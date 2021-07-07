1. “Он пережил пытки, и то, что он выжил, — в принципе чудо”. Владислав Есипенко — фрилансер Крым.Реалии. Он приезжал в Крым, чтобы освещать события на захваченном российскими нацистами полуострове. Сейчас украинец находится в заключении. Сегодня, 6 июля, в Крыму проходит первое судилище по делу Есипенко, в поддержку которого в соцсетях проводится международная акция #FreeYesypenko и #CrimeaIsUkraine в поддержку узника Кремля. Оккупанты продлили арест политзаключенному на 6 месяцев, до 18 декабря 2021 года. Посмотрите короткий сюжет, в котором семья Есипенко рассказала о его работе и аресте (видео).

2. Установлены данные командиров российских кораблей, участвовавших в агрессии против Украины, Грузии и Сирии. Расследование прочтите по ссылке, а также посмотрите фотографии и узнайте имена международных преступников

3. “Председателя Армянского горсуда” Ларису Лихачеву подозревают в “незаконной депортации украинцев” из Крыма. Прогнувшейся под оккупантов изменнице Родины и присяги грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, сообщили в Прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя

4. Ялта. Новые стандарты жизни при оккупантах: председатель Мотоклуба косметичек Кореиза Виталий Мовшович — большой любитель путина и хЕрурга Залдостанова — сначала избил ногами водителя автомобиля, а потом кинулся на него с ножом

5. Бахчисарай. Русло Чурук-Су вигребли технікою вже перед головним входом в Хансарай. Два останні фото — для порівняння, як було

6. Це міст, що веде до головної західної брами Хансарая. Ми бачимо, що окупантами знищено частину опори моста XVIII ст. Це вони так “реставрують”

7. Понаехавшие мародеры начали очередной дерибан — стартовали “раскопки в крепости "Керчь" и на Кыз-Ауле (древний некрополь)”. А названия-то какие “исконно-русские”… Напомню, раскопки на оккупированных территориях запрещены международными законами. Руське ВАРВАРЫ! а оккупанты начали его уничтожение

9. В Ялте продолжает подтапливать дома на нескольких улицах. В пунктах временного размещения по-прежнему остаются 38 человек, 6 из которых — дети. Сегодня и завтра в Крыму снова ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с

10. Вы не представляете на материке пещерность крымского нынешнего банкинга от оккупантов: “Надо признаться, в Крыму никаких банков нет, кроме РНКБ”, “РНКБ — это не банк, а калека”, “Очень неудобно, когда делаешь покупку через интернет, постоянно требуют карты Виза или Мастеркард, которые в Крыму нигде не получить. Надо ехать в Краснодар. Вообще бардак какой-то, и это на каждом канале изо дня в день пиз..ят, что Крым наш”

11. Симферополь. При ТНУ (самый престижный до оккупации вуз — ликвидирован оккупантами и превращен в шарашкину контору под названием КФУ) такой фигни не было! А в говени факультета Юнармии достаточно: “Плохая новость. В КФУ закрыли факультет физического воспитания. Теперь крымские спортсмены будут учиться на материке (прим — в россии). Почему так?”, “Когда в вузе отметили его 100-лете в 2018 году, преподаватели уже говорили, что теперь его уничтожат. Горе горькое. И это касается не только физвоса, а фактически всех других факультетов. Вы еще не знаете, сколько преподавателей сократили в университете за последние годы”

12. Севастополь. — Альо, это Кремль? — Де МТС с Билайном? — Ааа, пАнятнА: “В чернейший список сотовую связь в Крыму и Севастополе! Живем на Фиоленте в районе горбатого моста, и просто невозможно никуда дозвониться, это просто невыносимо. Медведя на трехколесном велосипеде научили ездить, людей в космос отправляют, 5G по всему миру ставят уже, а сраных пару вышек добавит, чтобы люди могли хотя бы элементарно позвонить, не говоря уже и мобильном интернете, не могут!!! 21 век — век технологий, бл*ть… Анонимно”, — написала понаехавшая балалайка. Как понял, что понаехавшая? Потому что крымчане не называют мобильную связь “сотовой”, а до оккупации все эти блага цивилизации у нас были с избытком.

13. Ялта до говени… Хлопковая группа грустит: “Вид на Ялту с борта Costa Mediterranea. 2012 (+фото)”. Комментарии не заставили себя ждать: “Блин, какая зеленая и красивая была Ялта, не то что сейчас”, “До оккупации жилось лучше, и туризм хороший был”, “Ватный (паблик) от нормального уже не отличишь… Гавань поработала. Забавный момент под фото попался: жительница ТИПА ЯЛТЫ усомнилась, что на фото — Ялта (лайнеры же). Ну зачем же так палиться, "крымчане"?”.

14. Окупований Крим, Беляус. Підготовка добрив для буряків не припиняється жодної хвилини: малюки-штурмовики з путлєр’югенду проводять військові навчання, риють окопи, стріляють та навіть… освоюють БТР. “За детство счастливое наше, спасибо родная страна!”. Хайль путлєр!

15. Из серии “спасенный русский язык”. В очередном плакате оккупантов “прекрасно” всё: и “минЕстерСВо” культуры, и “дача И.С. Свиягина”, которого звали Николай Сергеевич, следовательно — Н.С. Они даже в фамилии заказчика умудрились ошибку сделать. ПонАмаренко А.А.

P.S. “Я понимал, что если я не буду давать признательные показания против себя, то оперы ФСБ будут меня "урабатывать" и до суда я как минимум могу стать инвалидом, а как максимум просто не доживу до него. Внутренне для себя решил, что если начнут убивать — буду бороться до последнего. Если начнут пытать, то я рассеку бровь об угол стены (ударом головы), будет много крови и возможно это их остановит” — предлагаю по ссылке прочесть третье письмо из неволи от журналиста Владислава Есипенко, который прошел через жесточайшие пытки за то, что говорил правду о Крыме. Предлагаю и вам присоединиться к международной акции в поддержку репрессируемого украинца #FreeYesypenko #CrimeaIsUkraine, и написать что-нибудь о нем в своих аккаунтах в соцсетях

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