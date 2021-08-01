1. Мечеть Джума-Джами по праву считается одной из самых красивых мечетей Крыма. Ее возвели в середине XVI века по приказу Девлета I Герая. В наше время Джума-Джами — главное украшение Кезлева — Евпатории. Посмотрите очередной сюжет об “исконной русскости” Крыма

2. Нові правила перетину держкордону та меж з окупованими територіями України почнуть діяти з 5 серпня! Які зміни Уряд вводить для наших громадян, які в’їжджають на материкову частину України з окупованого Криму? Дізнайтеся за посиланням

3. В аэропорту “Херсон” при попытке въезда задержали гражданина Украины, подозреваемого в осуществлении перевозок крымчан, незаконно призванных на службу в армию российских оккупантов. Задержанный руководит частным предприятием в Саках, специализирующимся на пассажирских перевозках. По информации Центра журналистских расследований, речь идет о Захарченко Павле Юрьевиче

4. Люблю такие истории! Семья оккупантов, состоящая из девяти человек, после захвата Крыма понаехала в “родную гавань”, продав всё свое имущество в рф. Теперь они уже больше месяца живут без воды и света. Оккупационный “суд” отобрал жильё, объявив покупку незаконной. Дом собираются сносить под нужды военных. Путин, помоги!

5. “Это все регламентируется МОК, поэтому здесь у Первого канала роли нет никакой абсолютно” — Песков признался, что в Кремле знают о блокировке в Крыму трансляции Олимпийских игр, но констатировал, что сделать с этим ничего не могут. Величие треснуло по швам

6. Форосята, это называется КАК КОТЯТ… Вы шо там, аквафрешами машете, путину пишете? Ну, машите-пишите: “НАС ОПЯТЬ РАЗВЕЛИ! КРЫМСКИЕ ВЛАСТИ СНОВА ОБМАНУЛИ защитников Форосского парка! По открывшимся новым обстоятельствам, мы, обычные люди, изучая законы, поняли, что нас снова пытаются обмануть! Переделав статус с "ДЕТСКОГО" на "МОЛОДЁЖНЫЙ", территория останется все равно ЗАКРЫТОЙ ЗАБОРАМИ!!!, но при этом они еще получат возможность узаконить высокую этажность — с 3-х этажей до 9-ти! А ещё прикроются людьми, мол, люди попросили, а мы такие хорошие пошли им навстречу!!! Вот так ВЛАСТИ КРЫМА БОРЮТСЯ С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ, вместо того чтобы СЛУЖИТЬ ему. Наша цель — снести весь недострой и ВОССТАНОВИТЬ ПАРК. ТАК ЦИНИЧНО И ОТКРЫТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ЕЩЁ НЕ РАЗВОДИЛИ собственный народ”. Эти ватники еще не поняли, как их развели в 2014-ом!

7. В Крыму продолжают бурно обсуждать последнее избиение понаехавшими чеченцами жителей Крыма. Появилась даже информация от стекловатного Сандрика, что избитый скончался: “(Кизяк Сергей Акимов пишет) Разве такое могло произойти при Украине? Но Крым наш”, “Где казачество и патрулирование?”, “Бухает твое казачество беспробудно! На мой взгляд, они только против геев выступать смелые!”, “И русские мужики зассали, и полицаи очканули. Потому что мы все прекрасно знаем, что чеченцы могут творить что хотят, и им за это ничего не будет”, “Вас от бандеровцев и геев спасли в 2014 году – радуйтесь теперь!”, “Главное, что не биндеровцы”, “Бандиты (прим — чеченцы) со стволами. А у русских одно средство индивидуальной защиты — спирт”, “И ничего им не сделают. У нас в Крыму ситуации с чеченцами были и более серьезные, и ничего. Их не трогают, вместо них наказывают подставных лиц”, “До 14 года в Крыму не было проблем с представителями самой мирной…”, “Так это же ваши ребята, которые освободили Крым от бандеровцев и геев в 2014 году! Я ничего не путаю? До 2014 года в Крыму был настоящий рай, на мой взгляд!”

8. “При Украине с русским языком в Крыму было намного лучше — однозначно! Понаехавшая русня привезла в Крым свою тотальную безграмотность — что взять с необучаемых? Теперь становится понятной нетерпимость к украинскому языку — она присуща исключительно тем, кто не в состоянии освоить грамоту хотя бы одного языка” — так наш евпаториец прокомментировал очередные ошибки в элементарных словах в объявлениях, заполонивших оккупированное гетто

9. Воет пропагандон, предатель Украины из Ялты, борец со всем украинским Сергей Сардыко: “Вчера на набережной одному чиновнику представители “стихийной торговли” пообещали проломить голову. В Ялте снова бандитские 90-ые?”. Наш крымчанин добавил: “Вся россия до сих пор так и не вышла из 90-х. Бандиты. Братки. Крышевание. Мы об этом уже забыли с 98-го. И тут БАЦ. И машина времени”

10. Оккупанты в Крыму закрыли фестиваль Z.Fest, сменивший закрытый оккупантами же “Казантип”. Закрыли сегодня ночью, без объявления, так сказать, ворвались и разогнали нафиг с ОМОНом. Московские мародеры на обломках “Казантипа” паслись. Без масок, подлецы! В пандемию! Теперь неистово воют.

11. Гурзуф. Чебурек и пластиковый бокал разливного пива — блюдо 2021. И на завтрак, и на ужин. На вопрос: вы что, и дома так жрете? Отвечают: нет, здесь мы на отдыхе, здесь мы шикуем. Дома питаемся чуть хуже… Хуже??? Говном, что ли???

12. Когда радостно бежали на оккупендум с криками “Путин, введи”, но что-то пошло не так. Самое печальное, что спустя 7 лет вата так и не поняла: не было никаких “освободителей”, никакого “возвращения в родную гавань”. К ним пришли оккупанты, чтобы превратить их дом в свою военную базу

P.S. Ватники записали очередную челобитную к сцарю: “Уважаемый владимир владимирович! Вот уже два года нашу Добровскую долину лихорадит! Просим вашего личного вмешательства! Остановите беззаконие и беспредел в российском Крыму. В российском Крыму должны быть российские законы! Помогите нам, пожалуйста!”, — жалуются ватоголовые. Не нравится ватникам, что через Добровскую долину оккупанты решили проложить дорогу, вблизи Аянского водохранилища, с целью личного обогащения после последующей застройки района коттеджами для, цитата, “статусных людей”. Ну, щаз путин вам как поможет, да как разберется, да как с российскими-то законами! Ахахах! Безмозглые твари!

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