы) со стволами. А у русских одно средство индивидуальной защиты — спирт”, “И ничего им не сделают. У нас в Крыму ситуации с чеченцами были и более серьезные, и ничего. Их не трогают, вместо них наказывают подставных лиц”, “До 14 года в Крыму не было проблем с представителями самой мирной…”, “Так это же ваши ребята, которые освободили Крым от бандеровцев и геев в 2014 году! Я ничего не путаю? До 2014 года в Крыму был настоящий рай, на мой взгляд!

8. “При Украине с русским языком в Крыму было намного лучше — однозначно! Понаехавшая русня привезла в Крым свою тотальную безграмотность — что взять с необучаемых? Теперь становится понятной нетерпимость к украинскому языку — она присуща исключительно тем, кто не в состоянии освоить грамоту хотя бы одного языка” — так наш евпаториец прокомментировал очередные ошибки в элементарных словах в объявлениях, заполонивших оккупированное гетто

9. Воет пропагандон, предатель Украины из Ялты, борец со всем украинским Сергей Сардыко: “Вчера на набережной одному чиновнику представители “стихийной торговли” пообещали проломить голову. В Ялте снова бандитские 90-ые?”. Наш крымчанин добавил: “Вся россия до сих пор так и не вышла из 90-х. Бандиты. Братки. Крышевание. Мы об этом уже забыли с 98-го. И тут БАЦ. И машина времени”

10. Оккупанты в Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, сменивший закрытый оккупантами же “Казантип”. Закрыли сегодня ночью, без объявления, так сказать, ворвались и разогнали нафиг с ОМОНом. Московские мародеры на обломках “Казантипа” паслись. Без масок, подлецы! В пандемию! Теперь неистово воют.

11. Гурзуф. Чебурек и пластиковый бокал разливного пива — блюдо 2021. И на завтрак, и на ужин. На вопрос: вы что, и дома так жрете? Отвечают: нет, здесь мы на отдыхе, здесь мы шикуем. Дома питаемся чуть хуже… Хуже??? Говном, что ли???

12. Когда радостно бежали на оккупендум с криками “Путин, введи”, но что-то пошло не так. Самое печальное, что спустя 7 лет вата так и не поняла: не было никаких “освободителей”, никакого “возвращения в родную гавань”. К ним пришли оккупанты, чтобы превратить их дом в свою военную базу

P.S. Ватники записали очередную челобитную к сцарю: “Уважаемый владимир владимирович! Вот уже два года нашу Добровскую долину лихорадит! Просим вашего личного вмешательства! Остановите беззаконие и беспредел в российском Крыму. В российском Крыму должны быть российские законы! Помогите нам, пожалуйста!”, — жалуются ватоголовые. Не нравится ватникам, что через Добровскую долину оккупанты решили проложить дорогу, вблизи Аянского водохранилища, с целью личного обогащения после последующей застройки района коттеджами для, цитата, “статусных людей”. Ну, щаз путин вам как поможет, да как разберется, да как с российскими-то законами! Ахахах! Безмозглые твари!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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