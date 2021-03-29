1. Оккупанты продолжают блокировать доступ адвокатов к арестованному фрилансеру Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владиславу Есипенко, который находится в СИЗО Симферополя. Оккупанты подвергли Есипенко пыткам и заставили на камеры пропагандонов признать свою вину

2. В оккупированном россией Крыму очередной прорыв — на полуострове значительно выросло число заболевших онкологией среди детей. Врачи говорят, что “это связано не только с экологией, но и с общим состоянием общества”. Россия несет смерть!

3. Ночью Украина перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Теперь время на свободной от рашизма территории нашей страны и оккупированных россией территориях снова одинаково

4. Кажется, до ваты доходит, откуда угроза исходит, но прямо еще не могут сказать: “Крым, мой любимый, над тобой нависла страшная угроза, и это не Украина и не НАТО, это два слова: распил и откат”, “И еще много-много дураков”, “Я даже не могла представить, что их так много”, “Это было ясно еще в 2014 году”

5. Оккупанты заявили, что исковые требования по “водной блокаде” Крыма предъявят трем гражданам Украины: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву. Театр абсурда продолжается

6. Все для понаехов: в крымскую резиденцию “Газпрома” закупили оборудование для опреснительной установки. Резиденция находится в поселке Парковое, где оккупанты выдворили из своих квартир жителей 19-этажки, лишив их собственности и разворовав личные вещи. Дом сносят

7. “Приплыли”: на ватном ялтинском паблике случилось очередное острое ностальжи по круизным лайнерам, которые заходили в порт города до оккупации. Это те самые корабли НАТО, от которых вас и освободила россия

8. “Россияне берут кредиты для переезда в Севастополь. Город-герой вошел в топ ипотечного спроса на материке” — написали самые упоротые из упоротых пропагандоны ForPost. Стекловата бросилась комментировать: “Помните, сразу после воссоединения все хохлосми и ТВ криком кричали, что теперь россия будет заселять Крым материковыми? Тогда хотелось рассмеяться им в лицо. А оно вон как повернулось”, “Чего удивляться? Де-факто Крым — это Чечня”, “Ну спасибо ипотечной программе за то, что лет через 5 город превратится в обычные материковые трущобы”, “Не обычные. У нас вода будет по графику”, “Уничтожат и Крым, и Севастополь”, “Не вижу повода для радости от превращения милого, уютного города в бетонное гетто без воды, с застроенными рекреационными территориями, с загаженным морем, с вырубленными зелеными зонами, с транспортным коллапсом и неуклонным ростом преступности по причине безработицы”, “Вот только проблемы экологического характера не стоит забывать”, “Пора вспомнить, что Севастополь — база Черноморского флота! В первую очередь! И нанесение ядерного удара будет первым и мощным, об этом знают "переселенцы"? Нам нужен всего один забор — вокруг города! И ограничения на въезд!”, “Севастопольцы, которые делали Севастополь тем самым Севастополем, который смог подняться и вернуться домой, больше не нужны и про них не вспомнят. А тут будут жить новые "севастопольцы", которые будут молча сидеть и смотреть по телевизору ток-шоу. Оперы-балеты и новоделы тут строятся не для тех, кто был, а для тех, кто приедет, потому что нужна красивая картинка. А проблемы с экологией и водой — ну как-нибудь да решатся. Пока будет туристический сезон, вода будет круглые сутки, а в остальное время — по графику. Вон, по всем федеральным СМИ на 18 марта уже объявили, что проблемы Севастополя с водой решены, а в каком объёме и на какой срок — это уже дело десятое”, “Дорогие россияне, нет смысла переезжать жить в Севастополь. Работы постоянной нет. Если есть сезонная работа, то зарплата низкая, цены вровень с московскими, и растут ежедневно. Вода, якобы питьевая, из кранов плохого качества. Канализация без очистки сбрасывается в море, т.к. очистные не работают уже лет 10. Море летом превращается в грязную лужу. В Крыму с водой проблема, особенно в степных районах. Практически все фрукты-продукты везут из вне. Крымского практически нет. Застройка ведется хищнически и хаотично. Зелени у нас всегда было мало, но и ее последнюю уничтожают безжалостно. Пляжи в городе грязные, неухоженные, парки превращаются в бетонные площадки из плитки. Повсеместный захват морской прибрежной зоны всеми, кто только может урвать, и ЗАБОРЫ…, которые единственное, что у нас великолепно процветает и растет как вширь, так и в высоту. А еще у нас процветают сладкие обещания, которые льются рекой и удобряют всю эту красоту”, “Мы все когда-нибудь умрем — с заборами и без… Но без воды — оно вернее”, “Россияне с материка, помните: в Крыму нет: 1) крупных российских банков; 2) российских торговых сетей промышленных и продовольственных товаров; 3) российских компаний связи; 4) транспортной связи с внешним миром — хотя и аэропорт называется международным; 5) никаких зарубежных представительств и торговых фирм; 6) мобильная связь и интернет очень плохого качества; 7) ограничение потребления воды из-за засухи и перекрытия Северо-Крымского канала; 8) инфраструктура здравоохранения и образования в начальной стадии развития и модернизации; 9) цены на жильё искусственно завышены на 40-50% и не соответствуют действительному качеству и среде обитания”, “Да-да, россияне так и послушали нас и перестали ехать. Все только начинается, к сожалению. Застроят и заселят все. Хана полуострову”, “Когда закончится дерибан нашей земли? Когда уже закроют город? С каждым годом все хуже и хуже, по городу не проехать, Севастополь не резиновый, остановить все строительство без генплана и хватит понаехов!”

P.S. Граждане россии, которые нелегальным путем прибыли на временно оккупированные украинские территории, после их возвращения под контроль Украины, должны будут собрать свое шмотье и убраться из нашей страны, заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он также добавил: “Они, по сути, являются пособниками этого преступления, которое совершается официальной россией, официальным Кремлем”. А еще надо громче на официальном уровне заявлять, что понаехавшие не только будут вынуждены убраться из Крыма, но и лишатся всего незаконно купленного имущества, т.к. все крымские сделки являются незаконными!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.