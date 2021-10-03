1. О переезде в “угробленный Украиной Крым” мечтают более 20% жителей россии, причем 15% из опрошенных уже начали подготовку к понаезду. Саранча угробит наш полуостров окончательно. Кочевое племя варваров!

2. В Севастополе пропагандоны провели опрос на улицах, не хотят ли жители города переехать в новые города Сибири, которые рашисты решили построить в далеком замостовье. Выяснилось, что на улицах в основном попадаются свежие понаехи. Они не собираются никуда уезжать, но ПРИДЕТСЯ… сразу после деоккупации!

3. Он вас от моря и из центра повытягивает. И в новые города Сибири запрет: “Вытащить людей из трущоб: путин анонсировал новую программу”, — сообщили пропагандоны. Севастопольские ватники бросились комментировать: “А кто людей загнал в трущобы?”, “Из трущоб в могилу — это его кредо”, “Автор слов *пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет* решил снова о нас позаботиться”

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4. Севастополь. Но зато мы в родной же говени! “Когда-то раньше и рыбы много было, и десятки рыбаков спокойно себе ловили рыбу… Даже на военных причалах брали закидушки, ловили бычков "кочегаров", спиннинг и целый арсенал. А сейчас все лесом”, — написал ватник, комментируя табличку на зазаборенном причале “Зона транспортной безопасности. Купание и ловля рыбы с причала запрещены”. Комментарии: “Но зато мы в россии”, “Страна заборов и ограждений”, “Это пройдет”, “Идите на куй со своими гребанными безопасностями. Как нырял всегда там за рапанами, так и буду”, “Самое интересное, что причал не действует. Я там еще пацаном ершей ловил, а сейчас…”, “Где забор, там порядок”

5. Оккупанты отчитались, что теперь новый мегазабор, который шокировал жителей Крыма, стал на 2 метра ниже. Не 6, как было до вчерашнего дня, а всего-то 4. Радуйтесь! “Это даже не позор, это скотство запредельного уже масштаба. Это не граница Мексики и США, это, ребята, окрестности Ливадийского дворца! Видимо, новый арт-объект — для поднятия туристической привлекательности региона. Вот так выглядит настоящее и будущее Южного берега Крыма — чтобы ни у кого не было иллюзий”, — пишут ватники. Слава путену! Слава росие!

6. Родная говень — это шлагбаум и мордовороты. Хватит, нагулялись уже: “Да уж, теперь только с дрона и можно посмотреть на Бирюзовое озеро над Гурзуфом. Там, рядом, на Черепаховом озере, вкрысу строят коттеджи, и до прошлого года можно было пройти, но егеря выносили мозг, мол, только костры не разжигайте. Но дело-то не в кострах в данном случае. А теперь у трассы недалеко от Гурзуфа шлагбаум стоит и домик с мордоворотом. Никого не пускают, мол, езжайте в Ялту и берите пропуск, а то штраф 4000 рупий с человека. В общем, догулялись мы по Крымским лесам. Спросили мы охранника, не из-за строительства ли коттеджей перекрыли проход для людей, ведь где это видано, что ходить в заповедник нельзя, а строить можно стало? А он сказал: что вас удивляет, это местные люди давно уже там дачи строят. Прямо смешно — рыбаки, что ли, из Гурзуфа такую артель организовали и никто им ни разу не препятствует, аж шлагбаум поставили человеколюбцы, чтобы людей не беспокоили”, — жалуется ватница.

7. Стабильный рост: за 1 октября в оккупированном россией Крыму выявили 587 новых больных коронавирусом, в том числе 179 в Севастополе. 13 пациентов скончались, в том числе 2 в Севастополе. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 111 079 случаев заболевания, 3736 пациентов скончалось

8. Ватники массово стонут из-за уничтоженной оккупантами медицины в Крыму: “При Украине хоть какая-то… Хоть… но была… Сейчас уничтожена вся медицина… А мы, полудурки… Ждали бесплатную”, “Медициной в Севастополе, Крыму надо заниматься, финансировать. А по факту: медицину в Крыму уничтожают, доступность — попасть на прием к врачу "сложно"; цены на качественные лекарства доступны только среднему классу. Народ вымирает”, “Самые опасные заболевания — это коррупция и оптимизация медицины, именно они убивают миллионы!”, “Да… Медицина в жопе. И что странно, в поликлинике направляют в платные, а сами позже в платных принимают”, “Жесть! Заболеть в Феодосии, проще умереть! Когда к нам придет медицина?! В Крым вливается столько денег, вопрос: куда? Походу, жизнь людей не ценится! Не представляю, как здесь болеть. Сплошное дно! А может, нас косит не ковид, а такого рода медицина!? Когда мы будем жить как люди!?”, “Пока врачи не перестанут голосовать, как им прикажут, и не научатся уважать себя, всё будет по-старому”, “Сыну нужно было УЗИ пройти. Записались. Так прошло три года, на УЗИ не попали и возраст вышел, уже 18 лет…”, “Который месяц болеет мать, записаться на приём к врачу просто невозможно! Чтобы записаться, нужно звонить в поликлинику в восемь утра. Звоню каждый день почти всю неделю, по нескольку часов — на двух номерах ВСЕГДА занято. Делаю более двадцати вызовов, но безрезультатно. В поликлинике сказали: "звоните дальше". Взяли данные: может, когда-нибудь наберут. Отношение свинское: на людей кричат. Ещё предупредили, что терапевтов нет вообще. Можно ли выжить с такой медициной, или это программа на уничтожение людей? Как попасть на приём к врачу, если дозвониться в поликлинику на запись — из разряда фантастики, а здоровье человека ухудшается?”, “Посетила сегодня 2 поликлинику, что на Лермонтова. В шоке!!! Кто там и где заседает и ищет источники распространения??? Вот они главные источники заразы — учреждения здравоохранения!!! В аптеку за бахилами чуть не передрались люди, в регистратуру толпа, но самое жуткое зрелище это на сдачу крови… человек 60 как минимум в одном коридоре, и хвост ещё в холл. У меня все((((”.

P.S. Предательница Поклонская с сожалением констатировала, что российская агрессия сформировала украинскую нацию: “Поздно говорить, что никаких украинцев нет, уже слишком много было сделано, и время такое прошло, что я склонна к тому, чтобы, наоборот, признавать, что да, сформировалась на сегодняшний день, с учетом пройденного, да, сформировалась украинская нация. И это надо признавать, и поменьше вливать бензин в этот огонь украинства. Украинец, русский… Ведь это же невозможно. Надо кому-то просто остановиться”. То ли обида в сепарше говорит за то, что выперли из Госдуры, то ли просто иногда у каждого ватника есть потребность говорить правду… хоть иногда

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