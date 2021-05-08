1. Киев. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность США принять участие в учредительном саммите “Крымской платформы”, который состоится в августе этого года. Блинкен также сообщил, что США работают над проблемой освобождения политзаключенных крымчан и других украинцев: “Мы очень обеспокоены случаями, когда власть одной страны самовольно задерживает граждан других стран, держит их в заложниках или удерживает политических заключенных. Здесь мы работаем совместно со многими странами мира, чтобы иметь сильные позиции в противовес”

2. “Наша жизнь разделилась на до и после”. Посмотрите, как живет семья политзаключенного крымского татарина Ленура Сейдаметова, которого на глазах у трех детей оккупанты арестовали 17 февраля 2021 года после массовых обысков. Преследуется за активную гражданскую позицию

3. Лавров жалуется на санкции, которые были введены странами Запада против россии за оккупацию Крыма: “Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, охотно ее подхватил”. Лавров также заявил, что россию считают агрессором “без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно”. Наверное, не очень полезными санкции оказались, раз лошадь истошно ржать начала

4. В Яны-Капу (Красноперекопске) назревает очередная экологическая катастрофа — химические предприятия города за десятилетия превратили некогда кишащие жизнью соленые озера в хранилища отходов, концентрация вредных веществ в воздухе регулярно превышает предельно допустимую. После начала оккупации Крыма россией и перекрытия на материковой Украине основного источника водоснабжения заводов — Северо-Крымского канала — только на Крымском содовом заводе было пробурено 19 новых скважин, что запустило в регионе процесс засоления почв. Экологическую ситуацию еще более ухудшает полигон ТБО на берегу озера Красное. Российские оккупанты не только не замечают проблем, но и готовят предприятия к расширению производства. В советское время за бурение скважин можно было под “расстрельную” статью попасть — бурить скважины на севере Крыма запрещалось категорически, ведь это могло привести к засолению почв, что сейчас и происходит: на место выкачиваемой из-под земли пресной воды просачивается вода из Сиваша, а жители Красноперекопского района уже который год жалуются на соленую воду, текущую из кранов в их домах.

5. Воду в Симферополе оккупанты включили в “круглосуточном режиме”, но ее продолжают постоянно отключать, маскируя дефицит воды под бесконечные “ремонты”. Особенно много “ремонтов” запланировали на праздничные дни

6. Жители Крыма обсуждают очередной забор: “Знает ли кто-нибудь, зачем огораживают высоким забором шикарный лес в районе Партизанского водохранилища?”, “Это не водоохранная зона, до водохранилища несколько сотен метров”, “Чтобы воду на халяву не пили с водохранки”

7. Евпатория. Про запустение говени: “Уважаемый экскурсоводы Евпатории! Сегодня прошла по одному из городских маршрутов и поняла, почему многие из вас стараются работать на выездном туризме, а не в городе. Становится больно смотреть на город, который последние годы просто уничтожается. Можно много писать, что это виновата прежняя страна, в которой мы жили, прежняя власть, которая уже более 7 лет не у власти, потому что добывали песок и т.д. Но ведь это не так. Я опишу сегодняшнее восприятие города не только мной, но и другими людьми. Старая набережная с прекрасными архитектурными зданиями закрыта на многие годы, думаю, это уже все поняли. "Малый Иерусалим" уже заполонили машины, и это только май. Они не пропускают туристические группы, наоборот, люди прыгают в разные стороны, чтобы не угодить под колёса. На набережной и показывать-то скоро будет нечего. Сегодня вы ещё за чёрной строительной плёнкой увидите часть зданий бывших 2-х дач дореволюционного периода, но перед ними строится здание значительно выше, судя по тому, как вбиты столбы. Я помню на страницах интернета нам доказывала женщина, что все дачи будут видны, что не нарушается и парковая зона. Я видела курортные города в других странах, но такого не видела никогда. Не видно моря, забран песок. Да, до европейских курортов нам очень далеко. Скажу честно, жалко мне мой родной город, который никому не нужен. Тоска. Поэтому действительно лучше работать на выездном туризме. Там могут заборами закрыть море, но ведь горы с места не сдвинешь”

8. Сеть кафе “Медоборы” — это моя боль… Дамский каприз, Пьяная вишня… В говени все, чем они славились среди нас и туристов, превратилось в дерьмо. Нет продуктов. А из кормов для жЫвотных, которые в говени едой называют, не слепишь бомбезную прелесть: “Медоборы, что с вами случилось? Вкусные же были! Купили любимый Карамельный торт — вкус маргарина, не пропитанный, и карамельки-то зажали! Очень жаль, что, повышая ценовую политику на вашу продукцию, вы снижаете ее качество”

9. Евпатория. Спасибо говени за наше счастливое детство! Подготовка мяса на убой в режиме нон-стоп. Кроме того, в Евпатории появились водоплавающие диды победы.

10. “В Белогорском районе стартовал Марш школьников по местам боевой славы”. Детей и в лесах не спрячешь от беснований говени

11. Ялта. Набережная. Победобесие приближается

P.S. Наша крымчанка передает с места событий: “Объявление в отеле, в Утесе. "Уважаемые гости! В силу природных и географических особенностей полуостров остался без пресной воды. Наблюдаются проблемы с водой в отелях крымского полуострова. Просим отнестись к этому с пониманием". "Географические особенности" — это так теперь оккупация называется?”… К альтернативной истории теперь добавляется альтернативная география, — прокомментировал сообщение другой крымчанин

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