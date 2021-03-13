1. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект “Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь”

2. Евросоюз продлил на полгода полезные санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц из россии и Украины за “подрыв территориальной целостности Украины”

3. По стопам Гитлера: оккупанты 11 марта провели обыски в Ялте по 13-ти адресам у представителей религиозной организации “Свидетели Иеговы”. Причиной обысков стало новое уголовное дело “о финансировании экстремистской организации”. У некоторых людей выламывали двери. Задержан один человек

4. В Ялте -1, но ощущается как 1937

5. Полицаи пытались вручить повестку в “Центр по противодействию экстремизму” председателю Судакского регионального меджлиса Ильверу Аметову, который отказался подписать документ. “Я являюсь действительным председателем регионального меджлиса. Меня народ избрал, я от этого не отказываюсь”, — сказал Аметов

6. YouTube начал маркировать пропагандонский фильм с путиным “Крым. Путь на Родину” как “оскорбительный” и “шокирующий”. Оккупанты грозятся заблокировать весь YouTube

7. Левой рукой понаехавший до оккупации в Крым рашист Илья Большедворов учит своего сына любить россию, а правой — воет в соцсетях о репрессиях и гонениях.

8. Два бухих понаехавших рашиста в центре Симферополя в попытке скрыться от сотрудников заведения, не расплатившись по счету на сумму более 20 тыс. руб., сели в автомобиль BMW, и при попытке скрыться прокатили на капоте полицая. Зато без бандер!

9. Севастополь. Место отдыха “Торопова дача”. Как отдохнули? Проезд перекрыт железными воротами без каких-либо пояснительных табличек. Калитка закрыта на ключ. В комментариях местами прозрение: “Начинает доходить, что нас тупо н@еб@ли 7 лет назад?”, “Скоро не останется у нас ничего. Только проблемы с водой, парковки и заборы”. И еще один ватник Альберт Султаниязов на полном серьезе велел терпеть и привыкать, а также рассказал, какая плохая была Украина и как бы сейчас нам запретили говорить на русском. Стандартная чушь из зомбоящика

10. Многочисленные попытки оккупантов погасить скандал с уничтожением Форосского парка не увенчались успехом. Крымчане в соцсетях негодуют и рассуждают о том, во что может вылиться массовое недовольство: “(Аксенов) причесал лохов”, “Это рассчитано на полных дураков?”, “Спасибо, барин. Народ вообще ниже плинтуса опустили”, “Лишь бы рот людям заткнуть, Луну с неба пообещают!”, “Лапша бесплатно всем крымчанам уже 7 лет!!!”, “Если сейчас замолчать, не только Форос, весь Крым закатают в бетон”, “Власть сама загоняет себя в тупик: если продолжать игнорировать народ и свирепствовать — бунта не избежать, ну а если не свирепствовать — он тем более будет”, “Если у них эта авантюра пройдет — грош цена нам, крымчанам, что не отстояли, и такая же цена всей крымской власти и российской в придачу! Грош цена! Уже сейчас видно!”, “(Коллаборант Ерманов пишет) Вы только посмотрите, что эти демоны высадили в Форосском парке взамен спиленным столетним ливанским кедрам, вековым дубам и т.д. Помните эпизод из фильма про Мистера Бима, как он испортил картину за $50 млн, и чтобы его не спалили, нарисовал ей морду?”, “Высадили для галочки, кинули псам кость”, “Какое гнусное скотство по отношению к крымчанам!!!”, “Когда на Рождество 1942 года немецкие солдаты срубили несколько ёлок в Никитском ботаническом саду, их командование примерно наказало. Но то были фашисты, и их не жалко”, “Щупальце распустились уже по всему Крыму. И нет надежды, что когда-нибудь ОНИ нажрутся”

11. В оккупированном россией Крыму треть квартир покупают понаехавшие рашисты, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири, сообщили оккупанты. Мой знакомый маклер сказал, что в новостройках до 90% жилья скупают понаехи. Маклеры — почти все уже тоже оттуда

12. “Власти” Крыма решили не проводить масштабных торжеств по случаю седьмой годовщины событий 2014-го года, — заявил коллаборант Константинов. Говорит, что пандемия виновата. А на самом деле — настроения крымчан — чтобы не провоцировать извержение разочарования на фоне масштабного сбора трофеев россией в Крыму. “Это теперь день скорби после 7 лет, проведённых в рашке” — первый же коммент из Симферополя под новостью

P.S. Как вы уже знаете, оккупанты начали снос 19-этажного жилого дома в южнобережном поселке Парковое. Построенное два десятилетия назад фирмой Константинова здание мешало обосноваться в Крыму дружкам путина из Газпрома. Причем многие квартиры были взломаны оккупантами, а все вещи — украдены. Сегодня упоротые ватники, которые ждали россиюшку, со слезами на глазах и дрожащим голосом записали свой вой. Обратите внимание на то, как их челюсти не смогли выговорить слово “Украина”, которое каждый упоротый ватник заменяет словом “СССР”. По заслугам получили, в общем-то: “Мы законные приобретатели, купили квартиру на последние деньги. Все свои заработанные кровные деньги вложили в эту недвижимость. Нас этого лишают! Пришла россия, мы все голосовали двумя руками, что пришла матушка-россия, которая нас защитит! А теперь получается, наоборот! Это мачеха, которая забирает у нас последнее! Последние наши кровные сбережения! Ну так же нельзя!”, “В 2017 году мы приобрели недвижимость в поселке Парковое по всем документам, которые зарегистрированы в Росреестре. Перед новым 2020 годом для нас было большим шоком то, что пришел иск о том, чтобы снести высотное здание по нашему адресу, еще и за счет жильцов. Мы этим возмущены! Целый год мы писали во все инстанции. Были отписки о том, что суд решит. Вот решение суда свершилось 18 февраля (2021 года). Начался снос. Мы переживаем, беспокоимся, возмущению нет предела! Говорят о том, что права жителей Крыма не нарушаются. Представитель россии выступает в ООН с теми заявлениями, что в Крыму не нарушаются права! А как назвать нарушение прав собственности человека?!”, “Я не знаю, раньше, при советском союзе, если мы что-то купили, за что-то заплатили, мы были уверены, что оно наше! А теперь мы не уверены ни в чем! Деньги вложены! Надежды вложены! А в итоге веры нет ни во что! Защиты нет ни в чем! Помогите! Люди, помогите! Каждый может быть на нашем месте!”. ПОДЕЛОМ!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.