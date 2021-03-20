1. Супруга арестованного в Крыму фрилансера Радіо Свобода (Крым.Реалии) Владислава Есипенко Екатерина считает “интервью” с ее супругом лживому телеканалу “Крым-24”, опубликованное накануне, свидетельством “побоев, пыток и издевательств”.

2. Министры иностранных дел стран “Большой семерки” в годовщину российской оккупации Крыма заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Страны G7 также заявили, что приветствуют инициативу Украины по созданию “Крымской платформы”.

3. Оккупанты продолжают масштабные военно-террористические учения.

4. Прокуратура АРК сообщила о подозрении еще одному “военному комиссару” за незаконный призыв крымчан в армию. До оккупации Крыма россией изменник Родины Александр Кабашный служил в в/ч А0156 (г. Феодосия, пгт. Приморский) в должности начальника полигона .

5. Прошло 7 лет. В Лужниках состоялся очередной крымнашистский шабаш с участием путина. А “Большая семерка” напоминает, что Крым не будет российским никогда. Эту страну выгнали из “восьмерки”. Президент этой страны — убийца. Эта страна — главная угроза безопасности в Европе.

6. “Нельзя использовать детей в политических целях”, — совсем недавно вопила кремлёвская пропаганда. В Железноводске около 700 школьников согнали репетировать флешмоб под названием “Крым наш! Железно!”, посвящённый седьмой годовщине оккупации украинского полуострова.

В крымнашистский шабаш втянули и детей в российских детских садах.

7. Сами посмотрите массовость радости. Симферополь вчера был очень уныл.

8. Обнять и плакать: Евпатория “ликующая”.

9. Первыми “зрителями” на концерте в Севастополе вчера были свезенные стройными рядами ихтамнеты. Похоже на рехверендум очень… там голосующие тоже организовано ходили (видео). Позже подтянулась и дурновата посмотреть и поплясать.

Студентов свозили организованными группами и раздавали им флаги и разного рода транспаранты. Но людей все равно было очень мало.

10. В Ялте ликовали только представители оккупационной администрации, укокошенные бабы и путлерюгенд.

11. Ликующая Феодосия отписалась: “В страшном сне многое из того, что происходит сегодня, не представили бы тогда, семь лет назад”.

12. Илья Большедворов — гавкучий общественник, понаехавший в Симферополь до оккупации, и любитель не такой россии — отпраздновал “крымскую весну” обращением в ЕСПЧ. В тот самый, на который его говень полОжила? И с каким паспортом? В общем, вчера оккупанты посадили Большедворова на десять суток за то, что он снимал одиночный пикет.

Сегодня Большедворов объявил голодовку.

13. “Там огромные запасы, мы в этом УЖЕ уверены”: путинская шестерка и смотрящий за Крымом Марат Хуснуллин заявил, что бурение скважин для поиска воды для Крыма под Азовским морем начнется в апреле. Гоблин при этом продолжает настаивать, что опреснение не поможет.

14. Лавров пожаловался главе ПАСЕ на то, в чем виновна сама россия: “Акцентирована проблема водной блокады Крыма как гуманитарного преступления и коллективного наказания населения полуострова”.

15. Просто нагадаю, раптом сюди якийсь ватник забреде: навесні 2014 року Україна пропонувала підписати угоду на постачання води в Крим, якщо в угоді буде прописано, як і мусить – “АР Крим, Україна”. Окупанти САМІ відмовилися підписувати договір про постачання води.

16. Страх, боль и слёзы оккупантов. Я еще не видел такой подачи новости о прогнозе погоды и ливнях: “Сегодня дождь будет пополнять водохранилища Крыма. Воздух на полуострове прогреется до 9 градусов тепла”.

17. Митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил очередное требование от оккупантов о немедленном сносе храма ПЦУ Успения образа Божией Матери “Неопалимая Купина” в Евпатории.

18. В Керчи продолжается массовый мор птицы: “На участке размером около 130 метров керчанка насчитала 28 мертвых пернатых. Керчане также нашли мертвых птиц в речке Мелек-Чесме, побережье в Аршинцево тоже усеяно трупами птиц”, — сообщили пропагандоны. Жители города комментируют: “Санитарные нормы снова в норме, птица просто самоубилась на ровном месте?!”, “Последствия военных учений?”, “И шо нам расскажут российские патриоты? Где здесь мировое достижение?”, “Как отмечает кандидат географических наук, заведующая отделом биогеохимии моря Наталья Орехова, интенсивное судоходство и перевалка грузов негативно сказываются на экологии Керченского пролива. Плюс авария сухогруза с опасными веществами. Плюс кормление чаек хлебом, которое их убивает. Возможно, есть ещё нечто, о чем не сообщают”.

19. Детскую больницу в Ялте закрыли, территорию продали под застройку. Воет понаех из Москвы. Путину доложить? Так вы с ним и есть причина происходящего!

P.S. Сначала анонсировалось, что путин лично приедет в Крым и будет праздновать здесь седьмую годовщину оккупации. В Крыму тем временем прорывало гнойники говени, а вопли бегавших на оккупендум уже трудно было не замечать. В Кремле было принято решение, что сцарь отметит седьмую годовщину подальше от Крыма — от греха подальше, под радостные улюлюканья россиян. Ибо не факт, что даже согнанные на ликование бюджетники в Крыму смогли бы обеспечить нужную захватчику картинку. Как видите, ликования в Крыму больше нет. Мы скучаем совсем за другими концертами…

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